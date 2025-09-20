黃宗澤「妖媚造型」驚變師奶？撞樣劉慧卿挑戰網民眼球：向佐有對手
廣告
日前黃宗澤（Bosco）出席時裝活動，一身極其搶眼的紅色大褸，配上一個精緻黑色小手袋，前衛造型瞬間引爆全場焦點！不過呢個look唔係人人都buy，有網友笑指聯想起前政界名人劉慧卿，更有人笑稱師奶味極濃，非常趕客⋯⋯
黃宗澤紅褸黑袋竟變大媽？！
黃宗澤當日以一身鮮紅色長褸現身品牌活動，視覺效果相當強烈，然而更讓人在意的是他手上提著一個與造型形成強烈對比的黑色小手袋，加上手指上塗了甲油，整體風格散發出雌雄同體的妖媚感。這個突破性的「師奶」造型與他過往的型男形象大相逕庭！
網民洗版留言：好一個八婆look！
黃宗澤的新造型曝光後，不少人對其造型表示難以理解，紛紛留言狠批：「黃宗澤好似師奶」、「好一個八婆look」、「我諗起我阿媽去拜年嗰個樣」。亦有網民將他與其他藝人比較：「佢想學GD 不過carry 唔到」、「係咪扮向佐呀？」、「立下眼真係好似劉慧卿」、「似老夫子漫畫入面d女人」。
黃宗澤親解搽甲油「貪靚」原因
面對外界對其造型的熱議，特別是關於塗甲油的細節，黃宗澤在活動上被問及時顯得相當淡定。他大方回應，認為這並非甚麼奇特之事，並稱「現時也有不少男士會搽甲油」，以平常心看待這種時尚潮流。此外，他亦被問到好友吳卓羲在訪問中不慎爆粗的事件，他隨即為對方解圍，認為只是發音出錯，更笑言「講開粗口嘅人都知唔個字唔係咁擺法」，並指土生土長的香港人懂粗口是很正常的事。
圖片來源：MoreForms Media魔方全媒、TVB 娛樂新聞台、RTHK、IG@boscomine資料或影片來源：原文刊於新假期