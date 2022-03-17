黃嘉雯

黃嘉雯趕尾班車狂派沙灘福利照 谷出性感事業線

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2019年港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）去年在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明，最近加入《流行都市》擔任主持，增加了不少曝光機會，粉絲亦增加了不少，黃嘉雯亦相當識做，趁住政府在3月17日（周四）封沙灘之前，趕上尾班車，在社交網上載了多張在沙灘上穿著低胸裝的靚相，最近回復單身的黃嘉雯重新上市，大派福利！

黃嘉雯 擁黃金比例身材

現年28歲的黃嘉雯身高5呎7吋、三圍32C、23、34，曾被傳媒喻為「黃金比例身材」，參選港姐前是一名模特兒，與古天樂拍過廣告，2019年獲港姐冠軍外，更獲頒「最具體態美佳麗」獎，她亦毫不吝嗇，不時在社交網大晒靚相，日前她在社交網貼出多張在沙灘上的靚相，相中她穿著一襲低胸連身褲裝，谷出深長事業線。

黃嘉雯 黃嘉雯日前趁著天氣回暖，著住低胸連身褲裝，到沙灘曬日光浴。
黃嘉雯日前趁著天氣回暖，著住低胸連身褲裝，到沙灘曬日光浴。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 成功谷出性感事業線，勁吸睛。
輕易谷出深長事業線，勁吸睛。（圖片來源：[email protected]

感嘆去沙灘變成只可以睇相回憶

最近黃嘉雯拍攝新劇《法言人》，但因無綫爆疫停廠，未知何時復工，她感嘆：「原來宜家去沙灘都變成只可以睇相回憶嘅事。」網友紛紛留言回應，笑指「原來係因為你去咗沙灘，所以引晒啲人去」、「冇得去沙灘，咁回憶裡就冇咗夏季」、「疫情過後，陽光與海灘等著你回來」等等。原來這輯沙灘相是舊照，翻睇黃嘉雯社交網，數日前以同一裝束的美照，雖然背景轉為在一個海邊碼頭，不過仍然有深長事業線。

黃嘉雯 雖然黃嘉雯話係「睇相回憶」，但原來佢影呢輯相，只係幾日前嘅事。
雖然黃嘉雯話係「睇相回憶」，但原來佢影呢輯相，只係幾日前嘅事。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 當日佢著住同一件低胸連身褲裝，喺碼頭邊留影。
當日佢著住同一件低胸連身褲裝，喺碼頭邊留影。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯近日在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明。
黃嘉雯去年在無綫熱播劇《把關者們》飾演袁偉豪下屬湯家明。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 經常著西裝配樽頸衫出場。
經常著西裝配樽頸衫出場。（圖片來源：[email protected]
早前黃嘉雯曾在節目中蠱惑「倒奶」，被指企圖搶「咪神」彭慧中風頭。
近月黃嘉雯加入《流行都市》做主持，曾在煮食環節蠱惑「倒奶」，被指企圖搶同為主持的「咪神」彭慧中鋒頭。（圖片來源：《流行都市》截圖）

著牛仔熱褲晒iPad腰 網友嗌「食多啲」

早前黃嘉雯曾上載多張著上牛仔熱褲及露腰小背心的靚相，向粉絲大派福利。相中黃嘉雯大騷iPad腰和一對長腿，獲網友留言大讚「咁索點得㗎？」、「由頭到腳都好Perfect」、「青春到」、「一個字靚」、「好Fit」等等，但亦有網友擔心黃嘉雯太瘦，叫她要「食多啲」。

黃嘉雯 紮埋孖辮好青春。
紮埋孖辮好青春。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 一對長腿目測有42吋。
一對長腿目測至少有42吋。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 打側身更顯得條腰非常纖幼。
打側身更顯得條腰非常纖幼。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 叉起條腰，盡顯32C、23、34「黃金比例身材」！
叉起條腰，盡顯32C、23、34「黃金比例身材」！（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 網友都擔心黃嘉雯太瘦，叫她要「食多啲」。
網友都擔心黃嘉雯太瘦，叫她要「食多啲」。（圖片來源：[email protected]

坐草地險「走陰」

原來這條超短的牛仔熱褲去年黃嘉雯參加《開心大綜藝之暑假玩到盡》節目錄影時都著過，當時她坐在草地上影相，令網友都好擔心她會不小心「走光」。

早前黃嘉雯錄影節目時都著過同一條牛仔熱褲，坐在草地上影相。
早前黃嘉雯錄影節目時都著過同一條牛仔熱褲，坐在草地上影相。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 網友都叫她要小心走光。
網友都叫她要小心走光。（圖片來源：[email protected]
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
唔止條牛仔熱褲，連件小背心黃嘉雯都有循環再著來影相，看來好慳家。（圖片來源：[email protected]

黃嘉雯受馮盈盈鼓勵參選港姐

黃嘉雯2015年畢業於香港浸會大學人文及創作系，主修創意及專業寫作，並於2015年畢業。就讀浸大期間，曾化名「湯洛晴」（Carmaney Santiago）為多個商號擔任廣告代言工作，曾和古天樂合作拍廣告，並為香港電視網絡及香港有線電視擔任節目主持工作。而黃嘉雯亦曾於2018年經澳門選美連盟獲甄選為該年度之國際小姐香港代表，並於同年10月至11月代表香港到日本東京參加2018年度國際小姐競選。

高5呎7吋的黃嘉雯，三圍比例適中，被傳媒喻為「黃金比例身材」。
高5呎7吋的黃嘉雯，三圍32C、23、34，比例適中，被傳媒喻為「黃金比例身材」。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 Carmaney身高5呎7，三圍數字32C、23、34，之前除了做模特兒外，更與古天樂拍過廣告。
黃嘉雯曾與古天樂拍過廣告。（圖片來源：[email protected]

獲得港姐冠軍後，黃嘉雯曾在節目《#後生仔睇完港姐傾吓偈》中透露當初參選原因是因為在工作期間認識當時還在任的《2016年度香港小姐競選》冠軍暨《2017年國際中華小姐競選》季軍馮盈盈的鼓勵和啟發，從而考慮透過選美挑戰自我和實現自己的演員夢，並走出自己的舒適圈。

被指在任一年工作量極少，黃嘉雯表示唔介意，會等待機會到來，她亦不時po性感泳照保人氣。
被指在任一年工作量極少，黃嘉雯表示唔介意，會等待機會到來，她亦不時po性感泳照保人氣。（圖片來源：[email protected]
比起演戲黃嘉雯話更想做旅遊節目或者飲食節目的主持。
比起演戲黃嘉雯話更想做旅遊節目或者飲食節目的主持。（圖片來源：[email protected]

家住半億豪宅

黃嘉雯選港姐時被爆家底紮實，家住半億二千呎豪宅，但她表不會靠屋企，一直靠自己搵錢生活﹗參選時公開認有一名瑞士籍的男友，不過近月自爆回復單身，與拍拖三年老外男友分手，難怪放心派福利﹗

26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
黃嘉雯話好欣賞袁偉豪在《刑偵日記》入面飾演的奸角，希望自己都有機會演出反派角色。（圖片來源：[email protected]
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
黃嘉雯卸任後一直被投閒置散，直至去年獲派擔任《流行都市》主持。（圖片來源：[email protected]
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
拍劇方面，除了《把關者們》外，只有《我家無難事》和正在拍攝的《法言人》有較多戲份。（圖片來源：[email protected]
（圖：黃嘉雯 IG）
但拍《流行都市》時黃嘉雯不時著緊身衫和短裙上陣，吸納了不少粉絲。（圖片來源：[email protected]
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
加上不時在社交網大晒靚相，IG有超過8萬個Followers。（圖片來源：[email protected]
26歲黃嘉雯卸任在即狂晒性感照 愛心爆棚帶領養愛犬遊峇里
去年無綫《明星運動會》上，黃嘉雯仲攞到女子跳高銅牌，看來經常做運動，難怪身材咁Fit！（圖片來源：[email protected]

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]

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