黃婉曼緬懷15年前初出道清純Look 當年逼爆報天氣成名

已升呢做人母的前TVB天氣女郎黃婉曼（Icy），曾憑著在鏡頭前的逼爆身形，和一句「同大家跳出香港」的跳脫報天氣方式，而大受網民喜愛。近日她就在社交網分享自己多張初出道做記者時的舊照，引來不少網民大讚她當年勁甜美清純！