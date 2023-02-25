愛我別走 | 首場後宣佈加開6場 黃子華謝幕感觸道：呢個劇係一個好困難嘅騷

黃子華與林海峰破天荒首次合演的舞台劇《愛我別走》在昨晚（24日）於⻄九文化區戲曲中⼼首演，不少藝人朋友包括何啟華、阿正和MIRROR成員都有到場支持。在首場謝幕時，林海峰和黃子華更為觀眾帶來好消息，表示將會加開6場演出，將總場次刷新至49場。