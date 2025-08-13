黃子華絕口不提父親？95歲爸爸內地驚喜現身 親揭家庭關係兼曝光「神級珍藏」舊照
現年64歲的「子華神」黃子華，向來極度重視私隱，對家庭背景更是鮮有提及。豈料，今日（13日）內地媒體驚爆其95歲父親黃偉生定居廣東三水，更罕有接受訪問，不但親證父子關係，更大方分享多張從未曝光的黃子華陳年舊照，當中更有與影帝劉青雲的合照！黃爸爸的出現，瞬間揭開了子華神神秘家庭背景的一角，究竟父子關係如何？
95歲爸爸精神奕奕現身內地 親證黃子華父子關係
內地佛山市三水區的「三水新聞」抖音帳號，近日發布了兩段關於黃子華父親黃偉生的訪問影片，引起極大迴響。片中可見，現年95歲的黃爸爸戴著太陽眼鏡，精神狀態極佳，面對鏡頭毫不怯場。當記者直接提問「你係子華個爸爸，係咪呀？」，黃爸爸爽快回答：「係呀」，首度在鏡頭前公開承認父子關係。黃爸爸近年已定居故鄉三水蘆苞鎮，他表示：「蘆苞我都有地方，我鍾意返嚟鄉下。我好關心家鄉」。當地村委會書記更透露，黃爸爸早前目睹村內進行防蚊工作，即二話不說捐款支持，並表示家鄉若有困難，他定必幫忙，盡顯其愛鄉情懷。
黃父大晒「神級珍藏」 黃子華罕見畢業照青澀樣曝光
在另一段影片中，黃爸爸更向記者展示了家中牆上掛滿的「神級珍藏」，全是黃子華的珍貴舊照。當中包括一張極為罕見的黃子華畢業照，相中他樣貌青澀，與現在判若兩人。此外，還有他與哥哥的合照、多張舊劇照，甚至一張與劉青雲的陳年合照，勾起不少集體回憶。黃爸爸透露黃子華在家中排第二，當被問及子華有否回鄉探望時，他坦言：「梗有啦，返來住一晚兩晚」，但隨即感嘆兒子工作太忙：「冇時間呀，佢好忙」。影片最後，記者也請黃爸爸「得閒叫佢返來我哋鄉下行一行」，流露出鄉親對這位巨星的期盼。
黃子華童年父母離異 曾透露跟媽媽嫲嫲生活
這次黃爸爸高調受訪，讓不少網民對黃子華的家庭背景感到好奇。翻查資料，黃子華過去在訪問中，曾提過自己的童年生活，透露因父母早年離異，他自小跟隨媽媽、嫲嫲及外婆生活，成長環境相對複雜，但他絕少提及關於父親的任何事情。多年來，黃子華一直以「神秘」來形容自己的家庭，如今父親黃偉生在內地現身，並展示出對兒子的驕傲和關愛，與黃子華過往低調避談的態度形成對比，讓外界對他們父子之間的真實關係，留下不少想像空間。
圖片來源：抖音@三水新聞資料或影片來源：原文刊於新假期