38歲黃婉曼生意難撈麵包餐廳慘結業 復出做主持曬下水美照

38歲的「前天氣女神」黃婉曼2019年投資7位數字，在將軍澳開設麵包烘焙餐廳，可惜近年飽受新冠肺炎疫情打擊生意大跌，最終難敵加租壓力於2月宣佈結業。回復少奶奶生活的黃婉曼，近日除帶同兩個寶貝女去「下水禮」，大晒健美身形外，更復出幕前主持港台節目《凝聚香港》。