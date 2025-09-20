黃宗澤「妖媚造型」驚變師奶？撞樣劉慧卿挑戰網民眼球：向佐有對手

日前黃宗澤（Bosco）出席時裝活動，一身極其搶眼的紅色大褸，配上一個精緻黑色小手袋，前衛造型瞬間引爆全場焦點！不過呢個look唔係人人都buy，有網友笑指聯想起前政界名人劉慧卿，更有人笑稱師奶味極濃，非常趕客⋯⋯