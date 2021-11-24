黃子華相隔5年再回歸舞台 孖潘燦良合演舞台劇《最後禮物》
「子華神」黃子華近日宣布繼《前度》後相隔5年再度回歸舞台，將於明年1月孖劇帝潘燦良上演一連30場舞台劇《最後禮物》，加上由曾6度奪得最佳劇本獎的莊梅岩擔任編劇，令不少網友都表示非常期待，但亦有眾多海外網友都紛紛哭訴因為疫情關係，無法返港欣賞今次兩大男神的神級演出！
文：東方新地｜圖：[email protected]黃子華 – 子華本部、[email protected]韋羅莎 Rosa Maria Velasco
黃子華 自稱小粉絲
今次舞台劇《最後禮物》由英皇娛樂主辦，將於明年1月7日起在香港演藝學院歌劇院公演，黃子華和潘燦良兩大男神同樣出身自香港話劇團，黃子華更是潘燦良的師兄，但今次卻是兩人首度合作，子華笑指潘燦良是其偶像，和對方合作是他夢寐以求的事，他說：「潘燦良應該係我喺香港舞台上，睇得佢最多戲嘅人，粗略估計我睇咗佢十部或以上嘅演出，所以好開心可以同佢合作。」
重量級製作
今次劇本由莊梅岩編劇，加上多個舞台劇界猛人一同演出，被黃子華形容為重量級製作，但由於疫情關係，正身在外國的莊梅岩未能返港，因此由開會、圍讀以及綵排都是以視像方式來和大家溝通。而對於同樣身在外國的粉絲，黃子華呼籲：「應該嗱嗱聲返嚟隔離啦！希望你隔離完仲可以入場睇得切，哈哈！」而監製及策劃馮貽柏就表示《最後禮物》現時暫定演出30場，如果反應熱烈，有機會和演員商議加場。
大叔因愛生恨
在預告片中有「兄弟重聚」、「腥風血雨」、「愛恨虧欠」、「忿怒嫉妒」等字眼，伴以黃子華和潘燦良視綫上的強烈碰撞，給人一種充滿火藥味的感覺。黃子華笑指今次舞台劇應該改名叫《大叔的恨》，因為近年大叔好吃香，好流行大叔的愛，而他和潘燦良兩位大叔在劇中亦恨到出面。不過當潘燦良「解畫」指兩人是因為「有好多愛先產生到咁大嘅恨」時，黃子華就「落閘」話：「依家唔可以劇透！大家入場就知咩事。」
韋羅莎產後首復出
此外劇中主演還有近日為ViuTV節目《全民造星4》擔任評判的劇后韋羅莎，她透露因為懷孕生女和疫情等原因，已闊別了舞台兩年，在2011年她亦曾同黃子華合作演出過舞台劇《咁愛咁做》，連謝安琪都有在其轉貼今次舞台劇海報的帖文下留言，大讚：「好正咁！」