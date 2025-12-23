黃子華鄭秀文11年後再合作 《夜王》首發劇照曝光 雲集9大美女公關逐個睇
吳煒倫慶功宴靈感爆發 楊偲泳一句話改變電影方向
導演吳煒倫親自解釋《夜王》的創作緣起，原來一切始於《毒舌大狀》的慶功宴。當時楊偲泳在酒酣耳熱之際突然詢問會否拍攝續集，吳煒倫立即表示「不想再拍那麼嚴肅的題材」。他回憶當時情景：「我看到席上如此齊人，那麼多美女，便腦海忽然一閃，衝口而出話要拍便拍夜總會吧！一講『夜總會』三個字，大家即刻起哄，舉手贊成。」這個即興的提議最終成為了新電影的核心概念，可見創作靈感往往來得突然而珍貴。
黃子華鄭秀文11年後再合作 前夫妻變身夜總會拍檔
黃子華與鄭秀文繼2014年《失戀急讓》後再度攜手，今次在《夜王》中分別飾演東日夜總會大經理歡哥和新任CEO V姐。有趣的是，兩人在戲中設定為前夫妻關係，V姐更被形容為「狠辣」，強迫歡哥及眾女公關轉型。故事設定在2012年，正值尖東夜總會文化式微的時期，兩人需要聯手對抗大財團的操控，為保住東日夜總會作最後反撲。這種從對立到合作的關係設定，相信會為觀眾帶來不少戲劇張力和笑料。
九大美女公關各有特色 王丹妮廖子妤領銜媽媽生
電影雲集了王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等年輕女星，她們將在片中飾演東日夜總會的美艷公關。其中王丹妮飾演的Coco被形容為「女中豪傑，千杯不醉」，而廖子妤的Mimi則是「柔情似水，御客有術」，兩人擔任媽媽生角色。楊偲泳飾演的煲煲更被稱為「玲瓏浮凸，性感女神」，譚旻萱的ChiLing是「猜枚勝手，高嶺之花」。每個角色都有獨特的性格設定，相信會為觀眾帶來不同層次的視覺享受。
吳煒倫懷念尖東夜總會文化 盼重現昔日璀璨光芒
導演吳煒倫選擇夜總會題材的另一個重要原因，是對尖東夜總會文化的深厚情感。他坦言「我喜歡去」，並詳細描述了尖東的興衰歷程：「八九十年代的尖東燈紅酒綠浮華璀璨，至千禧年後，中國城結業，2012年大富豪與新花都也相繼結業，曾經有幾風光輝煌都已成過去。」他認為當年尖東的故事與現在的香港有著奇妙的共鳴，面對時代轉變，那些在夜場打拼的人「前路茫茫，卻又回不了頭」的處境，正是他想要透過電影探討的主題。
謝君豪楊偉倫加盟男星陣容 夜店獵艷春光無限
除了女星陣容強大，《夜王》的男星配置同樣不容小覷。謝君豪飾演富豪恩客姚先生，角色設定為「曾經滄海，歡場尋愛」；楊偉倫則飾演東日夜總會客戶經理土地，被形容為「使命必達，夜場人精」；盧鎮業飾演的太子峰是「夜場腦細，陰險無限」；何啟華的Ace則是「新晉財子，食女無數」的股票經紀。這些角色設定充滿戲劇性，相信會為電影增添不少男性荷爾蒙的元素，與女公關們形成有趣的化學反應。
黃子華煞科宴金口再現 導演吳煒倫轉盤片洩重磅女團
日前劇組舉行慰勞宴，氣氛相當熱烈，黃子華更在席間大開金口，獻唱經典劇集《男親女愛》主題曲《藍天》，引來全場大合唱，唱畢後他更笑言：「你哋係點都點《做馬仔》吖！」。不過，全晚焦點卻落在導演吳煒倫分享的一條短片上。影片以檯上轉盤旋轉拍攝，鏡頭掃過全檯，竟意外曝光了龐大的女演員陣容，當中包括楊偲泳（Renci）、廖子妤（Fish）、COLLAR成員芯駖、試當真的Angelina和Shadow、譚旻萱、黎紀君等，至少16位美女演員包圍導演，場面震撼，令外界對這部電影的「重女」程度充滿好奇。
安樂電影官宣黃金組合 吳煒倫爆響口角色對白
早在今年6月，安樂影片已正式宣布開拍這部由吳煒倫執導，黃子華及鄭秀文主演的喜劇電影，但對戲名和題材則三緘其口。當時導演吳煒倫轉發帖文時，曾爆出疑似角色對白，內容充滿火藥味：「歡哥：數？講邊條數呀？數簿條數定你八字條數呀？V姐：天下男人皆可殺，梗係你死好過我死。盛世王道 vs 末日霸道，敬請期待」。這段充滿張力的對話，讓影迷對子華與Sammi這對「盛世王道」與「末日霸道」的組合將如何交鋒，期待值瞬間拉滿。
黃子華鄭秀文舊情誼回帶 陀思妥耶夫斯基結緣
黃子華與鄭秀文這次合作可謂新鮮感十足，但其實兩人早有淵源。他們曾在2014年的電影《失戀急讓》中有過一面之緣，當時子華客串飾演Sammi的前夫。而在2016年，子華擔任Sammi演唱會嘉賓時，更在台上大爆兩人僅見過一天的趣事，他憶述當時Sammi竟問他：「『子華你有冇睇過十九世紀俄國大文豪陀思妥耶夫斯基嘅《罪與罰》呀？』」然後又自己說「『我唔明呀！』」，由於子華自己也沒看過，對話便尷尬終止。這段搞笑往事至今仍為粉絲津津樂道，也讓人更期待他們這次的化學反應。
網民熱議女神名單 留言反應兩極化
煞科宴影片曝光後，網民隨即對豪華的女角陣容展開熱烈討論，有網民興奮表示：「嘩，呢套賀歲片好重女，仲要全部都係獨當一面正嘢SSR精英級別，會唔會係前無古人？」認為單看演員名單已極具吸引力。不過，亦有網民持觀望態度，留言稱：「有預感係爛片…但賀歲片就係圖個開心，都會去睇」。另外也有人理性分析，指出：「其實有sammi子華 其他女角戲份應該好有限」，認為眾多女演員可能只是客串性質，戲份不會太多。