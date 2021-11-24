黃子華相隔5年再回歸舞台 孖潘燦良合演舞台劇《最後禮物》

「子華神」黃子華近日宣布繼《前度》後相隔5年再度回歸舞台，將於明年1月孖劇帝潘燦良上演一連30場舞台劇《最後禮物》，加上由曾6度奪得最佳劇本獎的莊梅岩擔任編劇，令不少網友都表示非常期待，但亦有眾多海外網友都紛紛哭訴因為疫情關係，無法返港欣賞今次兩大男神的神級演出！

文：東方新地｜圖：[email protected]黃子華 – 子華本部、[email protected]韋羅莎 Rosa Maria Velasco