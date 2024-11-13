黃子華孖女團合照禮貌舉動超紳士 呢位男歌手「抽水」照又出土捱轟

黃子華主演嘅電影《破·地獄》自開畫以來好評不斷，唔少藝人都紛紛在社交平台曬出與戲中演員嘅合照，齊齊為電影做宣傳。早前女團VIVA成員Carina就曬出成員與黃子華嘅合照，而子華身神更因為1紳士舉動獲唔少網民留言大讚！

