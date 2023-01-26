黃子華《毒舌大狀》非凡演技 引證喜劇演員演正劇最好睇

黃子華主演的賀歲片《毒舌大狀》正在上映，電影公司亦特別以優先場方式安排電影周六及周日上映，希望做些口碑，結果電影迅間獲各方好評，不少人更認為黃子華本身是喜劇演員，今次在《毒舌大狀》做認真戲竟有不錯表現，「試當真」也在今周的試睇電影會節目中大讚：「有人話當喜劇演員做正劇時最好看，而今次黃子華的演出，絕對符合這個說法！」這個評價即時引來網友熱烈討論還有哪些喜劇演員，拍正劇有出色演出，以下就盤點一下中外喜劇演員的正劇優質作品！