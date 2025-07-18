44歲黃宗澤承認「不婚主義」 背後原因竟與母親嚴格要求有關！

44歲的黃宗澤憑藉近期在TVB熱播劇集《執法者們》中的出色表現廣受歡迎，向來被視為娛樂圈的「鑽石筍盤」，擁有過億身家的他在事業上春風得意，但感情生活卻一直備受關注。近日他在接受媒體專訪時罕有地談及個人婚姻觀，更直言自己是「不婚主義者」，背後原因竟與母親的嚴格要求有關。