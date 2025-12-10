《我和殭屍》電影版改網上播映 宣傳片曝光 黃宗澤回應勁無奈

經典亞視神劇《我和殭屍有個約會》翻拍電影《驅魔龍族馬小玲》終於有新消息，原定院線上映的計劃突然生變，改為12月11日在愛奇藝等串流平台首播。這部由原創作人陳十三親自操刀的作品，從2022年開拍至今歷經波折，《我和殭屍》電影版12月9日突然公開宣傳片，原本計劃在戲院上映的作品最終改為網絡平台播映，主角黃宗澤坦言時代變遷下的無奈。片中不但有動作連場的精彩場面，更驚喜現身電視版靈魂人物萬綺雯飾演的「馬小玲」，雖然只露雙眼但已令粉絲興奮不已，而蔡潔則接棒楊恭如演出「王珍珍」一角。

黃宗澤轉槍手法純熟 《飛虎》經驗派用場

宣傳片中黃宗澤飾演的「況天佑」動作戲份相當搶眼，花絮更見他親自教導拍檔轉槍技巧，手法相當純熟。黃宗澤接受訪問時透露，這些動作技巧其實早有根基，「呢啲動作我哋以前睇周潤發啲電影學到大㗎！拍《飛虎》拍咗咁多集，經常都要揸槍拍攝，唔好話依家，細個嗰陣都唔知玩過幾多次，熟能生巧！」他笑言從小已對這類動作相當熟悉，加上拍攝《飛虎》系列的豐富經驗，令他在處理槍械動作時更加得心應手。

黃宗澤坦言戲院轉平台播映屬大趨勢

談到電影最終改為平台播映而非戲院上映，黃宗澤表現得相當豁達，「上到院線當然開心，但冇辦法啦！時代變緊，依家平台播都係大趨勢嚟，唔係一件壞事，平台接觸嘅層面多啲，香港嚟講戲院入場人數少咗。」他認為平台播映雖然與戲院體驗不同，但同樣有其優勢，能夠接觸更廣泛的觀眾群體。黃宗澤更直言希望在點擊率方面能有好成績，「有好處亦有壞處，希望點擊方面會有好成績，大家拍得咁辛苦，都係想多啲人睇到。」

萬綺雯神秘現身 蔡潔接棒楊恭如演王珍珍

電影版最大驚喜莫過於電視版靈魂人物萬綺雯的客串演出，雖然在宣傳片中她只露出雙眼，但已足以令一眾粉絲感到興奮。而原本由楊恭如飾演的「王珍珍」一角，現在則由蔡潔接手演出，同樣以標誌性的眼鏡造型示人。蔡潔在訪問中表示對於能夠參與這個經典系列感到非常榮幸，「《我和殭屍》系列係我成長嘅回憶，無可取代，可以參與已經好榮幸！」

蔡潔稱參與經典系列深感榮幸

對於電影改為平台播映，蔡潔表現得相當正面，「無論係乜嘢平台播出我都好期待，都係成個團隊非常用心嘅作品，同埋係我心目中嘅經典。」她強調今次的電影版本與劇集版有所不同，但同樣充滿感動元素，「今次嘅版本同劇集版都幾唔同，但同樣有份感動，希望大家睇完可以留言一齊傾吓。」蔡潔期待觀眾能夠透過平台觀看後與她互動交流，分享觀後感受。

