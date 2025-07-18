44歲黃宗澤承認「不婚主義」 背後原因竟與母親嚴格要求有關！
黃宗澤坦承母親把關嚴格 女友難過「奶奶關」
在訪問中，黃宗澤坦承母親對他的女友要求極高，笑言「10個起碼有9個半不滿意」。這位孝順兒子透露，多年來母親的嚴格把關讓他在感情路上總算未有重大閃失，但同時也成為他遲遲未能安定下來的原因之一。他更透露曾在中學時期因為女友問題與母親發生激烈衝突，當時年少氣盛的他甚至頂撞母親，事後回想起來仍印象深刻。
單親家庭成長 對婚姻缺乏憧憬
黃宗澤的不婚態度與其成長背景息息相關。由於父母在他未出世時已經離婚，他自小與母親相依為命，這種單親家庭的成長經歷讓他對組織家庭缺乏憧憬。他坦言從未規劃過自己幾歲要結婚、生多少個孩子，對於傳統的家庭模式沒有特別的嚮往。這種獨特的成長背景塑造了他現在的婚姻觀念，認為婚姻並非人生必需品。
與父親關係密切 直至小學才初次見面
雖然父母在他一歲時離異，但黃宗澤與父親的關係並非外界想像中疏離。他直到小學才第一次見到父親，當時母親只是簡單地向他介紹：「這是你爸爸」。父子相見並沒有像電視劇般戲劇化，但黃宗澤從未因此怨恨父親，小時候還經常纏著父親買玩具，也會到父親家玩並與繼母打招呼。在父親去世前的十多年裡，兩人關係相當密切，經常相約飲茶聚餐，儼如朋友般相處。
父親離世成遺憾 曾承諾一同旅行未能實現
2015年，黃宗澤父親因癌症離世，享年72歲。當時黃宗澤因未能陪伴父親走完最後一段路而痛心，在社交媒體連續寫下三句「兒子不孝」。他透露最大的遺憾是從未與父親一同旅行，之前曾答應過父親一起去旅行一次，但現在已無法實現。為了紀念父親，他將帛金捐給香港癌症基金，並表示父親最大的心願就是希望他身體健康，好好照顧自己。
兄弟情深勝過愛情 計劃集體安葬
對於黃宗澤來說，「兄弟為上」是他的人生座右銘。他透露平日只要不用工作，都會相約好兄弟聚會，這些友誼對他來說比愛情更重要。他甚至開玩笑地提到，既然大家都很喜歡台灣，不如在當地買塊地，將來一起安葬，並叮囑朋友的子孫掃墓時要帶香檳給他們享用。
初入行收入微薄 靠母親信用卡接濟
回望黃宗澤的演藝路，成功背後其實充滿辛酸。初入行時他收入微薄，卻要承擔昂貴的交通費和置裝費用。他透露當時剛開始有人認識，每天拍劇到半夜只能坐的士回家，甚至試過坐的士坐到沒錢付車費的窘境。幸得母親開了一張信用卡給他，裡面只有3000元限額，讓他可以應付基本開支。作為藝人總不能不修邊幅，即使是買件T恤參加宣傳活動也需要費用，這張信用卡成為他初入行時的重要支柱。
財富自由帶來選擇權 拒絕被金錢目接近
作為擁有過億身家的成功藝人，黃宗澤坦言現在考慮感情時會有更多顧慮。他表示年輕時只求激情，現在卻會擔心對方是否別有用心，是否貪圖自己的名氣和金錢。除了感情因素外，黃宗澤將大部分精力投放在事業發展上。他透露名下餐廳及食品工場每月營運成本至少7位數，最近更開始涉足電影投資。專注於事業的他認為現階段不適合談婚論嫁，畢竟要承擔幾十個員工及其家庭的生計責任。
不排除命運安排 但堅持不勉強自己
儘管堅持不婚主義，黃宗澤也不完全排除將來的可能性。他表示如果上天真的安排他遇到合適的人，也逃不過命運的安排。但他強調不會勉強自己迎合社會期望，認為這種順其自然的態度更適合自己。對於外界的關注和催促，他顯得相當淡然，認為自己的人生應該由自己決定。