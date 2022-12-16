港姐冠軍被蘇民峰批有望「揸大權」！慘遭泰國猩猩強吻面容扭曲 回港後中招

自勇奪2019年港姐冠軍後，黃嘉雯星途一直平平。直到早前TVB大熱劇集《下流上車族》中飾演林敏驄的小三而人氣急升，更被蘇民峰師傅大讚有觀眾緣易揸大權！然而她早前結束大台台慶的表演後，隨即飛到泰國旅遊，更在個人社交平台貼出遭猩猩強吻至面容扭曲的影片。殊不知回港後在機場確診染上了新冠肺炎，即時停工兼家居隔離。