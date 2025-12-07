黃宗澤爆《K歌之王》非頭號黑歷史 揭2000年神秘表演仲尷尬

黃宗澤今晚在TVB全新娛樂訪談節目《一周星星》首集中，大方剖白人生黑歷史排行榜，竟然指出網民熱議多年的《K歌之王》事件並非排第一位。這位《新聞女王2》男主角更爆出當年內心連環爆粗的真實反應，同時首度承認另一段更令他難堪的表演經歷。