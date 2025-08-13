黃子華絕口不提父親？95歲爸爸內地驚喜現身 親揭家庭關係兼曝光「神級珍藏」舊照

現年64歲的「子華神」黃子華，向來極度重視私隱，對家庭背景更是鮮有提及。豈料，今日（13日）內地媒體驚爆其95歲父親黃偉生定居廣東三水，更罕有接受訪問，不但親證父子關係，更大方分享多張從未曝光的黃子華陳年舊照，當中更有與影帝劉青雲的合照！黃爸爸的出現，瞬間揭開了子華神神秘家庭背景的一角，究竟父子關係如何？