黃子華首度剖白近40年演藝生涯 公開多謝李嘉誠 《毒舌大狀》原來執二攤
子華神激罕做長專訪
今時今日，香港有邊個唔識子華神黃子華，去年上映的電影《飯戲攻心》，票房凌厲大收7,600萬，更取代了星爺周星馳《功夫》，成為香港最賣座喜劇。而近日上映的《毒舌大狀》還有和林海峰首次合作《愛我別走》舞台劇，黃子華為此激罕頻頻高調宣傳，日前接受傳媒人金成的YouTube頻道訪問，還拆解多年來大眾對他不解之謎。
黃子華84年回流 ：唔要過普通人生活
黃子華於84年由加拿大哲學系畢業回流香港，主持人金成問黃子華為何決心要做演員？黃子華表示：「呢個係一個念頭改變咗一生，首先我唔要過普通人嘅生活，我唔要我嘅人生好似一個星期日下午咁樣過咗，於是話要極緻，即係要諗一啲好有興趣嘅嘢去做。但唔係好多咋，唔知點解，我唔知憑甚麼覺得自己做戲會做得好。」金成即時追問：「嗰時就已經有笑位存在？」黃子華答：「無，我嘅演員生涯嘅起步，對象係阿爾柏仙奴、羅拔迪尼路，完全無喜劇，差利卓別靈唔係我嘅界別。」
90年做棟篤笑 開始重視外型
黃子華的15輯棟篤笑系列橫跨28年，每次演出門票都被觀眾秒殺，棟篤笑是靠把口去娛樂觀眾，對於黃子華昔日的造型，金成咁講：「我睇你外型，呢十幾廿年你靚仔咗好多，但係最初入行睇你嘅打扮係『好冇打扮』，你係幾時開始注重外型？」
黃子華搶答：「你個盲點亦都好大，你以為我當年隨便，其實我已經好俾心機㗎喇，不過我嘅美感技止於此。我做棟篤笑做到去紅館，去紅館之前我都係隨便買啲衫著上去，最終有個朋友睇唔過眼，大家有一日忽然覺得黃子華好睇咗著啲衫，因為嗰位朋友…阿威廉開始幫我，佢好難受，一望到我就差唔多『點解有個公廁喺前面』，希望盡快改造我，我係掙扎同抗拒。」
28年棟篤笑生涯最想講：多謝李嘉誠
黃子華橫跨28年的棟篤笑，原來內裏隱藏了一個重心人物：「就算係鬧人，我都好小心去鬧，只能向上鬧，可以鬧一啲有權勢嘅人，但唔可以鬧一啲弱勢嘅人，我好多謝李嘉誠，諗返基本上我每個show 都有講到李嘉誠。喺全世界任何一個地方，你不停去笑一個成個地方最有錢嘅人，而到今日都冇事嗰個人都真係好大方，其實呢樣嘢真係要多謝李生，今日我仲完完整整成個人喺度。」
最後的棟篤笑《金盆𠺘口》神預知香港撕裂
2018年7月，黃子華舉行一連26場的《金盆𠺘口》，是他最後的棟篤笑，金成問：「覺得你神預知，你好早金盆𠺘咗口，覺得有啲嘢唔再講啦，嗰陣時已經感覺到有啲嘢，講到呢度要停，唔可以再講落去，或者無論社會任何其他嘅事，冇嘢好講，係咪嗰陣時已經知道呢樣野？」
黃子華：「《金盆𠺘口》其實已經遲咗，之前幾個show都諗住係最後，我覺得我做夠棟篤笑，人生要將呢件事放低去做另一樣嘢，否則將來見上帝嘅時候，我個Portfolio 就只有呢件事。咁啱撞着香港愈來愈撕裂，撕裂最後到依家大家晒冷一鋪，當然我冇諗到咁叻啦，如果唔係就真係神。但係嗰一種撕裂，我係feel到會愈來愈難做，作為一個棟篤笑表演人。」
感嘆社會似不可挽回嘅破碎家庭
黃子華續說：「因為我第一日出嚟，成個社會係一有個共同嘅價值觀，但隨著慢慢咁分開，你就會發覺一定順得哥情，阿嫂就嬲到爆，咁我就做我認為啱個邊，但已經同原本嗰個和諧家庭大家have a good time，同依家變咗唔係，係出嚟make a statement喎，原意已經變咗，我都唔知會發展成咁，但事後就發覺，已經成為一個不可挽回嘅破碎家庭。」
40年經驗之談 猥瑣佬千萬不可演
金成說：「你好似講極鹹濕嘢猥瑣嘢衰格嘢，都冇人覺得你真係鹹濕猥瑣喎。」子華回應：「我乜嘢都可以演，但係有一種角色係不能演嘅，就係喺性上面嘅猥瑣，呢世人都會stick with you，呢個stigma（污點)真係stigma，好小心呢樣嘢。隨着年紀愈大， 我都會更加敏感，對呢啲嘢傾向more and more decent…其實係棟篤笑裡邊，好多嘢大家聽完之後覺得冇乜嘢，但對我嚟講係有好多考慮。如果講性，對我嚟講差唔多係要幫香港行前一啲嘅諗法，如果齋係講一個鹹濕笑話，實在太猥瑣喇！」
黃子華自嘲攞視帝並非演得好
當年黃子華拍了無綫電視劇《男親女愛》，人氣一時無兩，之後在2013年憑《My盛Lady》一劇登上「視帝」寶座，但得獎後的心底話在事隔十年後才出土：「 我今時今日都認為我喺TVB攞到嘅視帝，唔係因為嗰套戲演得好而攞，係因為我脾氣好，我冇鬧過人基本上。我哋都知道TVB最辛苦係嗰啲PA，成日畀人鬧得好甘，可能我自己都做過PA，我覺得佢哋真係做緊好多個人嘅工作好辛苦，所以我鬧人真係好罕有。」黃子華是歷年唯一一位獲獎而沒有出席頒獎禮的視帝，無綫之後破天荒為他補辦頒獎儀式，而繼《My盛Lady》後黃子華至今未有再為無綫拍劇。
黃子華被封「神」刻意與群眾保持距離
金成再問黃子華：「你嘅『神』亦都好神秘，雖然知名度好高，但你嘅私生活保密得好緊要，係咪刻意同群眾保持距離？」黃子華坦白說：「我諗最主要我冇乜玩social media，因為我係嗰一派嘅人，羅拔迪尼路好少做訪問，我哋好似依家咁樣做嘅訪問，我都唔記得幾多年冇做。我做棟篤笑做過啦，講自己屋企講得比較深入，講破碎家庭，嗰次我都掙扎咗好耐先同人講，我要說服到自己，我講呢件事並唔係要大家去認識我，我係一個唔重要嘅人，係我同大家共鳴嘅一樣係破碎家庭嘅人。」
票房毒藥讀白 成為《一蚊雞保鑣》導演的誤會
黃子華在2000年演完《男親女愛》後，有機會拍喜劇做男主角兼任導演，結果《一蚊雞保鑣》卻創下20萬極低票房成為經典，金成：「你自己講過票房毒藥呢樣嘢，但係睇返你導演嘅《乜代宗師》都好呀，其實都接近3千萬，你做導演當然想喺市場度攞到聲譽又好票房又好，呢一樣嘢對你嚟講，令你仲會想繼續做導演？」
黃子華：「呢個係淵源好遠嘅誤會，去到《一蚊雞保鑣》咁遠，《一蚊雞保鑣》失敗直情係人所共知，但係從來都冇人知道背後發生過咩事，《一蚊雞保鑣》其實係當時我做完《男親女愛》， 王晶晶哥叫我拍部戲，我都唔記得係佢叫我做埋導演，定係我自己爭取，總之我知道要拍部笑片。」
黃子華澄清 做導演係為咗做演員
黃子華續說：「有冇人會幫黃子華度身訂造一部喜劇拍？係冇嘅係江湖上。咁即係要自己嚟啦，亦知道只係得一個機會。其實我冇導演夢，unlike演員先係最大嘅夢，我做編劇又好做導演都係為咗達到我可以去做演員，所以呢鋪《一蚊雞保鑣》）都係。而當時做完《男親女愛》，喺香港真係好紅，如果殺埋落電影，《一蚊雞保鑣》都紅埋，咁咪仲勁過周星馳？」
《乜代宗師》拍得成全因劉心悠
相隔18年後，黃子華在20年第二次自編自導自演的《乜代宗師》，這次他更賣掉自己層樓，去投資自己的作品，最終票房大收三千萬總算解毒成功，他說：「原本想拍嗰套唔係《乜代宗師》，係另一套文藝片，但係裏面有要求個女演員要打得叻嘅，係臨開拍之前，同其他電影一樣遭遇到問題，於是就取消，但係又訓練咗呢位女演員六個月，佢仲打跛過隻手，我見到劉心悠就同佢講：『你要信我，我一定拍㗎，我無論如何都會拍』，於是我就返去同我個監製鍾繼昌講，『如果20日內度出一個劇本，又可以用返打拳嘅元素，諗唔到就唔拍。』結果又畀我哋喺第19日完成到。」
一時衝動拍《乜代宗師》皆因唔想做契弟
這次黃子華除了要兌換自己許下的承諾，其實仲有一個好大嘅原因：「依家我好慶幸拍咗呢部戲，就算蝕錢都對我影響好微，我相信我幾難面對，我曾經實牙實齒應承過你一定拍，我end up就唔拍，我諗我每晚瞓覺，間唔中就會諗到『你咪一個契弟囉』，所以我好感激自己一時衝動拍咗呢部戲。」
自爆《飯戲攻心》《毒舌大狀》都係執二攤
《飯戲攻心》登香港票房第二最高後，來到2023頭炮，正當人人以為《毒舌大狀》是《男親女愛》半世後的延續，但原來黃子華在片中飾演的林涼水一角，竟然係執二攤：「《飯戲攻心》同《毒舌大狀》，原本都唔係搵我，《毒舌大狀》我可以做係因為《飯戲攻心》，老闆日日嚟睇就覺得呢條友做得幾好，黃子華做得幾好喎，佢先至去搵我去做《毒舌大狀》，係因為我《飯戲攻心》做得好，我先至有呢個機會，我真係知道我唔係原本要搵嗰個人。」
62歲黃子華同年輕人相處既驚且喜
演藝生涯近40年的黃子華，經歷無數高低起跌，今次在《毒舌大狀》與不少年輕演員做對手戲，被問及與年輕人的相處如何？黃子華：「既驚且喜咁囉，你做過年輕人，你知道年輕人係可以唔理你，who are you？我好醒目，你feel到完全所謂done give a shit about you嗰啲人，你就會盡量行返開啲，無謂沒趣，年輕人真係唔需要俾面你。但係另一方面，你又會遇到一啲佢好鍾意你嘅年輕人，我唔知嗰班係油腔滑舌定係咩啦，例如C君、ViuTV 一哥何啟華，佢哋會講『我真係好鍾意你』，間唔中聽到又幾好，最主要係你發覺佢係同你啱key，其實係同你同一路人。」
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