吳卓羲踢爆黃宗澤終於有拖拍 自認唔敢主動識女仔：試過瀨嘢
吳卓羲踢爆黃宗澤熱戀中
日前，吳卓羲和黃宗澤在《無限超越群星演唱會》的互動環節上被主持人要求互相爆料，當主持人問到對方現在有否談戀愛時，吳卓羲馬上搶答：「有！」台下觀眾瞬間起哄，搞到黃宗澤驚到哭笑不得，又扮咪收唔到音，到最後雖然沒有對新戀情作出正面回應，但亦沒有出聲否認！
自認唔敢主動識女仔 曾被對方出賣
自從黃宗澤和胡杏兒在2012年宣佈結束8年情之後，黃宗澤一直沒有公開新戀情。日前，黃宗澤接受了梁泰來主持的電台節目《星光背後》專訪，剖白自己單身多年，雖然曾經有嘗試交新女友，但因為曾經被朋友出賣，而不敢再認識新朋友：「唔敢主動，因為唔知對方係咩人。我唔係好鐘意識新嘅朋友，我亦都試過瀨嘢，有啲朋友帶新朋友嚟，咁我只係同枱食飯講句嘢，傾咗幾句計，跟住佢將我啲說話擺咗上網，跟住就發生咗啲誤會，變咗一單花邊新聞，真係有冇搞錯，咁都出事，所以我就有啲怕囉，我就會好小心囉！」
黃宗澤爆阿媽趕走女友：都唔知趕走咗幾個
當被問到單身多年的黃宗澤，會否被母親要求盡早成家立室，黃宗澤就回應道：「都無！佢冇催過我呢樣嘢。」然後他就突然笑指：「同埋要做我女朋友？過左我阿媽那關先講啦。都唔知知趕走了幾多個啦……哎呀！我講咗啲乜！哎呀，咩事啊！哈哈！」
大爆TVB逼自己唱歌：唔輪到我話事
此外，黃宗澤也在節目中表示自己並非自願想當歌手，一切都是TVB高層安排：「其實我都唔知點解我自己做咗歌手㗎，我講真㗎，嗰時樂小姐就同我講話出歌，嗰時唔知點解個個都出歌。（其實你鐘唔鐘意呢？）你話鐘唔鐘意唱，其實普普通通啦，嗰陣都唔輪到我話事嘅，嗰時仲係小朋友嚟咋嘛，你叫我做乜咪做乜囉，邊有得話事。」
重提同陳奕迅同台唱《K歌之王》尷尬時刻
黃宗澤在訪問中重提與陳奕迅合唱《K歌之王》一事，黃宗澤笑言自己當時壓力超大，並曾經在上台前叫陳奕迅幫幫忙：「無端端live對住Eason唱喎，壓力大到黐線頂硬上，又未練過首歌，記得嗰日離台mon好遠，我聽唔到自己唱咩，根本靠估。我仲同Eason講『幫幫忙，真係唔熟，可唔可以帶一帶。』Eason就話『得！放心啦！』你哋唔覺、見唔到，但我手心濕晒、壓力大到出晒汗！」
黃宗澤坦言不介意被網民嘲諷多年，反而覺得好開心：「大佬，我唔係靠唱歌搵食，咁有啲瑕疵好應該啫。我又唔覺得被bully，大家講咗咁多年仲記得，幾開心啊！之後仲錄多一首《發夢之王》廣告主題曲，佢地問我介唔介意？我話點會介意，好玩喎我覺得，我覺得真係需要唔開心。」
一齊收看Bosco的電台訪問：
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