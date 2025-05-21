黃子佼驚傳與孟耿如離婚結束5年情 陷性侵風波形象大插水復出無望
孟耿如堅守陪伴 卻難敵輿論壓力
據報2人疑因經濟壓力和社會輿論壓力，無法繼續維繫婚姻，最終協議離婚結束5年情，而女兒撫養權歸女方，男方負責撫養費。在黃子佼深陷性侵醜聞的這段時間，孟耿如始終陪伴在側，卻因此承受巨大外界壓力。她曾在社交平台分享日常，甚至PO出與黃子佼的合照，試圖展現正面態度，卻遭網友質疑是在為丈夫復出鋪路。面對抨擊，孟耿如公開道歉，強調「老公不會復出，且她也不會支持」，並宣布無限期關閉社群帳號，以避開輿論風暴。然而，這些努力似乎未能挽回婚姻，離婚傳聞今日甚囂塵上。
雙方低調處理 回應含糊未證實
對於離婚傳聞，黃子佼的委任律師僅回應：「謝謝大家關心，並未證實此事」，未正面否認或確認消息，不過就表示一切將以2人嘅女兒為最先考量。孟耿如的經理人及黃子佼的恩師張小燕則尚未作出任何回應，雙方均保持低調。外界對這段婚姻的結局議論紛紛，有人為孟耿如感到惋惜，認為她在風波中承受了過多壓力；也有人認為離婚或許是兩人面對現實的最佳選擇。
黃子佼轉院入ICU仍無法說話 女受害人發聲：希望不要有更多人成為受害者
53歲名嘴黃子佼2023年批評被爆性騷擾女工作人員的宥勝之後，更驚傳過去曾強吻女性兼要求影對方裸照，黃子佼開直播激動承認錯誤，隨後更傳出自殘送醫的消息，多年建立好男人形象盡毀引起外界嘩然。他的太太孟耿如於下午現身醫院並接受台灣傳媒訪問，當場淚灑鏡頭前表示對事件「很遺憾」，又稱承諾作為黃子佼的家人會與他一同面對、彌補曾經犯過的錯誤。
黃子佼曾短暫清醒仍無法說話
據報，黃子佼疑因喝酒情緒不穩在家中自殘，緊急送往台北長庚醫院，其後轉往林口長庚。孟耿如的經理人在半夜時透露，黃子佼已經脫離生命危險。黃子佼在ICU曾短暫清醒，但仍無法說話或表達自己的意思。
受害人：讓大家一起關注這樣社會議題
有關黃子佼性騷擾事件的首名受害人是嫁到法國的女網紅Zofia，之後有第二名女子指控黃子佼要求「扶下體」拍攝以「人魚」為主題的性愛照片。Zofia再次發聲寫道：
「當初分享這個ME TOO事件，僅是希望不要有更多的人成為受害者，讓大家一起關注這樣的社會議題，我也很意外原來很多人和我有一樣的情況，我相信在社會上很多角落，這樣的事件持續在發生中，有更多弱勢、悲劇的 『房思琪』在角落偷偷憂鬱、哭泣，甚至一蹶不振、失去生命，一點重生機會也沒有！希望社會能夠持續關心及接住受害者，保護並教導你的孩子要小心，謝謝大家關心！也請不要攻擊我的家人，之後不會再回應此次事件。」
黃子佼老婆孟耿如現身醫院見傳媒
據悉，黃子佼原定出席主持歌手余曼曼的發片記者會，但卻突然爆出性侵事件，他不但沒有出現更同時失聯，主辦單位亦沒有收到他請假的通知，及後有傳黃子佼拿刀自殘已送院。孟耿如面露憔悴地現身醫院，表示「我是耿如，很遺憾今天早上的事件，很多狀況我也還在釐清了解當中。」她又稱，自己所認識的黃子佼很努力在做改變去給大家正面的能量，希望會與他一同渡過難關：「我們還需要更多的時間和空間，謝謝大家的關心，我們是一家人，所以發生什麼事情都會一起面對、彌補，曾經犯過的錯誤。」
黃子佼開直播承認強吻少女拍裸照
對於形象大插水，黃子佼就曾上載三條影片回應，不但承認強吻、逼少女拍裸照一事，更自爆自己從小時候曾經目睹母親外遇過程，所以從小就有心理變態傾向，甚至一度以為自己喜歡男生，並且會偷看女生裙子。他表示明白現在道歉已經來不及，並明白性騷擾帶給受害者一輩子的陰影，最後更向老婆孟耿如道歉：「除了抱歉還是抱歉，對不起，但可能也來不及了，老婆，這輩子為什麼還會遇見你？如果沒有遇見你就算了。耿如還年輕還很多路要走，這麼好的女孩請大家多多幫忙，女兒也是，只有我是不可能再有機會重來，我活該。」
台灣最強狗仔爆 黃子佼疑有戀童癖
之後愈來愈多爆料湧現，指出黃子佼過去不但曾經強吻少女拍裸照，又要求參加選拔賽的少女脫衣全裸，有「台灣最強狗仔」稱號的葛斯齊今日亦踢爆黃子佼疑有戀童癖，貼出一名女網友的訊息截圖，指出自己15歲時參加雜誌的美少女甄選面試時遭黃子佼要求「穿一套比一套露」的衣服：「第3套我不敢穿，他就說必須全身脫光看有無疤痕」。