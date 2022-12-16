黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt

港姐冠軍被蘇民峰批有望「揸大權」！慘遭泰國猩猩強吻面容扭曲 回港後中招

最新娛聞
東方新地

廣告

自勇奪2019年港姐冠軍後，黃嘉雯星途一直平平。直到早前TVB大熱劇集《下流上車族》中飾演林敏驄的小三而人氣急升，更被蘇民峰師傅大讚有觀眾緣易揸大權！然而她早前結束大台台慶的表演後，隨即飛到泰國旅遊，更在個人社交平台貼出遭猩猩強吻至面容扭曲的影片。殊不知回港後在機場確診染上了新冠肺炎，即時停工兼家居隔離。

蘇民峰批黃嘉雯有貴人相助 有望「揸大權」

黃嘉雯（Carmaney）與陳若思（Amber）一同主持J2節目《開壇》，日前播出的一集主題為「人緣」，以兩人的個人社交平台關注人數作比較。根據拍攝時間而定，黃嘉雯當時的關注人數約87,900，陳若思則約76,500，直到截至當天，陳若思關注人數飆升至約91,900；而黃嘉雯亦不輸蝕，增加至近97,600人。此外，節目主持蘇民峰師傅表示從事娛樂圈，若果人緣好代表有觀眾緣，師傅大讚黃嘉雯雙顴有肉包，直言：

「有貴人容易揸大權。」

黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 蘇民峰又分享何為「老闆相」。
蘇民峰又分享何為「老闆相」。（圖片來源： 蘇民峰 開壇截圖）
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 命帶桃花就有人緣，但受歡迎唔一定等於生得靚。
命帶桃花就有人緣，但受歡迎唔一定等於生得靚。（圖片來源： 蘇民峰 開壇截圖）
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt
（圖片來源： 蘇民峰 開壇截圖）
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt Amber聽到會有貴人朋友扶助，非常雀躍。
Amber聽到會有貴人朋友扶助，非常雀躍。（圖片來源： 蘇民峰 開壇截圖）
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 蘇師傅讚Carmaney的「暗顴」生得極靚。
蘇師傅讚Carmaney的「暗顴」生得極靚。（圖片來源： 蘇民峰 開壇截圖）
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt Amber表示《港女野人》播出後，多了萬多人關注自己。
Amber表示《港女野人》播出後，多了萬多人關注自己。（圖片來源： 蘇民峰 開壇截圖）
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 萬千星輝賀台慶 紅地毯 同樣因劇集《下流上車族》爆紅嘅黃嘉雯，上位之後衣著方面極為大膽，派福利畀觀眾。
黃嘉雯早前現身無綫台慶夜時，一改以往斯文高貴形象，衣著方面極為大膽，一身火紅低胸長裙，非常吸睛！（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯早前外遊慘被兩猩猩撳住錫

黃嘉雯日前在社交網分享在泰國動物園中，被兩隻猩猩強吻的影片，並留言：「我是被強吻了嗎？撳住你嚟錫係咩玩法！佢哋錫到啜啜聲再加少少口水，其實你哋係咪人扮嘅？」又加上「我被錫到面容扭曲」、「其實係佢哋好畀面要錫我」、「佢心諗收工未」的Hashtag。

黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 黃嘉雯 兩隻猩猩一左一右夾實黃嘉雯，非常猴擒。
兩隻猩猩一左一右夾實黃嘉雯，非常猴擒，有網民竟然話左邊隻猩猩好似車總。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 黃嘉雯 仲一隻摸手一隻摸黃嘉雯大髀。
仲一隻摸手一隻摸黃嘉雯大髀。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 黃嘉雯 黃嘉雯最後捉實猩猩摸脾隻手，被錫到面容扭曲。
黃嘉雯最後捉實猩猩摸脾隻手，被錫到面容扭曲。（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯為猩猩平反

網民紛紛留言指責這兩隻猩猩好鹹濕，叫牠們「放開個女仔」，又話想做隻猩猩，黃嘉雯即在限時動態中再分享了兩張與猩猩們的合照，為牠們平反，表示：「其實佢哋都有正經可愛嘅一面，仲識擺好多poses㗎！」

黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 黃嘉雯 原來猩猩都識得正經合照。
原來猩猩都識得正經合照。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 黃嘉雯 無再被猩猩強吻，黃嘉雯面容正常番。
無再被猩猩強吻，黃嘉雯面容正常番。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 黃嘉雯 黃嘉雯回覆好友留言，大呻被猩猩強吻咗好多次！
黃嘉雯回覆好友留言，大呻被猩猩強吻咗好多次！（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 黃嘉雯 有網友拿強吻黃嘉雯的猩猩和胸襲鄧伊婷作比較，黃嘉雯就指鄧伊婷嗰隻激動啲！
有網友拿強吻黃嘉雯的猩猩和胸襲鄧伊婷作比較，黃嘉雯就指鄧伊婷嗰隻激動啲！（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 港姐冠軍 蘇民峰 plt 黃嘉雯 鄧伊婷 攬攬下突然出手襲胸
早前鄧伊婷被猩猩攬攬下突然出手施襲（圖片來源：[email protected]

常見問題

世界盃熱播中，電視台劇集方面有咩特別安排？

IFA卡塔爾世界盃足球賽於11月舉行，每天都有隊伍晉級，分組賽中勝出者分別為…即看世界盃2022賽果一覽；想知道每天世界盃賽事賽果及各個小組積分表、出線走勢，按此看世界盃分組賽積分表；如想知道世界盃外圍賽五大洲各出線國家隊伍的戰績及積分榜，按此看世界盃2022外圍賽詳情；各個國家除了競逐冠軍錦標外，每國球員也同時爭取個人榮譽及獎項，按此看世界盃神射手及助攻王排行榜。而電視台劇集方面，TVB台慶檔劇集陣容強勁，包括：晚上8:30黃宗澤蔡思貝主演嘅《法證先鋒V》，按此看劇集&角色介紹；到9:30播放視帝黎耀祥主演溫馨劇《輕·功》，按此看劇情及角度介紹；而ViuTV播緊《大叔的愛》班底製作嘅《百萬同居計劃》，按此看劇情及角度介紹

聖誕快將來臨，而2022到2023演唱會更是多鑼鑼，有咩搶飛攻略？

一年一度的聖誕節又到啦！今年聖誕各個商場都有各式各樣的聖誕擺設，小編為你整合多個聖誕好去處2022聖誕餐廳推介，與親朋戚友一同品嘗聖誕大餐。而交換禮物更是每年聖誕必備環節，不同價位的實用聖誕禮物推薦，定有一款啱你心意！而隨著疫情過去，有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：MC張天賦演唱會（12月20日公開發售）Westlife演唱會（12月16日加場門票公開發售）更有Twins演唱會鄭秀文演唱會Clockenflap

圖片來源：[email protected]iago、[email protected]

讀者留言

熱門文章

 