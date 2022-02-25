38歲黃婉曼烘焙餐廳不敵加租 宣布本月底忍痛結業

本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，政府宣布收緊防疫措施，當中包括晚市繼續禁堂食，食肆亦限制堂食只准兩人一枱，而「前天氣女郎」黃婉曼（Icy）在將軍澳經營的麵包烘焙餐廳自然首當其衝，雖然Icy在疫情下生意大跌都堅持不炒人，可惜最終亦難敵加租壓力宣佈結業。