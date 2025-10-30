黃婧靈主動請纓參加《女神配對計劃2》 情史曝光公開溝仔秘訣

無綫「咪神」黃婧靈（波波）近期在綜藝界表現搶眼，自封為「綜藝轟炸機」的她主持多個節目備受好評。隨著戀愛實境節目《女神配對計劃》第二季宣布開拍，波波竟然主動表達參與意願，更自爆從未被男仔追求過的驚人內幕。