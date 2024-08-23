前TVB天氣主播黃婉曼跑步機上震盪級畫面曝光 自爆身體1部位開始退化

前TVB天氣女郎黃婉曼（Icy）曾以Big爆身形和一句「同大家跳出香港」的跳脫報天氣方式，而深得網民喜愛，雖然現在40歲的她已為人母，但狀態仍keep得勁好，日前她在社交網上曬出做Gym時的影片，就令網民一齊睇到心心眼！

