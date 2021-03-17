黃夏蕙公開「牛魔王」變身過程！激罕素顏 網民大叫睇唔慣 年年爭上頭炷香，原來係因為⋯⋯

黃夏蕙（夏蕙姨）每年都以特別造型現身黃大仙祠爭上頭炷香，早前她上ViuTV節目《晚吹 – 總有一瓣喺左近》分享各種農曆新年的傳統習俗時，講到自己多年來每年都維持住上頭炷香的習慣，原來係因為⋯⋯。夏蕙姨更在ViuTV新節目《不一樣的節日》上公開由零妝變身頭炷香造型過程，網民紛紛笑留言話未見過素顏夏蕙BB﹗

文：東方新地｜圖：ViuTV圖片、夏蕙姨FB圖片及新傳媒圖片庫