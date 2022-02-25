38歲黃婉曼烘焙餐廳不敵加租 宣布本月底忍痛結業
本港新冠肺炎疫情持續嚴峻，政府宣布收緊防疫措施，當中包括晚市繼續禁堂食，食肆亦限制堂食只准兩人一枱，而「前天氣女郎」黃婉曼（Icy）在將軍澳經營的麵包烘焙餐廳自然首當其衝，雖然Icy在疫情下生意大跌都堅持不炒人，可惜最終亦難敵加租壓力宣佈結業。
疫情下堅持不炒人
現時38歲的「前天氣女郎」黃婉曼（Icy）2015年赴日修讀藍帶麵包課程，致力將傳統法式烘焙技術帶來香港。2019年她投資7位數字，在將軍澳開設麵包烘焙餐廳「RISE Kitchen」，慶幸獲不少街坊和食客支持，生意中規中矩。但自從2020年疫情爆發後，餐廳在疫境下掙扎求生，雖然生意曾大跌九成，但Icy仍然堅持不炒人，同員工共渡時艱。
不敵加租忍痛結業
不過近日餐廳租約期滿，業主竟然要求加租，Icy只好無奈宣布結業。日前她在餐廳IG貼文，宣佈餐廳營業至本月28號結業：「三年前，RISE由鰂魚涌的烘焙廚房搬到將軍澳地鋪，希望讓更多人吃到高質素無添加的酸種手作麵包，用食物溫暖人心，帶來幸福的味道。經歷過大大小小的風波，感謝各位街坊一直的支持，亦感謝曾經從港島、甚至新界西北，遠道而來支持RISE的朋友，感謝你們一直陪伴我們成長。新的一年，因租約期滿，我們需忍痛與大家暫別， 2月28日將會是RISE Kitchen在藍塘傲最後的營業日。雖然滿懷可惜，但感激我們曾經相遇。」
關鍵詞黃婉曼
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]_kitchen_tko、新傳媒圖片庫
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