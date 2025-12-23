黃子華鄭秀文11年後再合作 《夜王》首發劇照曝光 雲集9大美女公關逐個睇

《毒舌大狀》億萬票房導演吳煒倫再度出手，聯同黃子華、鄭秀文打造2026年賀歲片《夜王》，故事背景從法庭搖身一變成為夜總會，更雲集王丹妮、廖子妤、楊偲泳等一眾年輕女星飾演美艷公關。這個題材轉換令人意外，而導演透露靈感竟然來自一次慶功宴上的即興想法，加上對尖東夜總會文化的懷念，促成了這部充滿話題性的新作。

吳煒倫慶功宴靈感爆發 楊偲泳一句話改變電影方向

導演吳煒倫親自解釋《夜王》的創作緣起，原來一切始於《毒舌大狀》的慶功宴。當時楊偲泳在酒酣耳熱之際突然詢問會否拍攝續集，吳煒倫立即表示「不想再拍那麼嚴肅的題材」。他回憶當時情景：「我看到席上如此齊人，那麼多美女，便腦海忽然一閃，衝口而出話要拍便拍夜總會吧！一講『夜總會』三個字，大家即刻起哄，舉手贊成。」這個即興的提議最終成為了新電影的核心概念，可見創作靈感往往來得突然而珍貴。

黃子華鄭秀文11年後再合作 前夫妻變身夜總會拍檔

黃子華與鄭秀文繼2014年《失戀急讓》後再度攜手，今次在《夜王》中分別飾演東日夜總會大經理歡哥和新任CEO V姐。有趣的是，兩人在戲中設定為前夫妻關係，V姐更被形容為「狠辣」，強迫歡哥及眾女公關轉型。故事設定在2012年，正值尖東夜總會文化式微的時期，兩人需要聯手對抗大財團的操控，為保住東日夜總會作最後反撲。這種從對立到合作的關係設定，相信會為觀眾帶來不少戲劇張力和笑料。

黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
九大美女公關各有特色 王丹妮廖子妤領銜媽媽生

電影雲集了王丹妮、廖子妤、楊偲泳、譚旻萱、李芯駖、林熙彤、鄧麗英等年輕女星，她們將在片中飾演東日夜總會的美艷公關。其中王丹妮飾演的Coco被形容為「女中豪傑，千杯不醉」，而廖子妤的Mimi則是「柔情似水，御客有術」，兩人擔任媽媽生角色。楊偲泳飾演的煲煲更被稱為「玲瓏浮凸，性感女神」，譚旻萱的ChiLing是「猜枚勝手，高嶺之花」。每個角色都有獨特的性格設定，相信會為觀眾帶來不同層次的視覺享受。

黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
吳煒倫懷念尖東夜總會文化 盼重現昔日璀璨光芒

導演吳煒倫選擇夜總會題材的另一個重要原因，是對尖東夜總會文化的深厚情感。他坦言「我喜歡去」，並詳細描述了尖東的興衰歷程：「八九十年代的尖東燈紅酒綠浮華璀璨，至千禧年後，中國城結業，2012年大富豪與新花都也相繼結業，曾經有幾風光輝煌都已成過去。」他認為當年尖東的故事與現在的香港有著奇妙的共鳴，面對時代轉變，那些在夜場打拼的人「前路茫茫，卻又回不了頭」的處境，正是他想要透過電影探討的主題。

謝君豪楊偉倫加盟男星陣容 夜店獵艷春光無限

除了女星陣容強大，《夜王》的男星配置同樣不容小覷。謝君豪飾演富豪恩客姚先生，角色設定為「曾經滄海，歡場尋愛」；楊偉倫則飾演東日夜總會客戶經理土地，被形容為「使命必達，夜場人精」；盧鎮業飾演的太子峰是「夜場腦細，陰險無限」；何啟華的Ace則是「新晉財子，食女無數」的股票經紀。這些角色設定充滿戲劇性，相信會為電影增添不少男性荷爾蒙的元素，與女公關們形成有趣的化學反應。

黃子華 鄭秀文 《夜王》海報（圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：大會提供）
黃子華煞科宴金口再現 導演吳煒倫轉盤片洩重磅女團

日前劇組舉行慰勞宴，氣氛相當熱烈，黃子華更在席間大開金口，獻唱經典劇集《男親女愛》主題曲《藍天》，引來全場大合唱，唱畢後他更笑言：「你哋係點都點《做馬仔》吖！」。不過，全晚焦點卻落在導演吳煒倫分享的一條短片上。影片以檯上轉盤旋轉拍攝，鏡頭掃過全檯，竟意外曝光了龐大的女演員陣容，當中包括楊偲泳（Renci）、廖子妤（Fish）、COLLAR成員芯駖、試當真的Angelina和Shadow、譚旻萱、黎紀君等，至少16位美女演員包圍導演，場面震撼，令外界對這部電影的「重女」程度充滿好奇。

安樂電影官宣黃金組合 吳煒倫爆響口角色對白

早在今年6月，安樂影片已正式宣布開拍這部由吳煒倫執導，黃子華及鄭秀文主演的喜劇電影，但對戲名和題材則三緘其口。當時導演吳煒倫轉發帖文時，曾爆出疑似角色對白，內容充滿火藥味：「歡哥：數？講邊條數呀？數簿條數定你八字條數呀？V姐：天下男人皆可殺，梗係你死好過我死。盛世王道 vs 末日霸道，敬請期待」。這段充滿張力的對話，讓影迷對子華與Sammi這對「盛世王道」與「末日霸道」的組合將如何交鋒，期待值瞬間拉滿。

黃子華鄭秀文舊情誼回帶 陀思妥耶夫斯基結緣

黃子華與鄭秀文這次合作可謂新鮮感十足，但其實兩人早有淵源。他們曾在2014年的電影《失戀急讓》中有過一面之緣，當時子華客串飾演Sammi的前夫。而在2016年，子華擔任Sammi演唱會嘉賓時，更在台上大爆兩人僅見過一天的趣事，他憶述當時Sammi竟問他：「『子華你有冇睇過十九世紀俄國大文豪陀思妥耶夫斯基嘅《罪與罰》呀？』」然後又自己說「『我唔明呀！』」，由於子華自己也沒看過，對話便尷尬終止。這段搞笑往事至今仍為粉絲津津樂道，也讓人更期待他們這次的化學反應。

網民熱議女神名單 留言反應兩極化

煞科宴影片曝光後，網民隨即對豪華的女角陣容展開熱烈討論，有網民興奮表示：「嘩，呢套賀歲片好重女，仲要全部都係獨當一面正嘢SSR精英級別，會唔會係前無古人？」認為單看演員名單已極具吸引力。不過，亦有網民持觀望態度，留言稱：「有預感係爛片…但賀歲片就係圖個開心，都會去睇」。另外也有人理性分析，指出：「其實有sammi子華 其他女角戲份應該好有限」，認為眾多女演員可能只是客串性質，戲份不會太多。

黃子華 鄭秀文 （圖片來源：FB）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：FB）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：FB）
16女角逐個睇

黃子華 鄭秀文 Shadow@試當真（圖片來源：IG@wty1127）
Shadow@試當真（圖片來源：IG@wty1127）
黃子華 鄭秀文 Hazel（林熙彤）（圖片來源：IG@hazel.1120）
Hazel（林熙彤）（圖片來源：[email protected]
黃子華 鄭秀文 Angelina@試當真（圖片來源：IG@___cky___）
Angelina@試當真（圖片來源：IG@___cky___）
黃子華 鄭秀文 楊偲泳Renci（圖片來源：IG@renciysw）
楊偲泳Renci（圖片來源：IG@renciysw）
黃子華 鄭秀文 廖子妤Fish（圖片來源：IG@fish331）
廖子妤Fish（圖片來源：IG@fish331）
黃子華 鄭秀文 Mandy譚旻萱（圖片來源：ig@tmh_xd）
Mandy譚旻萱（圖片來源：ig@tmh_xd）
黃子華 鄭秀文 芯駖@COLLAR（圖片來源：IG@lisumlingg）
芯駖@COLLAR（圖片來源：IG@lisumlingg）
黃子華 鄭秀文 小薯茄麗英（圖片來源：IG@laiyingdesu）
小薯茄麗英（圖片來源：IG@laiyingdesu）
黃子華 鄭秀文 女演員阿梓（圖片來源：IG@kaikai_babyg）
女演員阿梓（圖片來源：IG@kaikai_babyg）
黃子華 鄭秀文 舞台劇演員蒙潔（圖片來源：IG@mungkit222）
舞台劇演員蒙潔（圖片來源：IG@mungkit222）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：IG@moniqueyu_）
（圖片來源：IG@moniqueyu_）
黃子華 鄭秀文 女演員莊家慧（紅紅）（圖片來源：IG@chongkawai）
女演員莊家慧（紅紅）（圖片來源：IG@chongkawai）
黃子華 鄭秀文 中泰混血兒連花（圖片來源：IG@kkkkk_ka.lin）
中泰混血兒連花（圖片來源：IG@kkkkk_ka.lin）
黃子華 鄭秀文 女演員Kay Choi（圖片來源：IG@kaychoii）
女演員Kay Choi（圖片來源：IG@kaychoii）
黃子華 鄭秀文 女演員Christy（圖片來源：IG@christylaiii）
女演員Christy（圖片來源：IG@christylaiii）
黃子華 鄭秀文 女演員杰仔（圖片來源：IG@superaggiieee）
女演員杰仔（圖片來源：IG@superaggiieee）
黃子華 鄭秀文 （圖片來源：IG@iii_irisliu）
（圖片來源：IG@iii_irisliu）
黃子華 鄭秀文 子華再同《毒舌大狀》導演吳煒倫合作，但原來唔係拍《毒舌大狀2》。（圖片來源：《毒舌大狀》）
子華再同《毒舌大狀》導演吳煒倫合作，但原來唔係拍《毒舌大狀2》。（圖片來源：《毒舌大狀》）
黃子華 鄭秀文 劉德華和鄭秀文在2000年《孤男寡女》中首次合作，之後又合拍《瘦身男女》、《龍鳳鬥》、《盲探》等，螢幕情侶形象深入民心。（圖片來源：《孤男寡女》）
劉德華和鄭秀文在2000年《孤男寡女》中首次合作，之後又合拍《瘦身男女》、《龍鳳鬥》、《盲探》等，螢幕情侶形象深入民心。（圖片來源：《孤男寡女》）
黃子華 鄭秀文 安樂影片公布黃子華將夥拍鄭秀文主演全新喜劇片，電影將由《毒舌大狀》的導演吳煒倫執導。（圖片來源：FB@安樂影片）
安樂影片公布黃子華將夥拍鄭秀文主演全新喜劇片，電影將由《毒舌大狀》的導演吳煒倫執導。（圖片來源：FB@安樂影片）

圖片來源：大會提供、FB、IG@wty1127、[email protected]、IG@___cky___、IG@renciysw、IG@fish331、ig@tmh_xd、IG@lisumlingg、IG@laiyingdesu、IG@kaikai_babyg、IG@mungkit222、IG@moniqueyu_、IG@chongkawai、IG@kkkkk_ka.lin、IG@kaychoii、IG@christylaiii、IG@superaggiieee、IG@iii_irisliu、《毒舌大狀》、《孤男寡女》、FB@安樂影片資料或影片來源：原文刊於新假期

