撇女友慶母親節 鬼馬黃子華紅酒隊阿媽
撰文：東方新地 ｜圖片：新傳媒圖片
黃子華侍母至孝
黃子華自小父母離異隨阿媽改嫁生活，對生父認知不多，亦得不到繼父關心，除了胞妹，跟三個同母異父弟妹亦因年齡差距極少溝通，但反而造就 子華同阿媽感情深厚，侍母至孝的他，就算同女友同居過二人世界，亦會爭取時間陪阿媽。據知情者透露：「雖然喺破碎家庭成長，但阿媽好用心湊大佢，子華同阿媽一路都好多嘢傾，感情非常之好，本身子華性格內向，生活又隱世，一創作就天昏地暗唔出街，不過點忙都好，子華每個禮拜，一定抽時間去陪阿媽傾偈，非常孝順。」
黃子華攞住四支紅酒趕住搭𨋢上西苑酒家會合媽咪吃飯，有備而來相信是要同媽咪隊酒飲個痛快。
10分鐘車程探母
13年底黃子華一掟2,438萬購入北角雲峰大廈，作為同剛拍拖不久女友 「翻版范曉萱」的新愛巢，新居裝修近一年入伙，搬往港島區的他，亦安排阿 媽搬過對面海住方便照顧。據知情人士透露：「之前子華住喺何文田，阿媽都住九龍區，直至同依家個女友拍拖之後搬咗去北角，佢都安排阿媽住番近自己，始終媽咪年紀開始大，佢唔太放心老人家，雖然話有工人姐姐照顧 啫，但子華一得閒就會去探媽咪，子華媽亦好倚賴個仔，依家過去探阿媽都 係10分鐘車程，有咩事老人家搵起佢上嚟，揸車過去都好快！」年前本刊就拍到子華放下「神級」身段，同阿媽去東區醫院睇急症，就算要輪候四粒鐘先見到醫生，一樣毫無怨言，孝順唔係得把聲，確實付諸行動。
對感情事一向 低調的子華，曾罕有帶同「翻版范曉萱」女友出席劉青雲生日會，女友早已融入他的朋友 圈子，唔知幾時會賜埋女友一個「黃太」名份呢！
講到手舞足蹈
當日，子華神就撇甩「翻版范曉萱」女友，陪阿媽過母親節，當晚約七時許，子華駕著Audi座駕到達銅鑼灣，泊低車後，戴帽戴口罩仲加副眼鏡包到冚的子華，抽住大袋紅酒趕上酒樓會合阿媽及親友吃飯，台上搞笑能耐十足 的他，陪家人飯局亦口若懸河，更不時加埋身體語言講到手舞足蹈，鬼馬性格盡 現，一餐飯吃足三個幾鐘非常盡興。據知情者透露：「之前媽咪身體唔舒服，子華都要媽咪戒酒，但話晒慶祝母親節，依家媽咪身體好番，佢知道媽咪鍾意飲紅 酒，都專登帶咗幾支去同媽咪一齊飲，平日性格兩極嘅佢，對住媽咪冇壓力好放 鬆，全晚好多嘢講，又不停同阿媽隊酒，氹得阿媽眉開眼笑！」
為免畀人騷擾，子華book咗西苑貴賓房同媽 咪閂埋門慶祝，同家人飯局表現輕鬆的他，全晚講唔停，還鬼馬隊阿媽飲紅酒。
改變婚姻觀念
11年同拍拖九年化妝師女友溫安妮分手，子華一度因情傷消瘦落晒形，直至認識現任女友「翻版范曉萱」，受對方爽朗性格影響變得開朗唔再執著，蜜運多年兩人感情穩定早已見晒家長，「翻版范曉萱」女友更深得準奶奶歡心，令子華近期開放婚姻態度有意成家。據知情者透露：「子華同依家女友真係好夾，佢哋唔單止興趣相似，女友仲好了解子華脾性，知道男友一做嘢就會收埋自己，一 定唔會打擾男友，只會默默喺背後支持，細心照顧好男友起居飲食，令子華感覺 好輕鬆又冇壓力，加上身邊唔少朋友都結咗婚生埋仔，子華唔多唔少受感染，對婚姻睇法改變咗，而且媽咪年事已高恨抱孫，子華做咗蘇康囝囝Jazz契爺之 後，佢成日湊住契仔唔願放手，對生B已經唔再抗拒，都想圓媽咪抱孫心願！」
如果子華神真係肯生個「子華仔」，將其神級創作才華傳承下去，相信唔單止黃媽媽開心，子華支持者肯定拍手叫好！
飯後離開時，已經唔見子華之前帶來的四支紅酒，睇嚟當晚一家 人飯敍確實飲得非常盡興，年事已高的黃母更撐住拐杖由男親友 扶住行。
餐飯吃了三個幾鐘，眾人再散步回家，期間更企喺路口傾個不停。
收咪留時間陪家人
每次埋首創作即天昏地暗的子華神，18年完成 26 場《金盆𠺘口》棟篤笑收 咪作後，開始過住半退休生活，刻意留更多時間陪女友及媽咪。
雖然撇甩女友陪阿媽過母親節，不過孝順仔子華又唔係食完飯即 撇，還跟同大隊行返母親位於銅鑼灣寓所，陪多阿媽一陣先離開。
拍拖五年女友等入門
60歲黃子華情路崎嶇，先後幾段戀情都未能開花結果，直至遇上現任女友「翻版范曉 萱」，兩人無論性格喜好都夾都痺，不婚主義的子華更因女友改變婚姻觀念，有意成家，加 上阿媽恨抱孫，子華亦唔再抗拒生B，早已在北角築愛巢御准女友入門。