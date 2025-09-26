黃子華極「重女」賀歲片 SSR級陣容曝光 16女角逐個睇！
黃子華煞科宴金口再現 導演吳煒倫轉盤片洩重磅女團
日前劇組舉行慰勞宴，氣氛相當熱烈，黃子華更在席間大開金口，獻唱經典劇集《男親女愛》主題曲《藍天》，引來全場大合唱，唱畢後他更笑言：「你哋係點都點《做馬仔》吖！」。不過，全晚焦點卻落在導演吳煒倫分享的一條短片上。影片以檯上轉盤旋轉拍攝，鏡頭掃過全檯，竟意外曝光了龐大的女演員陣容，當中包括楊偲泳（Renci）、廖子妤（Fish）、COLLAR成員芯駖、試當真的Angelina和Shadow、譚旻萱、黎紀君等，至少16位美女演員包圍導演，場面震撼，令外界對這部電影的「重女」程度充滿好奇。
安樂電影官宣黃金組合 吳煒倫爆響口角色對白
早在今年6月，安樂影片已正式宣布開拍這部由吳煒倫執導，黃子華及鄭秀文主演的喜劇電影，但對戲名和題材則三緘其口。當時導演吳煒倫轉發帖文時，曾爆出疑似角色對白，內容充滿火藥味：「歡哥：數？講邊條數呀？數簿條數定你八字條數呀？V姐：天下男人皆可殺，梗係你死好過我死。盛世王道 vs 末日霸道，敬請期待」。這段充滿張力的對話，讓影迷對子華與Sammi這對「盛世王道」與「末日霸道」的組合將如何交鋒，期待值瞬間拉滿。
黃子華鄭秀文舊情誼回帶 陀思妥耶夫斯基結緣
黃子華與鄭秀文這次合作可謂新鮮感十足，但其實兩人早有淵源。他們曾在2014年的電影《失戀急讓》中有過一面之緣，當時子華客串飾演Sammi的前夫。而在2016年，子華擔任Sammi演唱會嘉賓時，更在台上大爆兩人僅見過一天的趣事，他憶述當時Sammi竟問他：「『子華你有冇睇過十九世紀俄國大文豪陀思妥耶夫斯基嘅《罪與罰》呀？』」然後又自己說「『我唔明呀！』」，由於子華自己也沒看過，對話便尷尬終止。這段搞笑往事至今仍為粉絲津津樂道，也讓人更期待他們這次的化學反應。
網民熱議女神名單 留言反應兩極化
煞科宴影片曝光後，網民隨即對豪華的女角陣容展開熱烈討論，有網民興奮表示：「嘩，呢套賀歲片好重女，仲要全部都係獨當一面正嘢SSR精英級別，會唔會係前無古人？」認為單看演員名單已極具吸引力。不過，亦有網民持觀望態度，留言稱：「有預感係爛片…但賀歲片就係圖個開心，都會去睇」。另外也有人理性分析，指出：「其實有sammi子華 其他女角戲份應該好有限」，認為眾多女演員可能只是客串性質，戲份不會太多。