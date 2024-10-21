黃婉曼周嘉儀離巢後發展大不同 2大前新聞之花升級做馬主鬥曬富貴生活
黃婉曼周嘉儀 為做馬主月花6萬
在香港，成為馬主不僅是財富的象徵，更是社會地位的標誌。要成為馬主，不僅需要豐厚的資金，還要獲得馬會遴選委員的認可，而養馬費據知更要每月平均6.1萬港元。而黃婉曼早在2022年就養了一匹團體馬「跳出香港」，今年更以個人名義擁有馬匹「觀眾之力」，周嘉儀則在今年擁有了馬匹「天下寵兒」。
黃婉曼老公馮柏基同樣係馬主
黃婉曼與丈夫馮柏基都酷愛賽馬，馮柏基目前養有「飛雲」，與「觀眾之力」一樣由方嘉柏訓練。對他們來說，賽馬是一項家庭活動。在閒暇時，黃婉曼還會乘坐私人遊艇出海，或是打高爾夫球，享受高端的生活方式。
黃婉曼升呢闊太婚禮豪使300萬
現年40歲的黃婉曼自06年加入TVB，09年起成為天氣女郎，以一句「跳出香港」而為人熟悉，2010年她離巢TVB。2014年，她與會計師馮柏基結婚，婚禮在意大利舉行並花費超過300萬元，其後在香港洲際酒店舉辦了一場50圍的豪華婚宴。
黃婉曼婚後育有兩女，早於2017年她便被指搬入大埔逸瓏灣2,000呎豪宅以便養胎。婚後黃婉曼前往日本東京學習藍帶麵包課程，並於2019年投資開設了一家麵包烘培餐廳。不過，受到疫情影響，她的生意在2022年宣布結業。
周嘉儀轉型做金融 靠愛駒同郭富城做親戚？！
而現年42歲的周嘉儀現在已轉型成為金融界的女強人，雖然一直未婚，但周嘉儀的生活品質絲毫不遜色於黃婉曼。周嘉儀經常在社交平台分享她的奢華生活，被指「周身名牌」。據指周嘉儀曾在葵涌公屋居住，在任職電視台時已搬到荃灣海景豪宅爵悅庭，近年再搬入新豪宅，愈來愈豪華。
據悉，周嘉儀的愛駒「天下寵兒」父系來自於Zoustar，這個名字在馬壇並不陌生，因為郭富城曾經擁有的「舞士精神」也是出自這個血統，且一出即勝，成績斐然！
周嘉儀曾效力TVB十年 被爆偷食許方輝離巢
周嘉儀04年於香港浸會大學新聞系畢業後，在2005年便加入無綫踏上主播之路，曾主持《晚間新聞》等重點節目，因為甜美的外貌，獲外界封作「最美新聞女主播」。她於2015年離開無綫後，擔任興業證券市場拓展部聯席董事，負責該公司的市場推廣工作。
除了出眾的外表之外，周嘉儀的感情生活亦受到網民關注，其中最為人所熟知的是她在2013年與年長18歲的已婚主播許方輝爆出緋聞，離巢TVB後，周嘉儀又被爆與一名戴住婚戒的中年男子同遊商場，之後又被影到與筍盤Edward中環撐枱腳，以及與立法會議員林健鋒兒子林凱章（Victor）在台北把臂同遊，靚女不愁寂寞！