黃子佼驚傳與孟耿如離婚結束5年情 陷性侵風波形象大插水復出無望

53歲台灣藝人黃子佼自2023年捲入#MeToo性騷擾風波後，形象一落千丈更因持有未成年不雅片被判刑8個月及罰款10萬元新台幣（約2.5萬港元）。形象大插水嘅黃子佼今日（21日）更驚傳與妻子孟耿如離婚，，結束5年婚姻關係嘅消息……