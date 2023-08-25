黃婉曼

黃婉曼緬懷15年前初出道清純Look 當年逼爆報天氣成名

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已升呢做人母的前TVB天氣女郎黃婉曼（Icy），曾憑著在鏡頭前的逼爆身形，和一句「同大家跳出香港」的跳脫報天氣方式，而大受網民喜愛。近日她就在社交網分享自己多張初出道做記者時的舊照，引來不少網民大讚她當年勁甜美清純！

黃婉曼 黃婉曼早前去主題樂園玩「夏水禮」。
黃婉曼早前去主題樂園玩「夏水禮」。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 著上泳衣嘅黃婉曼獲網民大讚曲線依然好澎湃。
著上泳衣嘅黃婉曼獲網民大讚曲線依然好澎湃。（圖片來源：[email protected]

黃婉曼：那一年改變了我的一生

黃婉曼自06年大學畢業後就加入TVB新聞部做記者，到09年才開始擔任天氣女郎，她在發文中就講到近日參加TVB攝影師耀哥的榮休宴，獲對方送贈一輯她在2008年做記者時的舊照：

「來懷緬一下15年前
#我的2008
#耀哥#41年榮休
一畢業就好榮幸地跟住你
拿燈出crew上北京
#TVB最有型攝影大師
多謝你為我留下了那一年的模樣
多謝你仲幫我搵到呢啲相
#那一年改變了我的一生
#最美好的時光#醒少少
#一輩子的感情
#新聞透視#我的驕傲
#北京奧運#小記者
#我的青春#初出茅廬#中大新聞系#黃婉曼
#達爾文#蔡健雅#成長#青春小鳥一去不復返
#我們都在變更好」

黃婉曼 網民大讚黃婉曼初出道時期樣子甜美清純。
網民大讚黃婉曼初出道時期樣子甜美清純。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 感覺亦好活潑。
感覺亦好活潑。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 這輯舊相令黃婉曼感慨「青春小鳥一去不復返」。
這輯舊相令黃婉曼感慨「青春小鳥一去不復返」。（圖片來源：[email protected]

網民勁讚：以前同而家都係咁靚

08年時的黃婉曼只得24歲，不少網民都大讚她：「嗰陣時已經咁索」、「Keep得好好」、「皮膚一樣咁嫩滑」、「甜美清純」、「有冇索得咁誇張」、「好後生」、「以前同而家都係咁靚」等等。

黃婉曼 當年黃婉曼為採訪奧運到訪北京。
當年黃婉曼為採訪奧運到訪北京。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 佢話「那一年改變了我的一生」。
佢話「那一年改變了我的一生」。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 又指嗰段時間係「最美好的時光」。
又指嗰段時間係「最美好的時光」。（圖片來源：[email protected]

拒認變熟女：依家都好純！

黃婉曼對於網民的讚嘆，感慨回應：「原來青春咁就過咗去」、「中年了」等，又笑自己15年前的髮型係「好娘嘅曲髪」，但當有網民讚嘆：「初出道的Icy好清純」，竟引來她搞笑反駁：「依家都好純㗎！」

黃婉曼 黃婉曼笑自己當年嘅曲髮「好娘」。
黃婉曼笑自己當年嘅曲髮「好娘」。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 當年同攝影師耀哥打成一片。
當年同攝影師耀哥打成一片。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 現在雖已39歲，成為人妻兼人母，但黃婉曼搞笑話自己仍然「好純」！
現在雖已39歲，成為人妻兼人母，但黃婉曼搞笑話自己仍然「好純」！（圖片來源：[email protected]
黃婉曼
（圖片來源：網民留言截圖）

黃婉曼名句：我哋一齊跳出香港

現年39歲的黃婉曼自2006年畢業於中大新聞與傳播系後，開始加入TVB新聞部，至2010年離巢，當年一句「我哋一齊跳出香港」令黃婉曼在晚間新聞中突圍而出，2010年她離開新聞部後半投娛樂圈，在不同平台都有出鏡機會，其中在TVB節目《世界盃動起來》中張國強一句「黃婉曼呢就有波（實際是指她有講足球的經驗）！」更令人印象深刻。

梁凱寧 當年黃婉曼做「天氣女郎」時，一句「跳出香港」令人留下深刻印象。
一句「跳出香港」生動跳脫的主持風格，加上豐滿上圍，令黃婉曼走紅，被稱為宅男女神！（圖片來源：無綫新聞截圖）
黃婉曼 梁凱寧 網民反應兩極！周嘉儀黑絲Look被轟又老又娘｜重溫十大無綫出身新聞小花
現年39歲的黃婉曼已成為人妻人母，一樣大受宅男歡迎。（圖片來源：新傳媒照片庫）

開餐廳遇疫市慘蝕7位數

2014年黃婉曼嫁會計師兼馬主馮柏基，並豪使300萬搞豪華婚宴，婚後誕下兩名女兒，近年已經甚少於公開場合露面。2015年黃婉曼赴日修讀藍帶麵包課程，致力將傳統法式烘焙技術帶來香港。2019年她投資7位數字開設麵包烘焙餐廳，可惜近年飽受疫情打擊，生意大跌，最終難敵加租壓力，在2022年宣佈結業。

黃婉曼 Icy於2014年與會計師馮柏基結婚，婚後養有2名女兒，一家四口幸福滿滿。
Icy於2014年與會計師馮柏基結婚，婚後養有2名女兒，一家四口幸福滿滿。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 黃婉曼 但自從2020疫情爆發以來，餐廳在疫境下掙扎求生，Ivy仍然堅持不炒人，同員工共渡時艱。
2020年疫情爆發後，黃婉曼的餐廳生意大跌九成，但她仍然堅持不炒人，同員工共渡時艱，可惜最終亦難敵加租壓力，宣佈結業。（圖片來源：[email protected]

孖梁凱寧主持港台節目

餐廳結業後，黃婉曼開始復出幕前，孖梁凱寧主持港台節目《醫生與你》及《凝聚香港》，黃婉曼仲忍唔住認老話：「電視入邊的我們，凝聚最新拍檔Maggie，後生女真係可愛啲！」又Maggie講：「合作愉快，下次又見！」有網友留言問到兩人在TVB時代有冇合作過？Icy就答：「無，我離開咗，Maggie先至入嚟新聞部。」又坦言自己年紀大過Maggie好多。

梁凱寧 黃婉曼和梁凱寧合作主持節目，開心舉V。
黃婉曼和梁凱寧合作主持節目《凝聚香港》，開心舉V。（圖片來源：[email protected]
梁凱寧 黃婉曼和梁凱寧早在6月中就合作主持過另一個港台節目《醫生與你》。
仲有另一個港台節目《醫生與你》。（圖片來源：YouTube@RTHK香港電台）
現年38歲的黃婉曼在社交網分享泳照，網民大讚「好澎湃」！
黃婉曼仲不時在社交網分享泳照，網民大讚「好澎湃」！（圖片來源：[email protected]
黃婉曼
（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 仲有揸車Look。
仲有揸車Look。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 扮DJ Look。
扮DJ Look。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 同做運動Look。
同做運動Look！（圖片來源：[email protected]
黃婉曼
（圖片來源：[email protected]

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週末可以參觀博物館，例如太空館科學館香港藝術館M+香港文化博物館等，更為你整合行山路線野餐地點，絕對是假日消遣的必然之選！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、無綫新聞截圖、新傳媒照片庫、YouTube@RTHK香港電台

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