黃子華是被演員耽誤的武打巨星？ 《戰狼傳說》拍住甄子丹一打十
黃子華97年拍丹爺導演處男作
《戰狼傳說》是一部1997年上映的時裝電影，其題材結合武打及愛情元素，更是甄子丹首次自編自導自演，男主角「戰狼」當然是宇宙最強甄子丹，不過黃子華戲份亦甚重，因為他飾演甄子丹的好友，並由他貫穿整個故事，講出戰狼年輕時和兇狠殘暴七狼對決的故事。
黃子華都有幾下散手
《戰狼傳說》演員陣容還有包括李若彤、梁漢文及林國斌，電影講述傳說中江湖有一戰狼深不可測，戰無不勝，然而他已經隱姓埋名，只有少數人見過他的真面目，這人就是甄子丹，不少人都希望能尋訪戰狼，與他一較高下。黃子華就是戰狼的好友，在現代中已變成老人家的黃子華，向戰狼粉絲大講當年的事蹟，當中不乏武打動作場面，除了甄子丹與飾演二狼的林國斌對打，還有黃子華與甄子丹並肩作戰的場面，黃子華打起上來都有板有眼，見證住甄子丹一個打十個。
黃子華冇再拍動作片
據知甄子丹這次導演處女作《戰狼傳說》廣獲好評，電影版權賣至世界各地，丹爺紅到去日本，而日本著名作曲家西村由紀江更因為《戰狼傳說》，自願為丹爺第二部導演作《殺殺人、跳跳舞》做配樂。不過黃子華拍完這套電影之後，再無接拍類似打到飛起的武打電影，即使他自資開拍的電影《乜代宗師》，飾演馬家雷拳第十九代傳人的黃子華，都係得個殼唔打得。
陶傑公開激讚《毒舌大狀》
黃子華的《毒舌大狀》成為近期最爆的港產片，就連去年移英的陶傑亦在當地捧場，昨日他在社交網公開發文大讚黃子華的演出非常出色，仲封佢做「香港版阿爾柏仙奴」，其他演員亦攞滿分，總之就讚到《毒舌大狀》是絕世佳作，零瑕疵，無懈可擊。
網民反應兩極
對於陶傑的一番言論，有網民十分贊同，不過亦有不少人覺得陶傑對《毒舌大狀》過份吹捧，特別是高度讚揚黃子華的演技，封他做港版阿爾柏仙奴，不少人都覺得子華神又未去到呢個Level，更有眼利網民指陶傑不應在戲院內拍攝，而陶傑亦有親自回應。
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