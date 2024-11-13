黃子華孖女團合照禮貌舉動超紳士 呢位男歌手「抽水」照又出土捱轟
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黃子華主演嘅電影《破·地獄》自開畫以來好評不斷，唔少藝人都紛紛在社交平台曬出與戲中演員嘅合照，齊齊為電影做宣傳。早前女團VIVA成員Carina就曬出成員與黃子華嘅合照，而子華身神更因為1紳士舉動獲唔少網民留言大讚！
黃子華紳士合照獲網民大讚
VIVA成員之一嘅Carina（李晞彤）日前（12日）在社交平台曬出與黃子華嘅合照，相中黃子華以雙手交疊放在身前嘅姿勢出鏡，避免掂到企喺自己旁邊嘅2位成員，禮貌小手嘅舉動獲唔少網民大讚好紳士：「雖然好少事，但係避免掂到啲女仔都幾有禮貌」、「一睇就覺得係正人君子feel」、「男藝人禮貌手都好正常」、「子華神就係喺啲細節睇到佢有禮貌！」
網民重提周國賢攬Lolly Talk事件
網民除咗大讚黃子華合照時嘅舉動十分禮貌外，仲重提去年周國賢攬女團Lolly Talk合照被指係「抽水」一事：「個個都周爸爸咁咩」、「一個就禮貌合照，一個就攬到實一實」、「紳士呢啲嘢都係冇對比冇傷害」、「唔好拎子華神同佢比啦，差天共地囉」、「真係見到就嬲」等。
撰文：東方新地圖片來源：小紅書@VIVA_Carina