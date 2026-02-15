夜王｜黃子華潑墨紋身事隔13年再曝光 背後原來大有來頭
廣告
黃子華賀歲電影《夜王》首波預告曝光後，他罕有赤膊上陣、展示大面積潑墨紋身的造型即引爆全城熱議，不少觀眾更一度以為只是為角色特別設計的化妝效果。不過原來這個紋身背後大有來頭，谷德昭亦在節目中爆料，證實紋身早已存在多年，並非為電影而設，再度成為焦點。
谷德昭爆料黃子華紋身所費不菲
昨晚《爆谷一周春宵夜》節目中，谷德昭大爆黃子華的紋身已有多年，所費不菲，更透露子華好友想效法紋身都驚會超出預算。黃子華在節目中一臉尷尬，表示曾問過《夜王》導演要不要用化妝遮住紋身，但導演認為十分配合角色所以在赤膊戲中原裝上陣。子華更笑指谷德昭不應該爆料，應該等觀眾以為是為今次角色而特別設計的。
法國紋身師操刀 子華神愛情紀念品曝光
據知子華神這個潑墨紋身大有來頭！有傳當年他與拍拖10年的化妝師女友溫安妮分手後，找了以香港為基地的法國紋身師Leon Lam Hien操刀。Leon是ALCHEMINK SCIENCES香港紋身工作室的成員之一，擅長不規則及割線式潑墨風格，講求意境和隨心所欲的創作理念。這個看似沒有構圖的抽象作品，其實在比例上都相當細緻，每一條線條都經過精心設計，構成一幅充滿藝術感的抽象畫。
《My盛Lady》首次露出 網民瘋狂想睇全貌
其實子華神的潑墨紋身早在2013年拍攝TVB劇《My盛Lady》時已經首次曝光。當時他換上背心，左臂部分紋身意外入鏡，一見記者上前立即拔足狂奔，這個反應反而令fans更加好奇。報道出街後，不少粉絲都表示想看清楚整個紋身的全貌。其後網上突然流傳一張子華神赤膊上身的相片，有齊前左後多角度拍攝，清楚展示整個潑墨紋身的設計。這張相片一出，立即在網上瘋傳，網民都讚嘆子華神的紋身「藝術感十足」，完全顛覆了大家對他的印象。
網民熱議子華神紋身哲學
有別於一般人紋字紋龍紋圖案，子華神選擇紋一個十足十倒瀉墨的抽象紋身，展現了他獨特的美學觀念。網民紛紛留言討論：「子華神就是子華神，連紋身都咁有個性！」、「驟眼看似俾人潑咗一身墨，但自己識欣賞就得啦！」
圖片來源：《夜王》宣傳片、ViuTV《爆谷一周春宵夜》、新傳媒資料庫資料或影片來源：原文刊於新假期