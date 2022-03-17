黃嘉雯趕尾班車狂派沙灘福利照 谷出性感事業線

2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）去年在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明，最近加入《流行都市》擔任主持，增加了不少曝光機會，粉絲亦增加了不少，黃嘉雯亦相當識做，趁住政府在3月17日（周四）封沙灘之前，趕上尾班車，在社交網上載了多張在沙灘上穿著低胸裝的靚相，最近回復單身的黃嘉雯重新上市，大派福利！
黃嘉雯 擁黃金比例身材
現年28歲的黃嘉雯身高5呎7吋、三圍32C、23、34，曾被傳媒喻為「黃金比例身材」，參選港姐前是一名模特兒，與古天樂拍過廣告，2019年獲港姐冠軍外，更獲頒「最具體態美佳麗」獎，她亦毫不吝嗇，不時在社交網大晒靚相，日前她在社交網貼出多張在沙灘上的靚相，相中她穿著一襲低胸連身褲裝，谷出深長事業線。
感嘆去沙灘變成只可以睇相回憶
最近黃嘉雯拍攝新劇《法言人》，但因無綫爆疫停廠，未知何時復工，她感嘆：「原來宜家去沙灘都變成只可以睇相回憶嘅事。」網友紛紛留言回應，笑指「原來係因為你去咗沙灘，所以引晒啲人去」、「冇得去沙灘，咁回憶裡就冇咗夏季」、「疫情過後，陽光與海灘等著你回來」等等。原來這輯沙灘相是舊照，翻睇黃嘉雯社交網，數日前以同一裝束的美照，雖然背景轉為在一個海邊碼頭，不過仍然有深長事業線。
著牛仔熱褲晒iPad腰 網友嗌「食多啲」
早前黃嘉雯曾上載多張著上牛仔熱褲及露腰小背心的靚相，向粉絲大派福利。相中黃嘉雯大騷iPad腰和一對長腿，獲網友留言大讚「咁索點得㗎？」、「由頭到腳都好Perfect」、「青春到」、「一個字靚」、「好Fit」等等，但亦有網友擔心黃嘉雯太瘦，叫她要「食多啲」。
坐草地險「走陰」
原來這條超短的牛仔熱褲去年黃嘉雯參加《開心大綜藝之暑假玩到盡》節目錄影時都著過，當時她坐在草地上影相，令網友都好擔心她會不小心「走光」。
黃嘉雯受馮盈盈鼓勵參選港姐
黃嘉雯2015年畢業於香港浸會大學人文及創作系，主修創意及專業寫作，並於2015年畢業。就讀浸大期間，曾化名「湯洛晴」（Carmaney Santiago）為多個商號擔任廣告代言工作，曾和古天樂合作拍廣告，並為香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。而黃嘉雯亦曾於2018年經澳門選美連盟獲甄選為該年度之國際小姐香港代表，並於同年10月至11月代表香港到日本東京參加2018年度國際小姐競選。
獲得港姐冠軍後，黃嘉雯曾在節目《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露當初參選原因是因為在工作期間認識當時還在任的《2016年度香港小姐競選》冠軍暨《2017年國際中華小姐競選》季軍馮盈盈的鼓勵和啟發，從而考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢，並走出自己的舒適圈。
家住半億豪宅
黃嘉雯選港姐時被爆家底紮實，家住半億二千呎豪宅，但她表不會靠屋企，一直靠自己搵錢生活﹗參選時公開認有一名瑞士籍的男友，不過近月自爆回復單身，與拍拖三年老外男友分手，難怪放心派福利﹗