港姐冠軍黃嘉雯愛駒「飛馬座」爆冷奪金 一夜袋走254萬巨額獎金

2019年港姐冠軍黃嘉雯搖身一變成為馬主，其愛駒「飛馬座」昨日在沙田馬場上演驚天逆轉，以14倍冷門姿態爆冷奪得頭馬，一口氣為馬主團體袋走254萬元豐厚獎金！這位選美出身的新晉馬主雖然因身在海外未能親臨現場拉頭馬，但透過社交網絡隔空慶祝，興奮之情溢於言表。從選美皇后到馬圈新貴，黃嘉雯的跨界投資眼光令人刮目相看。