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黃子華相隔5年再回歸舞台 孖潘燦良合演舞台劇《最後禮物》

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撰文：東方新地

「子華神」黃子華近日宣布繼《前度》後相隔5年再度回歸舞台，將於明年1月孖劇帝潘燦良上演一連30場舞台劇《最後禮物》，加上由曾6度奪得最佳劇本獎的莊梅岩擔任編劇，令不少網友都表示非常期待，但亦有眾多海外網友都紛紛哭訴因為疫情關係，無法返港欣賞今次兩大男神的神級演出！

文：東方新地｜圖：[email protected]黃子華 – 子華本部、[email protected]韋羅莎 Rosa Maria Velasco

黃子華 自稱小粉絲

今次舞台劇《最後禮物》由英皇娛樂主辦，將於明年1月7日起在香港演藝學院歌劇院公演，黃子華和潘燦良兩大男神同樣出身自香港話劇團，黃子華更是潘燦良的師兄，但今次卻是兩人首度合作，子華笑指潘燦良是其偶像，和對方合作是他夢寐以求的事，他說：「潘燦良應該係我喺香港舞台上，睇得佢最多戲嘅人，粗略估計我睇咗佢十部或以上嘅演出，所以好開心可以同佢合作。」

潘燦良直言今次因為能夠同師兄黃子華合作，加上劇本出自最佳編劇莊梅岩，所以一被邀請演出，他二話不說便答應了。（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
潘燦良直言今次因為能夠同師兄黃子華合作，加上劇本出自最佳編劇莊梅岩，所以一被邀請演出，他二話不說便答應了。（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）
黃子華對上一次演出舞台劇，是在2016年和陳法拉、劉俊謙合作上演的《前度》。（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
黃子華對上一次演出舞台劇，是在2016年和陳法拉、劉俊謙合作上演的《前度》。（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）

重量級製作

今次劇本由莊梅岩編劇，加上多個舞台劇界猛人一同演出，被黃子華形容為重量級製作，但由於疫情關係，正身在外國的莊梅岩未能返港，因此由開會、圍讀以及綵排都是以視像方式來和大家溝通。而對於同樣身在外國的粉絲，黃子華呼籲：「應該嗱嗱聲返嚟隔離啦！希望你隔離完仲可以入場睇得切，哈哈！」而監製及策劃馮貽柏就表示《最後禮物》現時暫定演出30場，如果反應熱烈，有機會和演員商議加場。

黃子華話睇過莊梅岩編劇的《野豬》，覺得對方好厲害。（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
黃子華話睇過莊梅岩編劇的《野豬》，覺得對方好厲害。（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）
網友紛紛大讚黃子華同潘燦良對視的場面「型到爆」、「好緊張」、「點解可以咁charm？」等等。（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
網友紛紛大讚黃子華同潘燦良對視的場面「型到爆」、「好緊張」、「點解可以咁charm？」等等。（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）
亦有網友指潘燦良從側面睇好似鄭中基。（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
亦有網友指潘燦良從側面睇好似鄭中基。（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）

大叔因愛生恨

在預告片中有「兄弟重聚」、「腥風血雨」、「愛恨虧欠」、「忿怒嫉妒」等字眼，伴以黃子華和潘燦良視綫上的強烈碰撞，給人一種充滿火藥味的感覺。黃子華笑指今次舞台劇應該改名叫《大叔的恨》，因為近年大叔好吃香，好流行大叔的愛，而他和潘燦良兩位大叔在劇中亦恨到出面。不過當潘燦良「解畫」指兩人是因為「有好多愛先產生到咁大嘅恨」時，黃子華就「落閘」話：「依家唔可以劇透！大家入場就知咩事。」

潘燦良透露他和黃子華在劇中是由愛生恨。（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
潘燦良透露他和黃子華在劇中是由愛生恨。（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）
黃子華立即「落閘」，拒絕劇透。（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
黃子華立即「落閘」，拒絕劇透。（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）
網友大讚今次舞台劇的台前幕後陣容係「黃金組合」，非常令人期待。（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
網友大讚今次舞台劇的台前幕後陣容係「黃金組合」，非常令人期待。（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）
眾多網友都好擔心搶唔到飛，有網友更提議黃子華學學《試當真》賣飛時一樣，用減價機制來控制黃牛。（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
眾多網友都好擔心搶唔到飛，有網友更提議黃子華學學《試當真》賣飛時一樣，用減價機制來控制黃牛。（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）
（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）
（圖片來源：Facebook@黃子華 - 子華本部）
（圖片來源：[email protected]黃子華 – 子華本部）

韋羅莎產後首復出

此外劇中主演還有近日為ViuTV節目《全民造星4》擔任評判的劇后韋羅莎，她透露因為懷孕生女和疫情等原因，已闊別了舞台兩年，在2011年她亦曾同黃子華合作演出過舞台劇《咁愛咁做》，連謝安琪都有在其轉貼今次舞台劇海報的帖文下留言，大讚：「好正咁！」

今次是韋羅莎自今年4月誕下女兒後，首度重返舞台。（圖片來源：）
今次是韋羅莎自今年4月誕下女兒後，首度重返舞台。（圖片來源：）
謝安琪大讚今次舞台劇「好正咁」，其好友香港Fila總經理廖寶賢就表示要準備搶飛。（圖片來源：）
謝安琪大讚今次舞台劇「好正咁」，其好友香港Fila總經理廖寶賢就表示要準備搶飛。（圖片來源：）

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