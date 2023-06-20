黃子佼脫離生命危險仍無法說話 女受害人盼不要再有人成為受害者
黃子佼曾短暫清醒仍無法說話
據報，黃子佼疑因喝酒情緒不穩在家中自殘，緊急送往台北長庚醫院，其後轉往林口長庚。孟耿如的經理人在半夜時透露，黃子佼已經脫離生命危險。黃子佼在ICU曾短暫清醒，但仍無法說話或表達自己的意思。
受害人：讓大家一起關注這樣的社會議題
有關黃子佼性騷擾事件的首名受害人是嫁到法國的女網紅Zofia，之後有第二名女子指控黃子佼要求「扶下體」拍攝以「人魚」為主題的性愛照片。Zofia今早（20日）再次發聲寫道：
「當初分享這個ME TOO事件，僅是希望不要有更多的人成為受害者，讓大家一起關注這樣的社會議題，我也很意外原來很多人和我有一樣的情況，我相信在社會上很多角落，這樣的事件持續在發生中，有更多弱勢、悲劇的 『房思琪』在角落偷偷憂鬱、哭泣，甚至一蹶不振、失去生命，一點重生機會也沒有！希望社會能夠持續關心及接住受害者，保護並教導你的孩子要小心，謝謝大家關心！也請不要攻擊我的家人，之後不會再回應此次事件。」
黃子佼老婆孟耿如現身醫院見傳媒
據悉，黃子佼原定於下午1時要出席主持歌手余曼曼的發片記者會，但卻突然爆出性侵事件，他不但沒有出現更同時失聯，主辦單位亦沒有收到他請假的通知，及後有傳黃子佼拿刀自殘已送院。孟耿如面露憔悴地現身醫院，表示「我是耿如，很遺憾今天早上的事件，很多狀況我也還在釐清了解當中。」她又稱，自己所認識的黃子佼很努力在做改變去給大家正面的能量，希望會與他一同渡過難關：「我們還需要更多的時間和空間，謝謝大家的關心，我們是一家人，所以發生什麼事情都會一起面對、彌補，曾經犯過的錯誤。」
黃子佼開直播承認強吻少女拍裸照
黃子佼於今天（19日）下午突然上傳三條影片，不但承認強吻、逼少女拍裸照一事，更自爆自己從小時候曾經目睹母親外遇過程，所以從小就有心理變態傾向，甚至一度以為自己喜歡男生，並且會偷看女生裙子。他表示明白現在道歉已經來不及，並明白性騷擾帶給受害者一輩子的陰影，最後更向老婆孟耿如道歉：「除了抱歉還是抱歉，對不起，但可能也來不及了，老婆，這輩子為什麼還會遇見你？如果沒有遇見你就算了。耿如還年輕還很多路要走，這麼好的女孩請大家多多幫忙，女兒也是，只有我是不可能再有機會重來，我活該。」
黃子佼失蹤前拍片崩潰狂爆料 大小S曾經吸毒
黃子佼在片段中越講越激動，大爆台灣一連點名13位當紅明星大鑊，包括大小S徐熙媛和徐熙娣、阿雅、范曉萱、唐綺陽、吳宗憲、胡瓜以及曾國城等多位知名藝人：「我不管，我就是要說出來，我管你們去死，反正也沒人管我去死！」其中更指大小S曾於韓國吸毒，兩人更邀請並說服自己一起吸毒，他更表示不明白為什麼只有自己被外界坪擊：「為什麼她們可以逃過這一切？為什麼她們就可以若無其事，繼續紅下去？我絕對是有改過自新的人，你們放心，早期那個我真的是王八蛋，可是早期那個我也是身邊有很多王八蛋，帶我走到現在，尤其我剛剛講，大小S我就是選擇算了。」如今黃子佼的直播片段已刪除，連同他的專頁也消失。
小S：請黃子佼先生保重身體
曾與黃子佼有過一段情的小S在Facebook回應，並強調前男友黃子佼的指控不實，對此深感遺憾：「熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品，念在過去多年情誼與黃子佼先生目前人在醫院急救，本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。」她又大方表示希望黃子佼保重身體：「孩子還小，老婆也還很年輕，人生還是很有盼望，請以家庭為重，早日康復。」
黃子佼與小S 兩人交往期間出軌
黃子佼與小S過去曾為男女朋友關係，但黃子佼卻於兩人交往期間與小S的好友曾寶儀交往，令小S當年相當委屈，曾經在節目哭訴：「不管有沒有跟阿寶交往，我真的不介意，我真的很祝福你。」對於被指做第三者，曾寶儀當年堅決否認，至於一腳踏兩船的黃子佼則因此形象下滑，事業受到重創，隨時間才沖淡事件，兩人在2000年分手後，一直避而不見，直到2015年兩人於節目《康熙來了》中世紀大破冰。小S亦曾經講過，黃子佼是她除了老公以外，最愛的一任男友。
吳宗憲拒支持老朋友
黃子佼在直播中提到吳宗憲借錢不還，又表示對方身邊有多名叫Angel、陳孝萱和薇薇姐的女伴，吳宗憲隨後接受傳媒訪問時坦言本來還打算支持他一下，又表示會對他作出提告，很遺憾失去這位老朋友。
網紅千字文控訴曾遭黃子佼性侵
黃子佼日前就宥勝性侵事件第一時間衝出來發聲，昔日他表示拒絕與宥勝同台的言論再被翻出。不過今日（19日）卻被踢爆原來都是性侵份子，一名移居法國的台灣網紅Zofia爆料，指自己17歲時曾經透過學校的朋友介紹，認識某位形象和善、富有音樂和藝術涵養的演藝圈大前輩。不過該位前輩卻在車內強吻Zofia，之後又以藝術為名拍下多張裸照。Zofia指當時因為對方形象太好，加上自己太年輕、太愚蠢，所以才沒有對外提及性侵事件。雖然沒有提到這位前輩是誰，但通過Zofia在文中的種種線索，網民都認為Zofia所指的「大前輩」就是黃子佼！
台灣最強狗仔爆 黃子佼疑有戀童癖
之後愈來愈多爆料湧現，指出黃子佼過去不但曾經強吻少女拍裸照，又要求參加選拔賽的少女脫衣全裸，有「台灣最強狗仔」稱號的葛斯齊今日亦踢爆黃子佼疑有戀童癖，貼出一名女網友的訊息截圖，指出自己15歲時參加雜誌的美少女甄選面試時遭黃子佼要求「穿一套比一套露」的衣服：「第3套我不敢穿，他就說必須全身脫光看有無疤痕」。
將來還有什麼演唱會值得留意？
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