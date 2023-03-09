黃嘉雯主持《開壇》驚現「神秘白色三角」旋即登上熱搜 網民指有助提升收視
黃嘉雯著短裙坐高凳
無綫近日播出節目《開壇》，由蘇民峰師傅帶領住一班新人主持，身為主持之一的黃嘉雯，日前在在節目中穿上黑色貼身短裙，因為翹腳時疑似失守，懷疑露出白色內褲，「神秘白色三角」一出，即時被截圖瘋傳兼榮登討論區熱搜。
網民指無綫發現收視率密碼
當中有不少網民指黃嘉雯應該好穩陣打了底，鏡頭見到的應該是打底褲，但亦有很多網民心水好清留言：「Tvb發現收視率密碼」、「擺明走光你睇」、「唔走光，佢哋個名連提都冇人提」、「唔怪之得股價升咁多」、「咁都出到街，擺明特登」、「之前試過扮高清，搞限奶令⋯⋯點同呢，依家掌權係153」、「志偉係勁既，好多麻甩佬都睇返tvb，有匯應通估每日走光次數遊戲。」
黃嘉雯露少少即上熱搜
今年29歲的黃嘉雯在節目內的穿著，與早前宣傳劇集《下流上車族》時一模一樣，身為2019年香港小姐冠軍，當時仲以大熱姿態勝出，更被封「嫩版郭可盈」，入行近4年點會唔識「打底」？曾被列為「失蹤人口」的黃嘉雯，見到公司近排個個主持都著短裙仔，又再無「限奶令」，露少少就博到人氣上熱搜，仲要幫到節目收視上升，今年應該有運行。
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