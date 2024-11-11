黃子華自爆拍《絕代商驕》激到主動改結局 1句形容TVB劇本質素
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黃子華日前上鄭裕玲Do姐的網台清談節目《The Do Show》擔任嘉賓，最新一集就講到在TVB拍劇的秘聞。黃子華自爆在2009年拍攝《絕代商驕》是被原本結局激到主動改劇本，講到七情上面非常肉緊！
黃子華大爆《絕代商驕》原本結局
黃子華談及到在TVB拍劇時，每次劇本都出得好慢，從第一套參演劇集《狀王宋世傑（貳）》開始已經不斷改劇本。黃子華提到在2009年與佘詩曼拍攝《絕代商驕》時，令自己忍唔住提出改劇本的結局安排：「套戲係講我教人做生意，嗰場戲收到嘅劇本就係我哋一齊喺嗰停車場都燒嘢食，跟住就完咗。喂，呢個係嗰結局嚟架，唔係啊嘛？」
《絕代商驕》當年以32點平均收視，排名全年第四，位列於《宮心計》（35點）、《巾幗梟雄》（33點）、《烈火雄心3》（33點）之後，成績絕對唔差！
激到主動改結局 改足5頁紙
黃子華表示收到劇本後，立即打算搵編劇改劇本：「我話呢個係成套劇嘅解決，係唔係唔係幾得啊？」但監製表示編劇已經「放假」無能為力，令當時未做視帝嘅黃子華憤而親手重寫最後一幕，變成5頁紙精彩劇情，講述佘詩曼食蛋糕誤吞戒指，搞到要食瀉藥屙出戒指。黃子華澄清並非認為這樣的改動更加出色，但至少是一個有趣的結局，而不是另一個「BBQ」結局。
1句形容TVB劇本質素
黃子華在訪問中表示，明白TVB的現有制度並不容許編劇花長時間寫劇本，大多劇本都是創促完成，大家亦只能夠互相體諒。不過，黃子華又提到有一次改劇本改到直接打印新劇本，現場派發給同劇演員和導演。當監製問起「係唔係有乜問題」，黃子華就答：「唔係啊，因為太急喇，我接受唔到呢樣嘢，我覺得咁樣好啲」等。
網民大讚改得好
不少網民都留言大讚黃子華改結局改得好，否則就會令《絕代商驕》的結局變成另一個「hea」結局：「好在子華神喺絕代商驕改左劇本結局 其實如果嘢嘢都係燒嘢食做結局真係好Hea 」、「好在有改結局咋！又BBQ真係唔掂囉」、「原來絕代商驕個咁個咁有創意既結局係子華神既創作； 睇果時都出奇架啦， Tbb 幾時咁有創意 Btw, 子華神改得好， 個結局好正 」、「子華絕代商驕結局真係改得好好 有你既演出同劇本，成為經典，精彩」等。
圖片來源：YouTube@The Do Show、TVB