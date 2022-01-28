91歲黃夏蕙今年冇得搶頭炷香 惟有自己扮「小虎女」唱賀年歌
文：東方新地｜圖：製作組提供
夏蕙BB化身「小虎女」
在MV 中，夏蕙BB不單止以虎年的「小虎女」造型現身，還在MV內向各人熱情送吻，又跟安俊豪及吳啟釗「拖手仔」，祝福各人都新一年大旺。
夏蕙BB約定大家2023再搶過！
對於無得上頭注香，黃夏蕙說：「年初一冇得入黃大仙，已經係注定！其實每一個宗教嘅信仰，都會喺信徒心中永恆不滅，當然如果能夠可以親自到黃大仙廟上炷香，就當然係心安理得啦，不過而家政策咁樣，乜我可以講多一句說話咩？只有希望2023年可以一切如舊，年三十晚上投注香啦！」而參與賀年歌演出，她更一口答應，覺得新年喜慶洋洋之餘更力撐新生代歌手，而各人見到夏蕙BB出現都十分驚喜，甄采浠說：「公司事前只係同我地講有特別嘉賓，所以黎到見到夏蕙BB都好開心。」安俊豪覺得夏蕙BB係新年既代表人物，可以合作到，是寓意新年有好的開始。對於被夏蕙BB送吻，蘇家欣笑說：「佢好熱情，又好好人，搞到我都怕醜呀！」
睇返夏蕙BB之前嘅報道：
黃夏蕙公開「牛魔王」變身過程！激罕素顏 網民大叫睇唔慣 年年爭上頭炷香
黃夏蕙（夏蕙姨）每年都以特別造型現身黃大仙祠爭上頭炷香，早前她上ViuTV節目《晚吹 – 總有一瓣喺左近》分享各種農曆新年的傳統習俗時，講到自己多年來每年都維持住上頭炷香的習慣，原來係因為⋯⋯。夏蕙姨更在ViuTV新節目《不一樣的節日》上公開由零妝變身頭炷香造型過程，網民紛紛笑留言話未見過素顏夏蕙BB﹗
文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、夏蕙姨FB圖片及新傳媒圖片庫
公開變身過程
ViuTV新節目《不一樣的節日》由陳安立（Brian）主持，帶大家遊走不同地方，細看因疫情下不同的常態，頭一、二集先講香港，第二集講「頭炷香KOL」黃夏蕙在疫情上頭炷香的不同情況，並公開黃夏蕙的變身過程，為配合今年牛年而化身牛魔王，不過網民焦點卻落在平時厚妝出巡的黃夏蕙面上，在鏡頭前激罕素顏上陣，不少網民留言指未見過，更指原來素顏都唔差，不過卻唔係好睇得慣咁話喎﹗
黃夏蕙 暢談農曆新年習俗
ViuTV節目《晚吹 – 總有一瓣喺左近》由潘紹聰、岑樂怡及詹朗林擔任主持，逢星期五晚上11時30分播放，每集都會邀請嘉賓就不同主題分享靈異經歷，於2021大年初一晚（2月12日）播出的一集，節目就撇開各種鬼神學說，邀請了每年都以特別造型現身黃大仙祠上頭炷香的黃夏蕙擔任嘉賓，分享各種農曆新年的傳統習俗。
黃夏蕙表示，以前每年年三十晚都會相約鄧碧雲、鳳凰女及司徒關佩英到黃大仙祠上頭炷香，直至某年司徒關佩英因家中有要事不能出席，翌年更不幸離世，從此打破了四人的約定，之後鄧碧雲、鳳凰女亦因各種原因而缺席上頭炷香活動。
代好友每年上頭炷香
事隔多年，好友們都相繼「升仙」，只剩黃夏蕙一人每年仍然維持習慣，她說：「依家得返我一個，其實我都好驚，我每年都同黃大仙講，叫佢畀我長命啲，等我可以繼續代佢哋（好友們）拜，同埋為社會做多啲事，做到佢唔畀我做嗰時，我先唔做囉！」因為一個約定，從此成為「頭炷香KOL」。
今年扮牛魔皇祈福
今年因為疫情關係，黃大仙嗇色園宣布頭炷香儀式會改為於社交網站及電視上直播，雖然巿民同夏蕙姨都冇得參與，但夏蕙姨在她的社交網上表示為了令香港老百姓「喺無奈嘅時刻帶點希望」，會於年初一下午三點以牛魔皇衣著上陣為香港市民裝香祈福。