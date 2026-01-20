港姐冠軍黃嘉雯愛駒「飛馬座」爆冷奪金 一夜袋走254萬巨額獎金
2019年港姐冠軍黃嘉雯搖身一變成為馬主，其愛駒「飛馬座」昨日在沙田馬場上演驚天逆轉，以14倍冷門姿態爆冷奪得頭馬，一口氣為馬主團體袋走254萬元豐厚獎金！這位選美出身的新晉馬主雖然因身在海外未能親臨現場拉頭馬，但透過社交網絡隔空慶祝，興奮之情溢於言表。從選美皇后到馬圈新貴，黃嘉雯的跨界投資眼光令人刮目相看。
飛馬座爆14倍冷門奪金 袋走254萬巨額獎金
「飛馬座」在昨日的賽事中表現神勇，愈戰愈勇最終衝線奪得頭馬，爆出14倍冷門令全場為之震撼。據了解，除了贏得約104萬元的頭馬獎金外，「飛馬座」更額外贏取150萬元自購馬特別獎金，合共為馬主團體帶來254萬元的豐厚回報。這筆巨額獎金對於任何馬主而言都是一筆可觀收入，更何況是初涉馬圈的黃嘉雯。
黃嘉雯身在海外錯失拉頭馬 隔空慶祝顯興奮
可惜黃嘉雯因不在香港的關係，無緣親身體驗拉頭馬的激動時刻。馬主團體經理人陶樺瑋表示會將比賽片段傳送給黃嘉雯觀看，讓大家能夠隔空慶祝這個歷史性時刻。雖然未能親臨現場，但黃嘉雯的興奮心情絲毫不減，她隨即在社交網絡上分享「飛馬座」的靚相，並留言寫道「好叻仔，2026 Let’s go」，字裡行間流露出對愛駒的讚賞和對未來賽季的期待。
港姐冠軍跨界投資馬圈 選美皇后變身馬主
黃嘉雯自2019年奪得港姐冠軍後，演藝事業發展順利，如今更跨界投資賽馬事業，展現其多元化的商業觸覺。從選美舞台到馬場看台，這位前港姐冠軍的身份轉換令人矚目。「飛馬座」的首次勝利不僅為她帶來豐厚回報，更證明了她在投資眼光上的獨到之處，成功在競爭激烈的賽馬界中分一杯羹。
圖片來源：IG@carmaneysantiago、黃嘉雯IG資料或影片來源：原文刊於新假期