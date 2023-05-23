42歲黃宗澤魅力依舊被富婆圍 劉德華妻富貴表妹都爭住合照集郵
42歲黃宗澤被富婆圍 劉德華妻富貴表妹都有份
近日馬不停蹄周圍吸金的黃宗澤，早前於內地拍完綜藝節目，轉個頭就飛往新加坡出席美食活動。當日黃宗澤一身西裝出席活動，引來唔少靚靚富婆包圍求合照，其中更包括劉德華妻富貴表妹陳學鈴同其印尼企業家好友Nina Kaginda。陳學鈴身穿白色西裝外套，同黃宗澤身貼身非常親密，不過黃宗澤都非常紳士，非常規矩咁將雙臂放在身後，絕不越界。
黃宗澤南京拍節目 親密攬新女
早前黃宗澤宣佈將拍攝內地綜藝節目《野挺有趣》，近日節目組到南京取景，當地不少粉絲都有遇到黃宗澤，更分享了不少靚相及短片，更發現黃宗澤和28歲靚女拍檔表現曖昧。黃宗澤與新女拍檔張小婉在一間餐廳拍攝，他站在張小婉身後時，不但主動貼近對方，全程更有講有笑，又互搭手臂，網民紛紛留言：「一個帥一個美」、「這兩人站在一起，我已經想像了一齣偶像劇了」、「確實很合拍」。亦有網民提及黃宗澤對待張小婉的態度，明顯與蔡思貝不同，可見黃宗澤對張小婉十分有好感！
張小婉現年28歲參加喜劇大賽人氣升
黃宗澤的靚女拍檔張小婉現年28歲，畢業於北京舞蹈學院音樂劇系，2004年演出內地科幻劇《快樂星球》入行；2009年參演古裝武俠劇《倚天屠龍記》。去年因參加節目《一年一度喜劇大賽2》而人氣急升，張小婉笑容甜美兼身形高䠷，與黃宗澤襯到絕！
黃宗澤被吳卓羲爆有拖拍露玄機
黃宗澤向來是圈中筍盤，入行以來一直好有異性緣，他自2012年與胡杏兒結束8年情後，只於2014年公開過與名模楊崢拍拖，雖然之後傳出多段緋聞，但他從未公開承認過任何一位女友。單身多年的黃宗澤，今年3月在澳門參加《無限超越群星演唱會》時，突然被好兄弟吳卓羲大爆有拖拍，搞到黃宗澤好尷尬，但他未有否認，莫非今次嚟真！
黃宗澤自認唔敢主動識女仔 曾被對方出賣
黃宗澤早前接受梁泰來主持的電台節目《星光背後》專訪，剖白自己單身多年，雖然曾經有嘗試交新女友，但因為曾經被朋友出賣，而不敢再認識新朋友：「唔敢主動，因為唔知對方係咩人。我唔係好鐘意識新嘅朋友，我亦都試過瀨嘢，有啲朋友帶新朋友嚟，咁我只係同枱食飯講句嘢，傾咗幾句偈，跟住佢將我啲說話擺咗上網，跟住就發生咗啲誤會，變咗一單花邊新聞，真係有冇搞錯，咁都出事，所以我就有啲怕囉，我就會好小心囉！」
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：周湯豪、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！