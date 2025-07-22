港姐黃嘉雯白色戰衣騷白滑香肩 回憶5年前選美舊事 網民：仙氣返哂嚟！
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前港姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）向來不吝嗇其驕人身材，昨日（21日）深夜突然在IG大派福利，上載一輯全新白色戰衣寫真，激罕大騷白滑香肩，仙氣滿瀉嘅畫面即時引爆網民討論！
黃嘉雯大騷白滑香肩
相中可見，黃嘉雯身穿一套純白色Tube Top配襯長褲套裝，造型俐落型格，手上再拎住一束淺藍色假花作點綴，女人味十足。佢對住鏡頭擺出多個迷人甫士，白滑香肩同鎖骨一覽無遺，散發陣陣仙氣。黃嘉雯在帖文中感性表示，呢次拍攝令佢回憶起5年前參選香港小姐嘅時光，更直接寫道：「呢一輯相即刻令我回想返選港姐影既profile cover photo」，似乎係為今年新一屆嘅港姐競選宣傳造勢，不忘初心。
網民洗版式激讚：完全係女神級！
呢輯仙氣寫真曝光後，隨即引嚟大批網民湧入留言區洗版，反應一面倒讚好！唔少網民都大讚Carmaney狀態大勇，紛紛留言：「嘩！Carmaney真係愈嚟愈靚！」、「呢套白色衫好襯你，仙氣返哂嚟！」、「完全睇唔出已經係5年前嘅事，個樣都無變過！」、「女神級！求多啲靚相！」、「呢個膊頭太靚喇！」
回帶2019年奪冠之路 5年後靚樣零變化
現年31歲嘅黃嘉雯，於2019年參選香港小姐競選，憑藉甜美外貌及自信表現，最終大熱姿態勇奪冠軍寶座。入行後，佢不時喺社交平台分享生活點滴同性感靚相，大方展示完美體態，早已被網民封為新一代IG女神。有網民翻出佢5年前參選時嘅官方照片對比，發現佢樣貌同身材幾乎「零走樣」，保養得宜，難怪每次出post都能夠成為焦點，人氣高企。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期