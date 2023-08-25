黃婉曼緬懷15年前初出道清純Look 當年逼爆報天氣成名
黃婉曼：那一年改變了我的一生
黃婉曼自06年大學畢業後就加入TVB新聞部做記者，到09年才開始擔任天氣女郎，她在發文中就講到近日參加TVB攝影師耀哥的榮休宴，獲對方送贈一輯她在2008年做記者時的舊照：
「來懷緬一下15年前
#我的2008
#耀哥#41年榮休
一畢業就好榮幸地跟住你
拿燈出crew上北京
#TVB最有型攝影大師
多謝你為我留下了那一年的模樣
多謝你仲幫我搵到呢啲相
#那一年改變了我的一生
#最美好的時光#醒少少
#一輩子的感情
#新聞透視#我的驕傲
#北京奧運#小記者
#我的青春#初出茅廬#中大新聞系#黃婉曼
#達爾文#蔡健雅#成長#青春小鳥一去不復返
#我們都在變更好」
網民勁讚：以前同而家都係咁靚
08年時的黃婉曼只得24歲，不少網民都大讚她：「嗰陣時已經咁索」、「Keep得好好」、「皮膚一樣咁嫩滑」、「甜美清純」、「有冇索得咁誇張」、「好後生」、「以前同而家都係咁靚」等等。
拒認變熟女：依家都好純！
黃婉曼對於網民的讚嘆，感慨回應：「原來青春咁就過咗去」、「中年了」等，又笑自己15年前的髮型係「好娘嘅曲髪」，但當有網民讚嘆：「初出道的Icy好清純」，竟引來她搞笑反駁：「依家都好純㗎！」
黃婉曼名句：我哋一齊跳出香港
現年39歲的黃婉曼自2006年畢業於中大新聞與傳播系後，開始加入TVB新聞部，至2010年離巢，當年一句「我哋一齊跳出香港」令黃婉曼在晚間新聞中突圍而出，2010年她離開新聞部後半投娛樂圈，在不同平台都有出鏡機會，其中在TVB節目《世界盃動起來》中張國強一句「黃婉曼呢就有波（實際是指她有講足球的經驗）！」更令人印象深刻。
開餐廳遇疫市慘蝕7位數
2014年黃婉曼嫁會計師兼馬主馮柏基，並豪使300萬搞豪華婚宴，婚後誕下兩名女兒，近年已經甚少於公開場合露面。2015年黃婉曼赴日修讀藍帶麵包課程，致力將傳統法式烘焙技術帶來香港。2019年她投資7位數字開設麵包烘焙餐廳，可惜近年飽受疫情打擊，生意大跌，最終難敵加租壓力，在2022年宣佈結業。
孖梁凱寧主持港台節目
餐廳結業後，黃婉曼開始復出幕前，孖梁凱寧主持港台節目《醫生與你》及《凝聚香港》，黃婉曼仲忍唔住認老話：「電視入邊的我們，凝聚最新拍檔Maggie，後生女真係可愛啲！」又Maggie講：「合作愉快，下次又見！」有網友留言問到兩人在TVB時代有冇合作過？Icy就答：「無，我離開咗，Maggie先至入嚟新聞部。」又坦言自己年紀大過Maggie好多。
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