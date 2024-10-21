黃婉曼

黃婉曼周嘉儀離巢後發展大不同 2大前新聞之花升級做馬主鬥曬富貴生活

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兩位前TVB新聞之花黃婉曼和周嘉儀雖然在離巢後各有發展，但近年她們都先後升呢做馬主，身份地位大躍升，二人更經常在社交網分享富貴生活，羨煞旁人。

黃婉曼周嘉儀 為做馬主月花6萬

在香港，成為馬主不僅是財富的象徵，更是社會地位的標誌。要成為馬主，不僅需要豐厚的資金，還要獲得馬會遴選委員的認可，而養馬費據知更要每月平均6.1萬港元。而黃婉曼早在2022年就養了一匹團體馬「跳出香港」，今年更以個人名義擁有馬匹「觀眾之力」，周嘉儀則在今年擁有了馬匹「天下寵兒」。

黃婉曼 周嘉儀今年升呢做馬主。（圖片來源：IG@venuskychow）
周嘉儀今年升呢做馬主。（圖片來源：IG@venuskychow）
黃婉曼 黃婉曼早在2022年已加入馬主行列。（圖片來源：IG@icy.wong）
黃婉曼早在2022年已加入馬主行列。（圖片來源：[email protected]

黃婉曼老公馮柏基同樣係馬主

黃婉曼與丈夫馮柏基都酷愛賽馬，馮柏基目前養有「飛雲」，與「觀眾之力」一樣由方嘉柏訓練。對他們來說，賽馬是一項家庭活動。在閒暇時，黃婉曼還會乘坐私人遊艇出海，或是打高爾夫球，享受高端的生活方式。

黃婉曼 Icy於2014年與會計師馮柏基結婚，婚後養有2名女兒。（圖片來源：IG@icy.wong）
Icy於2014年與會計師馮柏基結婚，婚後養有2名女兒。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 黃婉曼生活富貴，閒時愛坐私人遊艇出海。（圖片來源：IG@icy.wong）
黃婉曼生活富貴，閒時愛坐私人遊艇出海。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 又經常周遊列國，生活寫意。（圖片來源：IG@icy.wong）
又經常周遊列國，生活寫意。（圖片來源：[email protected]

黃婉曼升呢闊太婚禮豪使300萬

現年40歲的黃婉曼自06年加入TVB，09年起成為天氣女郎，以一句「跳出香港」而為人熟悉，2010年她離巢TVB。2014年，她與會計師馮柏基結婚，婚禮在意大利舉行並花費超過300萬元，其後在香港洲際酒店舉辦了一場50圍的豪華婚宴。

黃婉曼婚後育有兩女，早於2017年她便被指搬入大埔逸瓏灣2,000呎豪宅以便養胎。婚後黃婉曼前往日本東京學習藍帶麵包課程，並於2019年投資開設了一家麵包烘培餐廳。不過，受到疫情影響，她的生意在2022年宣布結業。

黃婉曼 當年黃婉曼做「天氣女郎」時，一句「跳出香港」令人留下深刻印象。（圖片來源：TVB）
當年黃婉曼做「天氣女郎」時，一句「跳出香港」令人留下深刻印象。（圖片來源：TVB）
黃婉曼 近年黃婉曼除了主持港台節目，亦有重返娘家TVB，與陳嘉倩、蔡雪瑩等主持《美食新聞報道》。（圖片來源：IG@icy.wong）
近年黃婉曼除了主持港台節目，亦有重返娘家TVB，與陳嘉倩、蔡雪瑩等主持《美食新聞報道》。（圖片來源：[email protected]

周嘉儀轉型做金融 靠愛駒同郭富城做親戚？！

而現年42歲的周嘉儀現在已轉型成為金融界的女強人，雖然一直未婚，但周嘉儀的生活品質絲毫不遜色於黃婉曼。周嘉儀經常在社交平台分享她的奢華生活，被指「周身名牌」。據指周嘉儀曾在葵涌公屋居住，在任職電視台時已搬到荃灣海景豪宅爵悅庭，近年再搬入新豪宅，愈來愈豪華。

據悉，周嘉儀的愛駒「天下寵兒」父系來自於Zoustar，這個名字在馬壇並不陌生，因為郭富城曾經擁有的「舞士精神」也是出自這個血統，且一出即勝，成績斐然！

黃婉曼 周嘉儀曾在IG曬出廿萬名錶、一身名牌衫及飾物。（圖片來源：IG@venuskychow）
周嘉儀曾在IG曬出廿萬名錶、一身名牌衫及飾物。（圖片來源：IG@venuskychow）
黃婉曼 周嘉儀特別鍾情Hermès手袋，擁有多個不同顏色及款式的Hermès，方便配襯每日不同造型。（圖片來源：IG@venuskychow）
周嘉儀特別鍾情Hermès手袋，擁有多個不同顏色及款式的Hermès，方便配襯每日不同造型。（圖片來源：IG@venuskychow）
黃婉曼 周嘉儀不時大曬其靚景豪宅。（圖片來源：IG@venuskychow）
周嘉儀不時大曬其靚景豪宅。（圖片來源：IG@venuskychow）

周嘉儀曾效力TVB十年 被爆偷食許方輝離巢

周嘉儀04年於香港浸會大學新聞系畢業後，在2005年便加入無綫踏上主播之路，曾主持《晚間新聞》等重點節目，因為甜美的外貌，獲外界封作「最美新聞女主播」。她於2015年離開無綫後，擔任興業證券市場拓展部聯席董事，負責該公司的市場推廣工作。

除了出眾的外表之外，周嘉儀的感情生活亦受到網民關注，其中最為人所熟知的是她在2013年與年長18歲的已婚主播許方輝爆出緋聞，離巢TVB後，周嘉儀又被爆與一名戴住婚戒的中年男子同遊商場，之後又被影到與筍盤Edward中環撐枱腳，以及與立法會議員林健鋒兒子林凱章（Victor）在台北把臂同遊，靚女不愁寂寞！

黃婉曼 離開主播之路後，聽講周嘉儀多咗個興趣，就係入馬場買馬。（圖片來源：TVB）
離開主播之路後，聽講周嘉儀多咗個興趣，就係入馬場買馬。（圖片來源：TVB）
黃婉曼 許方輝與周嘉儀曾被傳媒影到齊齊收工，又在車廂內談心。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
許方輝與周嘉儀曾被傳媒影到齊齊收工，又在車廂內談心。（圖片來源：新傳媒圖片庫）

撰文：東方新地圖片來源：IG@venuskychow、[email protected]、TVB、新傳媒圖片庫

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