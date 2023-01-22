黃子華首度剖白近40年演藝生涯 公開多謝李嘉誠 《毒舌大狀》原來執二攤

黃子華出道以來甚少做宣傳或個人訪問，日前難得接受邀請做了一個有深度的專訪，子華神首次公開剖白入行近40年的9演藝心路歷程，仲有《一蚊雞保鑣》失敗秘聞、點解要賣樓堅持開拍《乜代宗師》，以及公開多謝香港首富。