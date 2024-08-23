黃婉曼

前TVB天氣主播黃婉曼跑步機上震盪級畫面曝光 自爆身體1部位開始退化

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前TVB天氣女郎黃婉曼（Icy）曾以Big爆身形和一句「同大家跳出香港」的跳脫報天氣方式，而深得網民喜愛，雖然現在40歲的她已為人母，但狀態仍keep得勁好，日前她在社交網上曬出做Gym時的影片，就令網民一齊睇到心心眼！

黃婉曼貼身運動服突顯Big爆身形

黃婉曼近日在IG分享了自己做Gym的靚相和影片，穿著一件貼身的粉紅色運動衫，突顯出依然Big爆的身形，尤其是她在跑步機上奔跑的「震盪級」畫面，更引來眾多網民睇到心心眼，話回憶返晒嚟，更希望她能再次「跳著」報天氣。

黃婉曼 黃婉曼在跑步機上練跑。（圖片來源：IG@icy.wong）
黃婉曼在跑步機上練跑。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 又用不同器械操練肌肉。（圖片來源：IG@icy.wong）
又用不同器械操練肌肉。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 畫面充滿動感。（圖片來源：IG@icy.wong）
畫面充滿動感。（圖片來源：[email protected]

網民想同黃婉曼一齊跑步

有不少網民都話想同黃婉曼一齊瘋狂跑步，更大讚她好跑得，不過現年40歲的黃婉曼就自爆隨著年紀增加，現在身體已有一個部位開始退化：「膝頭哥開始唔係好得！」因此已不能單純靠跑步keep fit，而是需要靠機器來操練肌肉。

黃婉曼 網民都話想同黃婉曼一齊瘋狂跑步。（圖片來源：IG@icy.wong）
網民都話想同黃婉曼一齊瘋狂跑步。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 更大讚她好跑得。（圖片來源：IG@icy.wong）
更大讚她好跑得。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 不過黃婉曼就話自己膝頭開始退化。（圖片來源：IG@icy.wong）
不過黃婉曼就話自己膝頭開始退化。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 40歲身形依然好Fit。（圖片來源：IG@icy.wong）
40歲身形依然好Fit。（圖片來源：[email protected]

黃婉曼升呢闊太做埋馬主 開餐廳慘蝕7位數

2014年黃婉曼嫁會計師兼馬主馮柏基，並豪使300萬搞豪華婚宴，婚後誕下兩名女兒，做闊太之餘更升呢做馬主，近年仲重返幕前，主持《醫生與你》和《凝聚香港》等港台節目，早前又曾重返TVB，主持飲食節目《美食新聞報道》。2015年黃婉曼曾赴日修讀藍帶麵包課程，到2019年投資7位數字開設麵包烘焙餐廳，可惜近年受疫情打擊生意大跌，最終難敵加租壓力，在2022年宣佈結業。

黃婉曼 Icy於2014年與會計師馮柏基結婚，婚後養有2名女兒。（圖片來源：IG@icy.wong）
Icy於2014年與會計師馮柏基結婚，婚後養有2名女兒。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 （圖片來源：IG@icy.wong）
（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 （圖片來源：IG@icy.wong）
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黃婉曼 黃婉曼近年和同為TVB新聞主播出身的梁凱寧合作主持港台節目《凝聚香港》。（圖片來源：IG@icy.wong）
黃婉曼近年和同為TVB新聞主播出身的梁凱寧合作主持港台節目《凝聚香港》。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 早前又曾重返TVB，與陳嘉倩、蔡雪瑩等一同主持節目《美食新聞報道》。（圖片來源：IG@icy.wong）
早前又曾重返TVB，與陳嘉倩、蔡雪瑩等一同主持節目《美食新聞報道》。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 黃婉曼2015年赴日修讀藍帶麵包課程，2019年她投資7位數字，在將軍澳開設麵包烘焙餐廳，但自從2020年疫情爆發後，生意大跌九成，但Icy仍然堅持不炒人，同員工共渡時艱，可惜最終亦難敵加租壓力宣佈結業。（圖片來源：IG@icy.wong）
黃婉曼2015年赴日修讀藍帶麵包課程，2019年她投資7位數字，在將軍澳開設麵包烘焙餐廳，但自從2020年疫情爆發後，生意大跌九成，但Icy仍然堅持不炒人，同員工共渡時艱，可惜最終亦難敵加租壓力宣佈結業。（圖片來源：[email protected]

黃婉曼名句：我哋一齊跳出香港

黃婉曼自2006年畢業於中大新聞與傳播系後，開始加入TVB新聞部做記者，到09年才開始擔任天氣女郎，當年一句「我哋一齊跳出香港」令黃婉曼在晚間新聞中突圍而出，2010年她離開新聞部後半投娛樂圈，在不同平台都有出鏡機會，其中在TVB節目《世界盃動起來》中張國強一句「黃婉曼呢就有波（實際是指她有講足球的經驗）！」更令人印象深刻。

黃婉曼 一句「跳出香港」生動跳脫的主持風格，加上豐滿上圍，令黃婉曼走紅，被稱為宅男女神！（圖片來源：無綫新聞截圖）
一句「跳出香港」生動跳脫的主持風格，加上豐滿上圍，令黃婉曼走紅，被稱為宅男女神！（圖片來源：無綫新聞截圖）
黃婉曼 2010年黃婉曼離巢TVB後，開始以自由身半投娛樂圈，直到2014年嫁人升呢少奶奶。（圖片來源：新傳媒照片庫）
2010年黃婉曼離巢TVB後，開始以自由身半投娛樂圈，直到2014年嫁人升呢少奶奶。（圖片來源：新傳媒照片庫）

2013年出席金像獎勁搏殺

2013年，黃婉曼曾以搏殺Look現身金像獎紅地氈，雖然沒任何電影作品，但靠露事業心搭救，以超低胸裝曬32F豪乳，迫爆身形令人抖不過氣，被指擺明露肉博搶鏡，不過裙款一般，5吋事業線性感得來唔討好，再梳師奶頭同頸上抽朱義盛，打扮被批娘到震！

黃婉曼 當年黃婉曼乳牛上身，搏盡狠露5吋事業線胸壓全場！（圖片來源：新傳媒照片庫）
當年黃婉曼乳牛上身，搏盡狠露5吋事業線胸壓全場！（圖片來源：新傳媒照片庫）
黃婉曼 在場所有男士都引唔住視線向下望。（圖片來源：新傳媒照片庫）
在場所有男士都引唔住視線向下望。（圖片來源：新傳媒照片庫）
黃婉曼 同場的黃心美完全被比下去。（圖片來源：新傳媒照片庫）
同場的黃心美完全被比下去。（圖片來源：新傳媒照片庫）

睇埋黃婉曼靚相：

黃婉曼 現年40歲的黃婉曼已成為人妻人母，一樣大受宅男歡迎。（圖片來源：IG@icy.wong）
現年40歲的黃婉曼已成為人妻人母，一樣大受宅男歡迎。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 黃婉曼仲不時在社交網分享福利照，網民大讚「好澎湃」！（圖片來源：IG@icy.wong）
黃婉曼仲不時在社交網分享福利照，網民大讚「好澎湃」！（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 仲有運動Look。（圖片來源：IG@icy.wong）
仲有運動Look。（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 （圖片來源：IG@icy.wong）
（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 （圖片來源：IG@icy.wong）
（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 （圖片來源：IG@icy.wong）
（圖片來源：[email protected]
黃婉曼 （圖片來源：IG@icy.wong）
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、新傳媒照片庫

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