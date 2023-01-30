黃子華自爆《毒舌大狀》執二攤 網民齊選十大「原版林涼水」
1)劉青雲尖酸刻薄有前科
曾於1995年電影《歡樂時光》中飾演大律師莊珍的劉青雲，當年為一眾遭指控強姦的被告辯護，其風趣幽默的辯護風格，獲網民力撐有林涼水的影子，青雲又曾在《戀上你的床》飾演裁判官，背景與林涼水相似，加上兩度獲封金像影帝的青雲，又曾於《呆佬拜壽》中飾演尖酸刻薄的招福，與林涼水的為人刻薄嘴賤如出一轍，令網民大力推薦他成為林涼水的主演人選。
2)張家輝與導演有緣上榜
《毒舌大狀》的導演吳煒倫是着名電影編劇，他首部編劇作品《走投有路》就由張家輝主演，其後的《証人》、《綫人》、《激戰》等更兩度為張家輝帶來金像影帝殊榮，有不少網民都認為吳煒倫可能想找張家輝這位老拍檔演出林涼水一角。張家輝雖然甚少演出律師角色，但他在鬥智法庭電影《催眠．裁決》中飾演陪審員，同樣有出色演出，如由他來演林涼水，必定令觀眾有另一番感覺。
3)周星馳獲提名做現代版宋世傑
很多人都將《毒舌大狀》與經典冤案片《審死官》相提並論，不少網友就提議由周星馳來飾演林涼水，正好當成現代版宋世傑來演！周星馳其實還拍過《算死草》飾演狀師陳夢吉，又在《九品芝麻官》中飾演縣官包龍星，算是法庭片常客，不過三部法庭片都是古裝。近年周星馳只集中做導演，要他出山似乎甚有難度。
4)鄭裕玲成唯一女版代表
除了男演員，亦有網民力推在《男親女愛》中飾演律師Miss Mo的鄭裕玲（嘟嘟）飾演女版林涼水，其實嘟嘟除了Miss Mo之外，更曾在1990年電影《古惑大律師》中飾演律師，其中一段爆Seed窒警員的影片，三年前更在網上瘋傳，令網民印象深刻。其牙尖嘴利一輪嘴大數警員多項罪狀，比林涼水更尖酸，如果嘟姐不是早年已停接任何演出，絕對是女版林涼水的唯一之選。
5)林海峰靠《正義迴廊》領先
如果不是剛好有《正義迴廊》朱玉在前以免角色重覆，可能在《正》片中飾演吳冠鋒大律師的林海峰，會是《毒舌大狀》導演執筆寫林涼水這個角色的初型。林海峰主持風格一向出名牙尖嘴利，轉數快，本身已甚有林涼水的特質，在《正義迴廊》中他既諷刺由楊偉倫飾演的逆子張顯宗，在庭上亦揮灑自如甚有台型，活脫脫就是林涼水的另一場官司表演。
6)《一級指控》為方中信加分
關於公義的法庭電影，近年還有一套由方中信主演的《一級指控》。這部2021年電影與《毒舌大狀》都有涉及司法制度的程序公義探討，亦有官商鈎結等問題的反思，難怪網民都有提議方中信可以演出林涼水這個角色。不過方中信一向甚少演出尖酸口賤類型的角色，如果能成功駕馭林涼水的角色性格，定能為觀眾帶來驚喜。
7)Law霸鄭嘉穎必然入圍
鄭嘉穎在無綫最經典的角色，就是《怒火街頭》的地踎律師Law霸，其為民請命兼離經叛道的辯護風格，早已令網民認為是電視版的林涼水，不少網民都認為，如果要找最接近林涼水這個角色影子的前作，鄭嘉穎的Law霸是必然入圍之選。鄭嘉穎近年也主力在電影圈發展，相信也會有興趣在電影中扮演一次大律師角色。
8)楊明最熟法庭監獄入選
有網民亦提議剛剛因不小心駕駛判入獄18日，並獲提前放監的楊明，最啱做林涼水的角色，網友抵死謂：「梗係對監獄、法律及法庭最熟識嘅楊明啦」，此留言一出，即獲超過40個點讚，更有人指楊明定能完美演出法庭戲份，絕無違和感。
9)想聽陳豪走音講法官大人
陳豪曾於2012年無綫劇集《法外風雲》 中飾演大律師李名揚，一樣是能言善辯兼風趣幽默。不過網民提議由他演林涼水卻與《法外風雲》無關，而是因為當年他以大律師形象接拍了一個喉糖廣告，當中他因為起痰竟多次走音叫出「法官大人」令人記憶猶新，今次被列入圍名單，難道大家最想聽他再講多次走音版「法官大人」？
10)鍾景輝甩假髮都撞橋？
不少網民紛紛出力搜尋曾飾演大律師的演員相片作出提名，最搞笑是於無綫劇集《法外風雲》中飾演大律師的鍾景輝（King Sir），因為一場法庭戲中險中風而甩假髮的截圖，也被網民翻出，正好與日前《毒舌大狀》劇組發放黃子華試戲時反櫈跌倒甩假髮情況如出轍，即被網民指King Sir也有林涼水的特質！
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