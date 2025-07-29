黃婧靈波波入院後首蒲頭！貼身衫福利盡顯誘人曲線 網民驚呼：愈來愈弗！
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早前因敷面膜引發嚴重皮膚過敏，更要冒風雨漏夜求醫的黃婧靈（波波），情況一度令網民相當憂心！事隔數日，今日（29日）波波終於在社交平台更新近況，大曬多張主題樂園靚相，相中她穿上超貼身露腰裝，精神飽滿兼大騷纖腰，與早前病容滿面的樣子判若兩人，似乎已經完全康復，心情大好！狀態極速回勇，究竟背後有何秘訣？
波波主題樂園大解放 貼身衫盡顯驚人曲線
今日波波在IG上載多張到主題樂園遊玩的照片，正式宣告強勢回歸！相中見她身穿一件白色貼身上衣，大方展露零贅肉的纖幼蠻腰，下身配襯貼身褲，將其愈來愈弗的好身材表露無遺。她一時對著鏡頭大擺可愛甫士，一時又童心未泯地跳入波波池玩樂，更興奮發文寫道：「看到可愛的動物 ，玩到愛玩嘅過山車 ，仲有波波嘅波波池，滿足又幸福。」字裡行間充滿喜悅，可見她已走出早前的過敏陰霾，玩得相當盡興，完全看不出不久前才經歷過一場皮膚災難。
回帶數日前皮膚過敏 冒風雨入院惹粉絲憂心
回帶至數日前，波波才在社交平台驚爆自己因敷面膜而引起嚴重皮膚敏感，更貼出面部紅腫的照片，情況令人憂慮。當時她更透露自己是冒著惡劣天氣趕到醫院求醫，令一眾粉絲和網民都非常擔心她的狀況，紛紛留言為她打氣。其實波波近期一直努力瘦身，早前分享的一輯紫色婚紗寫真，已被網民大讚手臂線條緊實，瘦身成果顯著。未知是否因病導致體重下降，康復後的她身形似乎比之前更見纖瘦，今次再自信地穿上露腰裝，可見其修身決心與成果相當驚人。
網民洗版式留言 激讚波波瘦身有成狀態大勇
波波的最新靚相一出，立即引來大批網民湧入留言區洗版，對她火速康復並回復最佳狀態表示驚喜！大部分網民都將焦點放在她愈發苗條的身材上，紛紛大讚：「嘩！波波瘦咗勁多，條腰好幼！」、「呢套衫好顯身材，愈來愈靚！」、「完全康復太好喇，見到你玩得咁開心就放心晒！」亦有網民笑言：「波波去玩波波池，好合理！」、「個樣都精神返晒，果然開心最重要！」網民一面倒送上祝福及讚美，力撐波波狀態大勇，更勝從前。
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期