前TVB天氣主播黃婉曼跑步機上震盪級畫面曝光 自爆身體1部位開始退化
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前TVB天氣女郎黃婉曼（Icy）曾以Big爆身形和一句「同大家跳出香港」的跳脫報天氣方式，而深得網民喜愛，雖然現在40歲的她已為人母，但狀態仍keep得勁好，日前她在社交網上曬出做Gym時的影片，就令網民一齊睇到心心眼！
黃婉曼貼身運動服突顯Big爆身形
黃婉曼近日在IG分享了自己做Gym的靚相和影片，穿著一件貼身的粉紅色運動衫，突顯出依然Big爆的身形，尤其是她在跑步機上奔跑的「震盪級」畫面，更引來眾多網民睇到心心眼，話回憶返晒嚟，更希望她能再次「跳著」報天氣。
網民想同黃婉曼一齊跑步
有不少網民都話想同黃婉曼一齊瘋狂跑步，更大讚她好跑得，不過現年40歲的黃婉曼就自爆隨著年紀增加，現在身體已有一個部位開始退化：「膝頭哥開始唔係好得！」因此已不能單純靠跑步keep fit，而是需要靠機器來操練肌肉。
黃婉曼升呢闊太做埋馬主 開餐廳慘蝕7位數
2014年黃婉曼嫁會計師兼馬主馮柏基，並豪使300萬搞豪華婚宴，婚後誕下兩名女兒，做闊太之餘更升呢做馬主，近年仲重返幕前，主持《醫生與你》和《凝聚香港》等港台節目，早前又曾重返TVB，主持飲食節目《美食新聞報道》。2015年黃婉曼曾赴日修讀藍帶麵包課程，到2019年投資7位數字開設麵包烘焙餐廳，可惜近年受疫情打擊生意大跌，最終難敵加租壓力，在2022年宣佈結業。
黃婉曼名句：我哋一齊跳出香港
黃婉曼自2006年畢業於中大新聞與傳播系後，開始加入TVB新聞部做記者，到09年才開始擔任天氣女郎，當年一句「我哋一齊跳出香港」令黃婉曼在晚間新聞中突圍而出，2010年她離開新聞部後半投娛樂圈，在不同平台都有出鏡機會，其中在TVB節目《世界盃動起來》中張國強一句「黃婉曼呢就有波（實際是指她有講足球的經驗）！」更令人印象深刻。
2013年出席金像獎勁搏殺
2013年，黃婉曼曾以搏殺Look現身金像獎紅地氈，雖然沒任何電影作品，但靠露事業心搭救，以超低胸裝曬32F豪乳，迫爆身形令人抖不過氣，被指擺明露肉博搶鏡，不過裙款一般，5吋事業線性感得來唔討好，再梳師奶頭同頸上抽朱義盛，打扮被批娘到震！
睇埋黃婉曼靚相：
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫