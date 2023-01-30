黃子華自爆《毒舌大狀》執二攤 網民齊選十大「原版林涼水」

賀歲片《毒舌大狀》票房氣勢如虹，黃子華飾演的林涼水，更成為大家熱烈討論的主角。不過據子華早前接受資深傳媒人金成訪問時透露，原來林涼水這個角色，本身並非由他主演，他原來是執二攤。有網民就為此於Facebook專頁開Post，熱烈討論究竟誰才是導演原本屬意主演林涼水的演員，不少網友都有留下心水人選，影帝、視帝、影后樣樣齊，有些提名更令人笑爆嘴！