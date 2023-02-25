愛我別走 | 首場後宣佈加開6場 黃子華謝幕感觸道：呢個劇係一個好困難嘅騷
《愛我別走》首場後宣佈加開6場
黃子華和林海峰兩位男神難得同台演出，吸引大班粉絲搶飛，43場的公開發售門票在上月底於1個半小時內售罄。當時《愛我別走》監製之一王耀祖亦曾經漏口風表示會積極考慮加場，到今日首演結束後，林海峰代大會宣佈舞台劇將會加開6場演出，獲得觀眾熱烈的掌聲和歡呼，黃子華隨即笑言：「關你哋咩事啫，你哋唔係仲搶飛呀？」，並且表示加場售票詳情將會在週日（26日）晚上9點在《愛我別走》FB專頁公佈。
黃子華感觸道：呢個劇係一個好困難嘅騷
黃子華在謝幕時表示今次《愛我別走》是一個高難度的舞台劇，兩人需要在劇中各自飾演10個來自不同階層、職業的香港小人物：「我唔係做好多舞台劇，可能大家唔覺唔覺，但我睇呢次我哋做咗十場戲，十場唔同嘅戲，平日我地係做一場戲，所以真係玩到後面嘅人（工作人員）做好多好多複雜嘅嘢，呢個劇係一個好困難嘅騷，希望大家再畀多次掌聲台前幕後。」
未開賣網民先放棄：加一百場都唔會搶到飛嫁喇
雖然舞台劇今次宣佈加開6場，將總場次刷新至49場，但網民於未正式開賣之前已經決定放棄：「買到飛先得㗎，加幾多場都買唔到呀大哥」、「已放棄，求出碟」、「加一百場都唔會搶到飛嫁喇」等。
觀眾席星光熠熠 何啟華、阿正和MIRROR都有到場支持
此外，昨天首演亦吸引到一班藝人朋友捧場支持，包括楊詩敏（蝦頭）、朱栢謙、何啟華、栢天男、洪卓立、劉沛蘅、阿正，連昨日下午有宣傳活動的MIRROR成員Edan和Stanley亦有到場支持，觀眾席與台上一樣星光熠熠！
《愛我別走》來自不同階層、職業的香港小人物故事
《愛我別走》講述一個神秘人來到一個特別城市，神秘人的到來是為了為客户找尋一個失了聯的老朋友，並且把一個重要的盒子交到他手上。該盒子裏面藏住客戶林先生（林海峰飾演）奮鬥了一輩子的成果，林先生要將拖欠半世紀的情義還給債主朋友黃先生（黃子華飾演）。
今次黃子華和林海峰在劇中分別飾演十個小人物，每個角色有著不同年齡、不同職業、不同身份，來自不同階層，但同樣都是土生土長的香港人。兩人會在不同的場景，如大道上、地鐵站、管理處、咖啡廳、殯儀館、博覧館等多個地方及時空相遇，十個場景由十封書信串連，講述一個關於愛與情義的故事。
舞台劇週邊種類多 價格親民
《愛我別走》週邊商品都比一般舞台劇較多，而且價格都非常親民，紀念品包括由Tote Bag、T恤、襪子，連口罩同酒類都有，任君選擇。
- LeSportsac Tote Bag: $480
- T-shirt: $200 (共兩款設計選擇)
- Socks: $60 (共四款顏色選擇)
- 愛我別酒: $180 (五味雜陳 Oriental Botanical Liqueur / 50ml)
- Sweater: $280
- Masks: $50 (一盒十個；共四款顏色選擇)
常見問題
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：張國榮紀念音樂會、西九音樂節、黃妍、五月天、BLACKPINK澳門站、林敏驄、周杰倫、COLLAR、Twins、鄭秀文、鄭欣宜、許冠傑、Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZY和NCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？
政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略
讀者留言