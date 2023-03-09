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黃嘉雯主持《開壇》驚現「神秘白色三角」旋即登上熱搜 網民指有助提升收視

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早前無綫《流行都市》數位女主持輪流失守，因穿短裙翹腳而走光，即時引來全城熱話。一波未平一波又起，在無綫另一節目《開壇》中，黃嘉雯同樣因為穿短裙出事，驚現「神秘白色三角」，節目播出後，黃嘉雯人氣直登熱搜，有網民心水清留言：「志偉係勁既，好多麻甩佬都睇返tvb，有匯應通估每日走光次數遊戲。」

黃嘉雯 好明顯黃嘉雯知道自己着住條超短裙，所以開頭係有用手加主持稿遮掩以防走光，但翹腳時就「失守」。
好明顯黃嘉雯知道自己着住條超短裙，所以開頭係有用手加主持稿遮掩以防走光，但翹腳時就「失守」。（圖片來源：無綫影片截圖）

黃嘉雯著短裙坐高凳

無綫近日播出節目《開壇》，由蘇民峰師傅帶領住一班新人主持，身為主持之一的黃嘉雯，日前在在節目中穿上黑色貼身短裙，因為翹腳時疑似失守，懷疑露出白色內褲，「神秘白色三角」一出，即時被截圖瘋傳兼榮登討論區熱搜。

黃嘉雯 黃嘉雯突然間起立，驚現「神秘白色三角」。
黃嘉雯突然間起立，驚現「神秘白色三角」。（圖片來源：無綫影片截圖）
黃嘉雯 雖然未知黃嘉雯有冇打底，但「神秘白色三角」一出，即時令黃嘉雯登上熱搜。
雖然未知黃嘉雯有冇打底，但「神秘白色三角」一出，即時令黃嘉雯登上熱搜。（圖片來源：無綫影片截圖）

網民指無綫發現收視率密碼

當中有不少網民指黃嘉雯應該好穩陣打了底，鏡頭見到的應該是打底褲，但亦有很多網民心水好清留言：「Tvb發現收視率密碼」、「擺明走光你睇」、「唔走光，佢哋個名連提都冇人提」、「唔怪之得股價升咁多」、「咁都出到街，擺明特登」、「之前試過扮高清，搞限奶令⋯⋯點同呢，依家掌權係153」、「志偉係勁既，好多麻甩佬都睇返tvb，有匯應通估每日走光次數遊戲。」

黃嘉雯 由蘇民峰與一眾新人主持的《開壇》在J2台播出，黃嘉雯每次出鏡都幾乎露長腿，這個節目一直冇乜NOISE，今次終於能引起網民關注。
由蘇民峰與一眾新人主持的《開壇》在J2台播出，黃嘉雯每次出鏡都幾乎露長腿，這個節目一直冇乜NOISE，今次終於能引起網民關注。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 對於無綫頻頻有女藝員再次在節目走光，討論區有好多網民留言，有人覺得今次黃嘉雯有意博出位。
對於無綫頻頻有女藝員再次在節目走光，討論區有好多網民留言，有人覺得今次黃嘉雯有意博出位。（圖片來源：討論區截圖）
黃嘉雯 網民指無綫專登播出街。
網民指無綫專登播出街。（圖片來源：討論區截圖）
黃嘉雯 仲話係無綫驟升的原因。
仲話係無綫驟升的原因。（圖片來源：討論區截圖）
黃嘉雯 真係可以令收視大大提升？
真係可以令收視大大提升？（圖片來源：討論區截圖）
黃嘉雯 亦有人話係總經理曾志偉出的奇招。
亦有人話係總經理曾志偉出的奇招。（圖片來源：討論區截圖）

黃嘉雯露少少即上熱搜

今年29歲的黃嘉雯在節目內的穿著，與早前宣傳劇集《下流上車族》時一模一樣，身為2019年香港小姐冠軍，當時仲以大熱姿態勝出，更被封「嫩版郭可盈」，入行近4年點會唔識「打底」？曾被列為「失蹤人口」的黃嘉雯，見到公司近排個個主持都著短裙仔，又再無「限奶令」，露少少就博到人氣上熱搜，仲要幫到節目收視上升，今年應該有運行。

黃嘉雯 早前在《下流上車族》宣傳活動上，黃嘉雯呢一身打扮係咪好熟口面？咪就係主持《開壇》時的同一套衫！不過呢日佢防走光意識非常之重，所以啲新聞都好似冇佢份。
早前在《下流上車族》宣傳活動上，黃嘉雯呢一身打扮係咪好熟口面？咪就係主持《開壇》時的同一套衫！不過呢日佢防走光意識非常之重，所以啲新聞都好似冇佢份。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 2019年黃嘉雯成為香港小姐冠軍，當時仲以大熱姿態勝出，被封「嫩版郭可盈」，因為上圍洶湧澎湃曾惹來網民關注。
2019年黃嘉雯成為香港小姐冠軍，當時仲以大熱姿態勝出，被封「嫩版郭可盈」，因為上圍洶湧澎湃曾惹來網民關注。（圖片來源：[email protected]
黃嘉雯 黃嘉雯從不吝惜身材，身穿內衣褲拍硬照。
黃嘉雯從不吝惜身材，身穿內衣褲拍硬照。（圖片來源：[email protected]

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撰文：東方新地圖片來源：無綫影片截圖、[email protected]

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