32歲TVB小花3個月激減20磅曬粉紅泳裝照 馬甲線辣爆全網預告人生重啟

夏天未到，TVB小花黃婉恩（Yancy）已經率先交出一份令人驚嘆的「逆襲成績單」！曾經因日本浸溫泉意外撞傷後腦的她，沉寂一段時間後強勢回歸，日前於社交平台大派福利，分享一組火辣出海照，粉紅色泳裝下的纖細小蠻腰與深邃馬甲線震撼全網。更驚人的是，她透露僅用3個月時間便激減9KG（約20磅），自律程度令網民瘋狂激讚之餘，更預告即將有全新計劃面世，究竟這位小花經歷了怎樣的蛻變旅程？