黃婧靈波波入院後首蒲頭！貼身衫福利盡顯誘人曲線 網民驚呼：愈來愈弗！

早前因敷面膜引發嚴重皮膚過敏，更要冒風雨漏夜求醫的黃婧靈（波波），情況一度令網民相當憂心！事隔數日，今日（29日）波波終於在社交平台更新近況，大曬多張主題樂園靚相，相中她穿上超貼身露腰裝，精神飽滿兼大騷纖腰，與早前病容滿面的樣子判若兩人，似乎已經完全康復，心情大好！狀態極速回勇，究竟背後有何秘訣？