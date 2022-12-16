港姐冠軍被蘇民峰批有望「揸大權」！慘遭泰國猩猩強吻面容扭曲 回港後中招
蘇民峰批黃嘉雯有貴人相助 有望「揸大權」
黃嘉雯（Carmaney）與陳若思（Amber）一同主持J2節目《開壇》，日前播出的一集主題為「人緣」，以兩人的個人社交平台關注人數作比較。根據拍攝時間而定，黃嘉雯當時的關注人數約87,900，陳若思則約76,500，直到截至當天，陳若思關注人數飆升至約91,900；而黃嘉雯亦不輸蝕，增加至近97,600人。此外，節目主持蘇民峰師傅表示從事娛樂圈，若果人緣好代表有觀眾緣，師傅大讚黃嘉雯雙顴有肉包，直言：
「有貴人容易揸大權。」
黃嘉雯早前外遊慘被兩猩猩撳住錫
黃嘉雯日前在社交網分享在泰國動物園中，被兩隻猩猩強吻的影片，並留言：「我是被強吻了嗎？撳住你嚟錫係咩玩法！佢哋錫到啜啜聲再加少少口水，其實你哋係咪人扮嘅？」又加上「我被錫到面容扭曲」、「其實係佢哋好畀面要錫我」、「佢心諗收工未」的Hashtag。
黃嘉雯為猩猩平反
網民紛紛留言指責這兩隻猩猩好鹹濕，叫牠們「放開個女仔」，又話想做隻猩猩，黃嘉雯即在限時動態中再分享了兩張與猩猩們的合照，為牠們平反，表示：「其實佢哋都有正經可愛嘅一面，仲識擺好多poses㗎！」
常見問題
世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？
IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹
聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？
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