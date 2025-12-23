黃子華鄭秀文11年後再合作 《夜王》首發劇照曝光 雲集9大美女公關逐個睇

《毒舌大狀》億萬票房導演吳煒倫再度出手，聯同黃子華、鄭秀文打造2026年賀歲片《夜王》，故事背景從法庭搖身一變成為夜總會，更雲集王丹妮、廖子妤、楊偲泳等一眾年輕女星飾演美艷公關。這個題材轉換令人意外，而導演透露靈感竟然來自一次慶功宴上的即興想法，加上對尖東夜總會文化的懷念，促成了這部充滿話題性的新作。