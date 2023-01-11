黃子華被Do姐大爆以前運氣「衰到不得之了」 點名華大讚阿Dee「呢樣嘢」

去年憑《飯戲攻心》、《毒舌大狀》和舞台劇《最後禮物》大豐收的黃子華，近日連同《毒舌大狀》的導演吳煒倫上鄭裕玲（Do姐）主持的商台節目《口水多過浪花》接受訪問。轉數快嘅兩位在訪問中雞啄唔斷，Do姐仲大爆黃子華以前「衰到不得之了」！