黃嘉雯主持《開壇》驚現「神秘白色三角」旋即登上熱搜 網民指有助提升收視

早前無綫《流行都市》數位女主持輪流失守，因穿短裙翹腳而走光，即時引來全城熱話。一波未平一波又起，在無綫另一節目《開壇》中，黃嘉雯同樣因為穿短裙出事，驚現「神秘白色三角」，節目播出後，黃嘉雯人氣直登熱搜，有網民心水清留言：「志偉係勁既，好多麻甩佬都睇返tvb，有匯應通估每日走光次數遊戲。」