《我和殭屍》電影版改網上播映 宣傳片曝光 黃宗澤回應勁無奈

經典亞視神劇《我和殭屍有個約會》翻拍電影《驅魔龍族馬小玲》終於有新消息，原定院線上映的計劃突然生變，改為12月11日在愛奇藝等串流平台首播。這部由原創作人陳十三親自操刀的作品，從2022年開拍至今歷經波折，《我和殭屍》電影版12月9日突然公開宣傳片，原本計劃在戲院上映的作品最終改為網絡平台播映，主角黃宗澤坦言時代變遷下的無奈。片中不但有動作連場的精彩場面，更驚喜現身電視版靈魂人物萬綺雯飾演的「馬小玲」，雖然只露雙眼但已令粉絲興奮不已，而蔡潔則接棒楊恭如演出「王珍珍」一角。