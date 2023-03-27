吳卓羲踢爆黃宗澤終於有拖拍 自認唔敢主動識女仔：試過瀨嘢

無論幕前幕後都是好兄弟好拍檔的吳卓羲和黃宗澤，兩人早前在內地舉行的《無限超越群星演唱會》上互相爆料，吳卓羲在台上大爆黃宗澤的感情狀況，令黃宗澤嚇到哭笑不得。黃宗澤最近亦有在電台節目上分享自己的愛情觀，更大爆多年來曾被媽媽趕走多個女朋友！