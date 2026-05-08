32歲TVB小花3個月激減20磅曬粉紅泳裝照 馬甲線辣爆全網預告人生重啟
黃婉恩粉紅泳裝出海照辣爆全網
5月6日，黃婉恩在社交平台上載了一輯陽光滿滿的出海美照，相中她身處碧藍海面中央，上身穿著搶眼的粉紅色泳衣Top，下身配搭淺色牛仔短褲，青春活力滿瀉。她對著鏡頭展露甜美自信笑容，白皙肌膚在陽光下閃閃發亮，纖細的小蠻腰與若隱若現的馬甲線更是一覽無遺，整個人散發出健康又性感的氣息，完美身段令粉絲眼前一亮。
3個月激減20磅 馬甲線成最強證據
最令網民驚嘆的，是黃婉恩透露自己過去3個月憑藉高度自律，成功減掉9KG（約20磅）。從照片中清晰可見的馬甲線，就是她努力的最佳證明。要知道黃婉恩早前曾在日本浸溫泉時發生意外，後腦撞石爆血一度陷入昏迷，經歷傷患陰霾後能夠重拾健身習慣並交出如此亮眼的成果，背後的毅力與決心絕對不簡單，堪稱夏季前最強逆襲範本。
黃婉恩預告「Ocean Reset」人生重啟
除了大曬健身成果，黃婉恩亦在帖文中分享了近期的心境變化。她以英文寫道：「ocean reset☀️ Here in hong kong and it feels good, starting new projects」，表示自己正在重新規劃生活，並已開始著手全新項目。她更透露很高興能重返辦公室與大家聯繫，同時感恩身邊朋友的陪伴，「happy reconnecting in the office. continuously learning & growing……grateful for my friends & getting back to the gym」，似乎暗示即將有新計劃與粉絲見面。
網民激讚健康美態 大呼「辣到流鼻血」
黃婉恩的火辣靚照一出，隨即吸引大批粉絲湧入留言區激讚，不少網民大呼驚艷，讚嘆她的身材管理能力驚人。有網民表示佩服她的自律精神，認為從受傷到重新振作再到練出馬甲線，整個過程充滿正能量，是現代女性追求健康美的最佳示範。亦有粉絲對她預告的新項目充滿期待，紛紛留言追問詳情，可見黃婉恩這次「人生重啟」確實成功引起廣泛關注。