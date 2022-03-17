黃嘉雯趕尾班車狂派沙灘福利照 谷出性感事業線

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）去年在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明，最近加入《流行都市》擔任主持，增加了不少曝光機會，粉絲亦增加了不少，黃嘉雯亦相當識做，趁住政府在3月17日（周四）封沙灘之前，趕上尾班車，在社交網上載了多張在沙灘上穿著低胸裝的靚相，最近回復單身的黃嘉雯重新上市，大派福利！