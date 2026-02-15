夜王｜黃子華潑墨紋身事隔13年再曝光 背後原來大有來頭

黃子華賀歲電影《夜王》首波預告曝光後，他罕有赤膊上陣、展示大面積潑墨紋身的造型即引爆全城熱議，不少觀眾更一度以為只是為角色特別設計的化妝效果。不過原來這個紋身背後大有來頭，谷德昭亦在節目中爆料，證實紋身早已存在多年，並非為電影而設，再度成為焦點。