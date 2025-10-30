黃婧靈主動請纓參加《女神配對計劃2》 情史曝光公開溝仔秘訣

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫「咪神」黃婧靈（波波）近期在綜藝界表現搶眼，自封為「綜藝轟炸機」的她主持多個節目備受好評。隨著戀愛實境節目《女神配對計劃》第二季宣布開拍，波波竟然主動表達參與意願，更自爆從未被男仔追求過的驚人內幕。

波波主動請纓參加《女神配對計劃2》

波波在接受訪問時透露，她一直有留意熱播的戀綜《女神配對計劃》，更笑言有機會也想一嘗拍戀綜的滋味。她坦言現時單身的狀態，正好符合參與戀綜的條件，而且對於在鏡頭前尋找真愛這件事充滿好奇心。波波表示自己是「熱情搞笑型嘅女主持」，每次拍攝都會全情投入，相信這種性格特質能為戀綜節目帶來不少看點和話題性。

黃婧靈自爆從未被追求過的感情史

更令人意外的是，波波在訪問中自爆一個驚人秘密：「好想睇有咩人會追我，以前有人想追我，我會保持距離，會叫人唔好追我。」她透露自己從來未被男仔追求過，反而都是自己主動追男仔。波波更分享了一段有趣的戀愛經歷：「有一個男友我直接叩佢門攞電話，第3日就拍拖喇！」這種直接主動的性格，讓她在感情路上總是扮演主導角色，與一般女生的戀愛模式截然不同。

古靈精怪性格成最大挑戰

波波坦言自己性格古靈精怪，笑說不知甚麼男生可以駕馭到她。她形容自己「好跳，呢刻情緒好開心，下一秒會好唔開心，諗到就講，無懼做自己」，更誇張地說自己一日有365種情緒及365種想法。這種變化多端的性格特質，雖然為她的主持工作帶來優勢，但在戀愛關係中卻可能成為挑戰。波波笑言連自己也估不到下一步想點，這種不可預測性或許正是她參與戀綜的最大看點。

眾女星拒絕參與形成強烈對比

與波波的積極態度形成強烈對比的是，多位無綫女星紛紛拒絕參加《女神配對計劃2》。張曦雯、劉佩玥、郭柏妍、戴祖儀、高海寧、游嘉欣等人均表示不願親身「下海」參與戀綜拍攝，寧願以觀眾身份欣賞節目。在眾多女星拒絕的情況下，波波的主動請纓顯得格外突出，也為製作單位提供了新的選擇。

黃婧靈 戀愛綜藝 （圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：IG@krysellawong）
黃婧靈 戀愛綜藝 （圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：IG@krysellawong）
黃婧靈 戀愛綜藝 （圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：IG@krysellawong）
黃婧靈 戀愛綜藝 （圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：IG@krysellawong）
黃婧靈 戀愛綜藝 （圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：IG@krysellawong）
黃婧靈 戀愛綜藝 波波黃婧靈熱舞表演時嘅造型十分亮眼！（圖片來源：ig@krysellawong）
波波黃婧靈熱舞表演時嘅造型十分亮眼！（圖片來源：ig@krysellawong）
黃婧靈 戀愛綜藝 （圖片來源：youtube@TVB (official)）
（圖片來源：youtube@TVB (official)）
黃婧靈 戀愛綜藝 （圖片來源：IG@krysellawong）
（圖片來源：IG@krysellawong）
黃婧靈 戀愛綜藝 早前波波（黃靖靈）在IG晒出兩張穿著低胸衫遊船河的性感相（圖片來源：IG@krysellawong）
早前波波（黃靖靈）在IG晒出兩張穿著低胸衫遊船河的性感相（圖片來源：IG@krysellawong）
黃婧靈 戀愛綜藝 38歲高海寧直言不適合戀綜 事業為先（圖片來源：大會提供）
38歲高海寧直言不適合戀綜 事業為先（圖片來源：大會提供）
黃婧靈 戀愛綜藝 張曦雯拒絕怕鏡頭前太兒戲（圖片來源：張曦雯IG）
張曦雯拒絕怕鏡頭前太兒戲（圖片來源：張曦雯IG）
黃婧靈 戀愛綜藝 劉佩玥自認兄弟格，擔心嚇怕男士（圖片來源：IG@arryuu）
劉佩玥自認兄弟格，擔心嚇怕男士（圖片來源：IG@arryuu）
黃婧靈 戀愛綜藝 郭柏妍坦言曾經怕會被取代。（圖片來源：IG@rositakpyy）
郭柏妍坦言曾經怕會被取代。（圖片來源：IG@rositakpyy）
黃婧靈 戀愛綜藝 游嘉欣（圖片來源：IG@kayan_yau）
游嘉欣（圖片來源：IG@kayan_yau）
黃婧靈 戀愛綜藝 戴祖儀紛紛拒絕（圖片來源：IG@kayan_yau）
戴祖儀紛紛拒絕（圖片來源：IG@kayan_yau）
黃婧靈 戀愛綜藝 日前曾志偉宣布節目將開拍第二季，立即引發熱議（圖片來源：TVB）
日前曾志偉宣布節目將開拍第二季，立即引發熱議（圖片來源：TVB）

圖片來源：IG@krysellawong、ig@krysellawong、youtube@TVB (official資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 