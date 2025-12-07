黃宗澤爆《K歌之王》非頭號黑歷史 揭2000年神秘表演仲尷尬
黃宗澤今晚在TVB全新娛樂訪談節目《一周星星》首集中，大方剖白人生黑歷史排行榜，竟然指出網民熱議多年的《K歌之王》事件並非排第一位。這位《新聞女王2》男主角更爆出當年內心連環爆粗的真實反應，同時首度承認另一段更令他難堪的表演經歷。
黃宗澤首度剖白《K歌之王》內心獨白
今晚首集的頭炮嘉賓，是熱播台慶劇《新聞女王2》兩大主角佘詩曼及黃宗澤（Bosco）。在劇中針鋒相對的二人，來到《一周星星》繼續玩互寸，阿佘搞笑指Bosco演繹「賤格總監」Kingston根本是本色演出，而Bosco則抵死指自己應該落18層地獄。首集焦點內容，絕對是二人輪流自爆黑歷史！談到黑歷史，Bosco最經典事件絕對是在2008年舉行的《十大勁歌金曲頒獎典禮》上、和歌手陳奕迅合唱《K歌之王》，Bosco當晚的唱功成為多年來網絡熱話，並因而誕生了「樂壇欠黃宗澤一個交代」這句名句。
2000年港姐決賽「外太空金粉餅」成頭號黑歷史
雖然事件夠晒經典，但Bosco竟指《K歌之王》並非他人生排No.1黑歷史，笑言事件只屬「唔好彩」系列，但坦言事發當晚內心忍不住爆了四句粗口：「當志偉哥喺個箱入面拎起個波嗰陣，我心入面講咗一句粗口。跟住當志偉哥攞住個波望住我嗰陣，我個心即刻再爆多三句粗口！」Bosco續指自己覺得的黑歷史No.1事件，是在2000年的《香港小姐競選決賽》上，以「外太空金粉餅」造型載歌載舞，同場還有粉餅No.2-4林峯、鄧健泓及劉愷威。Bosco直言：「呢段跳舞片近排都有人攞返出嚟講。」想親眼目睹Bosco「黑歷史」程度超越《K歌之王》的表演，記住密切留意節目。
網民熱議兩大黑歷史排名
黃宗澤的黑歷史排名榜一出，立即引起網民熱烈討論。不少網民表示：「原來Bosco心目中嘅排名係咁」、「外太空金粉餅真係好深刻」。也有網民認為《K歌之王》事件已成為經典，反而覺得很有趣味性。部分網民更期待節目會播出當年港姐決賽的片段，想重溫這段「傳奇」表演。黃宗澤的坦率分享獲得不少網民讚賞，認為他敢於面對過往的勇氣值得欣賞。
資料或影片來源：原文刊於新假期