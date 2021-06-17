60歲子華神孖Stephy鄧麗欣主演賀歲片 上演相差23歲父女戀？
文：東方新地｜圖：新傳媒圖片、Foodpanda廣告截圖、電影海報及預告截圖
子華神新作 由《逆流大叔》陳詠燊執導
「子華神」黃子華對上一次演出的電影是去年上映的賀歲片《乜代宗師》，今次他相隔近兩年再度出山，所演出旳電影是 《逆流大叔》導演陳詠燊新作，預計將於明年賀歲檔上映，拍檔則有鄧麗欣（Stephy）、林明禎和張繼聰等，是一部愛情喜劇。
有傳黃子華將會在片中同Stephy飾演一對鬥氣冤家，現年60歲的黃子華同37歲的Stephy年齡相差達23載，有機會變成父女戀。不過黃子華和Stephy的經理人都未肯透露兩人角色相關消息，相信是為了保密劇情。
這部電影由安樂電影公司投資，早前已開始進行拍攝，林明禎為了參與這部電影，更專程由台灣飛到香港開工，據知林明禎在片中將會同張繼聰飾演一對戀人。
延伸閱讀：
黃子華賣樓拍《乜代宗師》：只想拍畀香港人睇
去年賀歲檔上映的《乜代宗師》由黃子華自導自演，電影未上已經引來關注，有網民懷疑電影係合拍片、又以為子華神洗脫「票房毒藥」之名後，片酬大幅攀升，種種猜測令子華神在久久未有更新的社交網上發布影片作出澄清。
回應剝削指控：賣樓湊數無收片酬
對於當時有新聞質疑黃子華收百萬片酬，剝削其他人，子華講笑話的確有「剝削」台前幕後的工作人員，「係求所有人收平一啲」，佢強調自己唔單止一毫子都無收，實情係賣埋層樓拍呢套戲！講到咁慳家，原來因為呢套並係合拍片，子華表示：「呢套戲並非合拍片，呢個一開始嘅心態，呢套戲完全只是想拍畀香港人睇、一套香港嘅電影。點解要唔揀合拍片，因為我係想自由自在拍戲，無論題材、表達手法，我唔想有人去censor我，應該點樣點樣拍，想自由自在忠於我嘅concept拍出嚟。」
賣樓翻本無望 勝在唔係合拍更多自主
子華在接近6分鐘的澄清影片中強調，電影係100% Made in Hong Kong，他說：「《乜代宗師》係香港人投資、香港人賣樓，拍一套剩係畀香港人睇嘅戲。」
曾經拍過《一蚊雞保鑣》蝕錢收場的黃子華，其實對電影翻本並無信心：「今次其實係輸少當贏…以我套戲嘅 budget，係無可能返本，我甚至無諗過層樓可以賺得返嚟，但有無可能得返間房、或者一格廁所呢？就算只係返到個水龍頭，我都係預咗，但我可以自由自在拍。」
回應深圳取景 只為慳錢爭取更多工作天
子華進一步解說點解要返深圳取景：「我問過好熟行嘅監制，我賣咗樓，在香港可以拍幾多日？佢話15日，但我套戲需要50日。如果要喺香港拍，我唔單止要賣呢個單位，仲要賣我住緊個單位、賣埋我阿媽層樓，呀唔係，佢係租嘅……全行都認為我呢個傻佬，賣咗層樓，90幾% 無得翻盤，我希望講返真實情況畀大家聽，睇唔睇，唔係好緊要。」
網友熱烈回應：賣樓為夢想，一定捧場
對於子華的辛酸自白，網友普遍收貨，仲講到明一定入場：
「子華神放心，香港人會送個奇迹俾你架！」
「就算我冇時間睇 都會買張飛！」
「不嬲都唔睇賀歲片，今年一定睇你！」
「子華神放心，香港人會送個奇迹俾你架！」
「其實我好鐘意睇《一蚊雞保鏢》！」
「一定支持！不灰鞋，不灰鞋！」
「全香港都唔知有冇20個藝人夠膽出嚟咁講 黃子華你好嘢！」
「一世人，可以係混濁同偏見既世界，不顧一切咁忠於自己一次，仲有咩野比呢種傻更美麗嘅事？」
「我覺得子華要搵錢老早就返咗上大陸啦，加油子華神！」
回春有術狀態大勇連場激戰唔同用替身
相比上套賀歲片王《棟篤特工》，在《乜代宗師》中，子華神要演馬家雷拳十九代傳人，因為有唔少動作場面，同西洋女拳手心悠有 連場激戰，特訓女神之外，自己亦準備充足應付動作演出，已登六的他，冇見一排鋼條身形變得飽滿，為電影染回黑髪的他，一身格仔恤衫加西裝，造型驟眼睇似足《男親女愛》個抵死師爺余樂天，相距十九年還原余樂天，認真回春有術，因為試過埋首創作搞到壓力爆煲，近年他相當注重健康，一得閒便會行山跑步操fit，日子有功練出鋼條身形，的確狀態大勇！