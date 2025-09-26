黃子華極「重女」賀歲片 SSR級陣容曝光 16女角逐個睇！

黃子華與《毒舌大狀》導演吳煒倫再度聯手，夥拍天后鄭秀文（Sammi）的最新喜劇自開拍以來一直保持神秘，近日終於煞科並舉行慰勞宴。席間一段由導演吳煒倫轉發的影片在網上瘋傳，片中竟曝光多達16位女神級演員，星光熠熠的陣容即時引爆網民熱議，究竟這部「重女」賀歲片葫蘆裡賣什麼藥？