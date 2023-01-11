黃子華被Do姐大爆以前運氣「衰到不得之了」 點名華大讚阿Dee「呢樣嘢」
Do姐大爆黃子華以前「衰到不得之了」
雖然黃子華去年無論舞台劇，還是電影都大豐收，但曾經黃子華都被外界稱為「票房毒藥」，事關他自資拍攝的電影《一蚊雞保鏢》和與梅艷芳合作的電影《男歌女唱》等多套作品都票房仆直。同黃子華老友鬼鬼嘅Do姐當然唔放過呢個機會，在節目笑黃子華以前的運程衰到貼地，「你自己拍嗰啲乜乜保鏢，嗰啲衰到不得之了，依家都冇理由要你個人咁衰㗎，所以自從你喺《男親女愛》遇到我之後，一路一路咁好上去。」轉數快的黃子華亦笑言：「係呀，我喺屋企直情有香爐畀你㗎！」
黃子華感恩遇到好角色 怕好運好快行完
當黃子華被問到會否想要轉型，不再飾演喜劇的時候，黃子華連聲否認：「冇，我好感激我遇到呢啲角色，最主要嘅問題係呢啲角色都寫得好好，但如果正劇啲角色寫得唔好唔好睇，我都冇乜興趣做，其實我幾鍾意做喜劇㗎！」當被問到有沒有竅門去選擇好角色的時候，黃子華就表示一切都是運氣，亦很感恩能夠遇到好角色：「首先就真係有運，要有個好劇本去到你度，就係呢點都已經好難，所以而家我有啲驚，我驚啲運氣行完咗。」
黃子華自嘲係「神」 大讚阿Dee努力工作
無論《飯戲攻心》還是《毒舌大狀》，戲中都主要由新晉演員擔任重要角色，大前輩黃子華亦大讚一班新演員都非常用心工作，亦非常尊重自己：「我係神嚟㗎嘛，佢哋好敬仰我，每人預定3支香畀我，我嘅感覺咪好似食香咁囉！」
黃子華亦表示自己會在不越權的情況下，提點他們演戲的竅門和態度，黃子華今次就特別點名提到有份一起合作《毒舌大狀》的阿Dee（何啟華）：「其實個個都好積極，好熱血。好似阿Dee，佢話『子華神，其實我最想嘅，唔係跳舞、唱歌，我最想係演戲，我人生最重要係演戲。』我覺得佢演得好好，其實佢哋對自己都好有要求。」
《毒舌大狀》何啟華被黃子華寸大牌遲到
一班《毒舌大狀》的演員早日齊齊出席旺角宣傳活動，為戲中「林涼水大律師事務所」進行開幕剪綵儀式。主角之一的何啟華因為遲到，所以令活動延遲了20分鐘才能舉行，搞到何啟華一出場就被鬼馬的黃子華寸：「果然身價高嘅人係唔同啲！」，嚇到遲到的何啟華急急腳話：「唔好咁講」，隨後又解釋係因為出門的時候遇上阻滯，裂Con之餘升降機又壞咗，所以才會遲到。
何啟華長文伸冤：「我今日絕對無遲到」
事後何啟華在社交平台上伸冤，表示自己預早15分鐘返到公司：「我今日絕對無遲到！由於我好重視，仲要比原定梳化時間早15分鐘到，不過發生咗好多小意外。如果我準時到仲大鑊，不過好對唔住大家！」隨即亦寫道自己之所以沒有在活動中解釋，是因為自己當時自己腦海中太混亂，才會一時未有反應過來，更表示自己並沒有未紅先驕，大喊冤枉。
網民唔Buy：「遲到就遲到啦，扮野咁多藉口」
雖然何啟華事後多次為自己伸冤，但網民似乎不太收貨，繼續留言狙擊：「你自己出ig story又話自己冇遲到，仲串串貢話如果準時到好大鑊，呢到又喊冤話自己遲唔係有心，即係點呀？」、「好心啦，解釋即係掩飾，咪講咁多excuse好過，仲講到自己冇問題」、「真係好様衰，遲到仲咁多嘢講，IG仲堅持自己冇遲到，即係黃子華屈你？Deegor 遲到都唔係今日嘅事」等。
疑似用12字回應網民惡評
過咗一陣，何啟華又再發文寫道：「吞咗佢，明明平時都識吞咗佢」，似乎係想回應網民對於自己遲到的惡評！
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