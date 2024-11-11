冲遊泰國｜波波泳衣放題騷34E迫爆身材 火紅開窿戰衣未算最激
冲遊泰國｜26歲「TVB咪神」波波泳衣放題
今晚（11日）胡慧冲（Roger）轉戰芭堤雅，新拍檔「波波」黃婧靈千呼萬喚登場。今次波波不止擔任主持，還「性感擔當」自備多款泳衣，由一件頭開窿、三點式到抹胸款式，應有盡有盡現34E身材。波波接受訪問時透露此行帶了7、8套不同款式泳衣，全部出動私伙而且全部「首著」，波波說︰「Roger無指明要幾多套，所以帶多幾套，工作人員仲一路拍一路猛講笑話係『水著放題』，幾搞笑。」
網友睇到咁多靚相都表示：「冲哥最開心」、「要keep下條腰」、「廟細燈籠大」、「呢集好多黃金畫面」。
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至於明晚（12日）一集波波被安排參加船上嘉年華表演，還被邀請上台任由一群小鮮肉圍跳辣身舞。期間小鮮肉主動捉住波波的手，在胸肌上遊走，令波波興奮猛喊「Oh！my God」。波波回應時笑言那一刻確實心動，她笑說︰「畀咁多男仔圍住，話無心動就呃你，仲要畀小鮮肉圍就更加激動。佢哋表演同觀眾有好多互動，跳到成身汗仲叫我幫佢哋抹汗，真係熱血沸騰。」想欣賞整個過程，留意明晚節目播出。另外，波波在節目中作自我介紹時，竟然被Roger制止，原來「波波」發音在泰語上代表「裸露」，容易引人誤會。
今晚Roger帶波波參觀真理聖殿，有世界最大木雕城堡之稱，自1981年動工到目前內部仍有工程，所以遊客入內參觀時，都要戴上安全帽。Roger更招呼波
波坐馬車，令她喜出望外表示︰「超新鮮第一次坐馬車，無試過呀。」令她充滿公主feel。
本周重點還包括參觀全泰國最大恐龍樂園，過千款恐龍模型連「好無人性專捉細蚊仔嚟咬嘅暴龍」都有；Roger又會教你講泰文粗口，推薦食手臂般大的龍蝦，精彩內容，不容錯過。
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波波曾被嘲似「生命麵包」
「無綫咪神」26歲的黃婧靈（波波）6月在TVB的節目《濠玩夏水禮2024》中再次展示了她的豐滿身材，希望能夠挽回一些人氣，不過就被網友嫌身材發福，惹來懷孕疑雲！有網民更將她的泳衣比喻為「生命麵包」，認為她的腰肢和大腿顯得較為粗壯。此外，波波的社交媒體上也有不少網民建議她應該減肥，對她的身材變化提出了批評。
波波對批評回應
面對網民的批評，波波在社交平台上發布了一段視頻，她穿著同一件泳衣在泳池戲水，並附文表示：
「做自己鍾意做嘅嘢真係好幸福，唔理係同幕前定幕後，我都好享受同你哋每一位一齊玩嘅時光繼續努力ok？！Btw下次著咩色泳衣好？」這
顯示了波波對於批評的開放態度和積極的心態。
波波身材發福被質疑「有咗」4字霸氣回應
波波的泳衣造型和身材變化，成為了網絡上熱議的話題，引發了廣泛的討論。有網民見她身材發福不禁問：「波波你有咗吖？」波波則4字霸氣回應「我都想生」；亦有人為波波身材平反，大讚渾圓豐滿！