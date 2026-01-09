黃嘉雯皮革戰衣孖羊駝派福利！港姐冠軍升級做馬主住半億豪宅
2019年港姐冠軍黃嘉雯近日在社交平台大派福利，與羊駝拍攝一輯火辣寫真照片瞬間引爆網絡！這位向來以斯文形象示人的港姐，今次竟然大膽挑戰西部牛女造型，身穿緊身皮革戰衣展示完美身材曲線，性感指數爆燈令網民直呼「太養眼」。更令人意外的是，有網民起底發現黃嘉雯不但家底豐厚住半億豪宅，更已升級做馬主，身家實力驚人！
黃嘉雯皮革造型火辣登場羊駝作伴超吸睛
黃嘉雯在最新一輯寫真中完全顛覆以往形象，身穿緊身皮革上衣配搭牛仔褲，展現野性十足的西部牛女風格。照片中她與可愛羊駝親密互動，一人一獸的組合既有趣又充滿視覺衝擊力。這次的皮革造型與她過往的仙氣長裙或高貴晚裝打扮形成強烈反差，成功引起網上熱話。網民紛紛留言大讚「嘉雯愈來愈大膽」、「呢個造型太性感」，更有人直言「港姐冠軍真係唔同晒」。
港姐冠軍形象大轉變由斯文變大膽
自2019年奪得香港小姐冠軍寶座後，黃嘉雯一直以甜美斯文的形象示人，深受觀眾喜愛。不過，近年她似乎銳意尋求突破，在社交媒體上分享的相片風格愈趨大膽及多變。早前她就曾發布一輯黑白主題的藝術寫真，舉手投足間散發成熟魅力，獲得網民一致好評。今次再挑戰充滿野性的西部牛女造型，可見她已完全擺脫港姐冠軍的框架，勇於嘗試不同風格，不斷為粉絲帶來新鮮感。
黃嘉雯家底豐厚住半億豪宅身家驚人
黃嘉雯自參選港姐以來，其富裕的家庭背景已是公開的秘密。當年她被傳媒揭發，與家人同住紅磡市值超過50,000,000元、面積達1,800呎的豪宅「海名軒」，飽覽維港無敵海景，盡顯氣派。這位港姐冠軍經常在社交平台分享周遊列國的奢華生活，從歐洲古堡到日本溫泉，每次旅行都極盡奢華，財力十足令人羨慕。網民經常留言「真係好有錢」、「港姐冠軍就係唔同」，對她的富貴生活嘖嘖稱奇。
港姐冠軍升級做馬主學騎馬險墜地
更令人驚訝的是，黃嘉雯最升級做馬主！馬會日前公布新馬名字，其中資深華人練馬師徐雨石旗下的獎金獵人團體名下馬改名叫「飛馬座」，黃嘉雯為團體成員之一。這位一直被指家底豐厚的港姐冠軍，今次豪擲千金與友人合資購入愛駒，榮升馬主的她難掩興奮。她向媒體透露自己一直對馬術運動深感興趣，更曾學習騎馬，今次與朋友合資，正好是一個很好的學習機會，深入了解馬匹。
圖片來源：黃嘉雯IG資料或影片來源：原文刊於新假期