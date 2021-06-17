60歲子華神孖Stephy鄧麗欣主演賀歲片 上演相差23歲父女戀？

「子華神」黃子華近年成功擺脫「票房毒藥」之名，2018年《棟篤特工》和去年賀歲片《乜代宗師》都有不俗票房，近日他又再出山挑戰明年賀歲檔，這部電影將由 《逆流大叔》導演陳詠燊執導，拍檔則有鄧麗欣（Stephy）、林明禎和張繼聰，黃子華更有傳會孖Stephy飾演一對鬥氣冤家，不過兩人年齡相差達23歲，相信會變成一對父女戀！

文：東方新地｜圖：新傳媒圖片、Foodpanda廣告截圖、電影海報及預告截圖