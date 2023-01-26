黃子華《毒舌大狀》非凡演技 引證喜劇演員演正劇最好睇
黃子華 《非常公民》激瘦溥儀技驚四座
一向以棟篤笑或喜劇被封子華神的黃子華，其實早於1995年，子華於電影《呆佬拜壽》中飾演反骨仔招積，已經見證其演技功力。至2002年，子華為大陸湖南電視拍攝劇集《非常公民》，在劇中飾演末代皇帝溥儀，更是一眾子華影迷心目中的最佳演出。這部劇完全沒有一絲喜劇元素，黃子華刻意減肥40磅演出，超強演技震驚影迷，他更因為太入戲，一度因而患上抑鬱症。《飯戲攻心》雖然是喜劇框架，但大佬這個角色後段是有很多層次的發揮，這也是黃子華除了喜劇感之外，的獨有節奏魅力。
周星馳 《喜劇之王》悲喜劇極致
喜劇大師差利卓別靈講過：「Life is a tragedy when seen in close-up, but a comedy in long-shot.」（人生近看是悲劇，遠看是喜劇），喜劇從來都與悲劇分不開。周星馳可謂香港喜劇演員中最精準將悲劇演成喜劇的藝術家。其中《西遊記大結局之仙履奇緣》至尊寶戴上金剛箍一幕，有誰敢話不是悲情得難以言喻，這部笑片以一場愛情悲劇作結，至成經典。其實周星馳的電影，幾乎都有這些悲喜劇的演出，讓他發揮，例如《喜劇之王》就是一套悲劇，一個小人物想要向上爬卻最後失敗的悲劇，而這個悲劇卻成了大眾的喜劇故事。
曾志偉 多重身份精準戲劇節奏
曾志偉加入影圈最先是由龍虎武師開始，再做導演才轉演喜劇，所以他本身就十分了解戲劇的節奏。志偉早年已不只局限演喜劇，91年主演《雙城故事》飾演因癌症而讓愛給譚詠麟，憑一套悲劇角色成功封金像獎影帝。其後再憑1997年《甜蜜蜜》的情深黑幫大佬角色，以及2017年《一念無明》精神病患者爸爸的演出，兩奪最佳男配角獎！即使是《無間道》韓森，然後在《大丈夫》再以搞笑形式玩一次《無間道》場面，仍會看到曾志偉可以完美遊走兩類電影，而完全沒有違和感！
張家輝 化骨龍變身賤輝發光發亮
由電視走入影圈，張家輝有一段時間以演出喜劇角色為主，其中《賭俠1999》的化骨龍角色，更成為張家輝代表作。但其實張家輝當時在電視圈，早以憑98年《天地豪情》飾演的奸角甘亮宏，深入民心。02年起張家輝刻意減少演出喜劇，更憑《黑社會》中飾演飛機令人眼前一亮，其後憑林超賢執導的《証人》飾演古惑仔及《激戰》的退休拳手賤輝，兩奪金像獎最佳男主角。
鄭中基 建構角色功力強勁
鄭中基很善長為角色建構特色，隨口一講《龍咁威》的龍威彈住出場，《行運超人》的男扮女裝斷蟹，《低俗喜劇》的廣西口音暴龍哥，全都是極深刻的喜劇角色。他這個為角色建立特色的功力，也應用到劇情片之中。2007年的《老港正傳》演出的孝順仔，或是2018年《大樂師·為愛配樂》的心地善良的古惑仔，都十分成功，兩個角色分別為鄭中基獲得金像獎最佳男配角及最佳男主角提名。
吳君如 大笑姑婆的收放自如
吳君如絕對是這三十年來香港影壇最重要的喜劇女演員，善長扮丑不怕糟質自己的誇張演出方法，但收放自如才是好演員的特質。她在《古惑仔情義篇之洪興十三妹》既演出為愛情投入的江湖兒女，亦演活了愛父親的女兒角色，一舉奪得金像獎影后確是實至名歸。即使其後演充滿喜劇感的《金雞》，其實亦是將笑中有淚的演繹方式發揮得淋漓盡致，難怪成為金馬影后。
林敏驄 才子的瘋狂與細膩
才子林敏驄能寫出《幻影》、《霧之戀》等細緻情歌，亦能演出瘋狂搞笑的《開心字典》，全因愛玩的性格中亦有其細膩的一面，只要懂得在適當時候釋放相應的能量，就能既演出《全力扣殺》的爆笑羽毛球教練，亦可以在《下流上車族》這類生活化的劇集，投放最深刻的情感，同時感動觀眾。
占基利 平實演技贏湯漢斯
一向以扭曲形體及誇張表情炮製笑料的荷李活諧星占基利（Jim Carrey），反而率先是靠劇情片《真人Show》（The Truman Show），贏得金球獎劇情片組最佳男主角，當年一同爭獎的還有《雷霆救兵》（Saving Private Ryan）的湯漢斯（Tom Hanks），這才是真正的最高榮譽。2004年主演的《無痛失戀》（Eternal Sunshi ne of theSpotless Mind），占基利更將愛情的苦澀與宿命演繹得痛入心扉，因為悲劇與喜劇從來都是一體兩面。
梁朝偉 遊走正劇與喜劇的天才
香港影圈都有慣演正劇的影帝級人馬，不時拍喜劇亦能輕鬆駕馭，甚至不怕醜化自己，例如梁朝偉、梁家輝、張學友等等，其中梁朝偉就有不少喜劇經典作品，例如《東成西就》、《阿飛與阿基》、《行運超人》、《超時空要愛》、《正牌韋小寶之奉旨溝女》等等，全部都敢於放棄型男身份，而且喜劇節奏依然十分到位。
畢竟演員從來都不應局限身份，喜劇演員只要有好角色也可以是絕佳的正劇演員，相反亦然，只要掌握得好，就是出色的演員。
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