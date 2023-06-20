黃子佼脫離生命危險仍無法說話 女受害人盼不要再有人成為受害者

51歲台灣名嘴黃子佼日前批評被爆性騷擾女工作人員的宥勝之後，昨日（19日）驚傳過去曾強吻女性兼要求影對方裸照，黃子佼開直播激動承認錯誤，更傳出自殘送醫的消息，多年建立好男人形象盡毀引起外界嘩然。他的太太孟耿如於下午現身醫院並接受台灣傳媒訪問，當場淚灑鏡頭前表示對事件「很遺憾」，又稱承諾作為黃子佼的家人會與他一同面對、彌補曾經犯過的錯誤。