冲遊泰國｜波波泳衣放題騷34E迫爆身材 火紅開窿戰衣未算最激

有「泰國旅遊達人」之稱的胡慧冲（Roger），再度為TVB Plus（82台）主持王牌旅遊節目《冲遊泰國》，輯除繼續有大家心儀的鄺玲玲之外，還加入「波波」黃婧靈為觀眾導遊，波波身材曾被網友嘲似「生命麵包」，今次決定狠狠地來一次福利大放送！

