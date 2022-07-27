38歲黃婉曼生意難撈麵包餐廳慘結業 復出做主持曬下水美照
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38歲的「前天氣女神」黃婉曼2019年投資7位數字，在將軍澳開設麵包烘焙餐廳，可惜近年飽受新冠肺炎疫情打擊生意大跌，最終難敵加租壓力於2月宣佈結業。回復少奶奶生活的黃婉曼，近日除帶同兩個寶貝女去「下水禮」，大晒健美身形外，更復出幕前主持港台節目《凝聚香港》。
黃婉曼餐廳不敵加租結業
現年38歲的黃婉曼2015年赴日修讀藍帶麵包課程，致力將傳統法式烘焙技術帶來香港。2019年她投資7位數字，在將軍澳開設麵包烘焙餐廳「RISE Kitchen」，自從2020年疫情爆發後，餐廳在疫境下掙扎求生，今年初租約期滿，業主竟要求加租，黃婉曼只好無奈宣佈2月結業。
黃婉曼下水禮晒澎湃身形
黃婉曼在餐廳結業後，重回慢活少奶奶軌道，最近她出書分享育兒心得及親子食譜，趁有空檔就帶同兩個寶貝女去「下水禮」。她在社交網分享多張泳照並留言：「你哋負責游水，我負責睇你游水，40歲先來學游水會唔會太遲？」穿上泳衣的她大晒健美身形，網民大讚：「好澎湃」。
黃婉曼復出幕前主持節目
除了享受家庭樂，黃婉曼近日跳返入幕前，與29歲TVB主播師妹梁凱寧（Maggie）合作主持港台節目《凝聚香港》，她大讚梁凱寧「後生女真係可愛啲！」有網友留言問到兩人在TVB時代有冇合作過？黃婉曼就答：「無，我離開咗，Maggie先至入嚟新聞部。」又坦言自己年紀大過Maggie好多。
當年一句「跳出香港」突圍
一句「我哋一齊跳出香港」令黃婉曼在晚間新聞中突圍而出，2010年離開新聞部後半投娛樂圈，在不同平台都有出鏡機會，其中在TVB節目《世界盃動起來》中張國強一句「黃婉曼呢就有波（實際是指她有講足球的經驗）！」更令人印象深刻。2014年黃婉曼下嫁會計師兼馬主馮柏基，豪使300萬搞豪華婚宴，現在已先後誕下兩名寶貝女兒。
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