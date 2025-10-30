黃婧靈主動請纓參加《女神配對計劃2》 情史曝光公開溝仔秘訣
廣告
無綫「咪神」黃婧靈（波波）近期在綜藝界表現搶眼，自封為「綜藝轟炸機」的她主持多個節目備受好評。隨著戀愛實境節目《女神配對計劃》第二季宣布開拍，波波竟然主動表達參與意願，更自爆從未被男仔追求過的驚人內幕。
波波主動請纓參加《女神配對計劃2》
波波在接受訪問時透露，她一直有留意熱播的戀綜《女神配對計劃》，更笑言有機會也想一嘗拍戀綜的滋味。她坦言現時單身的狀態，正好符合參與戀綜的條件，而且對於在鏡頭前尋找真愛這件事充滿好奇心。波波表示自己是「熱情搞笑型嘅女主持」，每次拍攝都會全情投入，相信這種性格特質能為戀綜節目帶來不少看點和話題性。
黃婧靈自爆從未被追求過的感情史
更令人意外的是，波波在訪問中自爆一個驚人秘密：「好想睇有咩人會追我，以前有人想追我，我會保持距離，會叫人唔好追我。」她透露自己從來未被男仔追求過，反而都是自己主動追男仔。波波更分享了一段有趣的戀愛經歷：「有一個男友我直接叩佢門攞電話，第3日就拍拖喇！」這種直接主動的性格，讓她在感情路上總是扮演主導角色，與一般女生的戀愛模式截然不同。
古靈精怪性格成最大挑戰
波波坦言自己性格古靈精怪，笑說不知甚麼男生可以駕馭到她。她形容自己「好跳，呢刻情緒好開心，下一秒會好唔開心，諗到就講，無懼做自己」，更誇張地說自己一日有365種情緒及365種想法。這種變化多端的性格特質，雖然為她的主持工作帶來優勢，但在戀愛關係中卻可能成為挑戰。波波笑言連自己也估不到下一步想點，這種不可預測性或許正是她參與戀綜的最大看點。
眾女星拒絕參與形成強烈對比
與波波的積極態度形成強烈對比的是，多位無綫女星紛紛拒絕參加《女神配對計劃2》。張曦雯、劉佩玥、郭柏妍、戴祖儀、高海寧、游嘉欣等人均表示不願親身「下海」參與戀綜拍攝，寧願以觀眾身份欣賞節目。在眾多女星拒絕的情況下，波波的主動請纓顯得格外突出，也為製作單位提供了新的選擇。
圖片來源：IG@krysellawong、ig@krysellawong、youtube@TVB (official資料或影片來源：原文刊於新假期