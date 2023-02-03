黃子華是被演員耽誤的武打巨星？ 《戰狼傳說》拍住甄子丹一打十

黃子華由票房毒藥變票房保證，繼去年的《飯氣攻心》，上映唔夠兩星期的《毒舌大狀》亦衝破6,000萬票房報捷。今時今日的黃子華已封神，日前他被翻出26年前曾拍過甄子丹首次執導的電影《戰狼傳說》，原來子華神唔止演得仲打得，在電影中拍住宇宙最強衝出重圍一打十，真係唔係講笑！