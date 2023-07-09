42歲黃宗澤自爆收藏古董車其中一架值300萬 仲講吳卓羲有拖拍：互爆呀！
黃宗澤被朋友稱「黃三歲」
黃宗澤笑言從小時候已不喜歡跟小朋友玩，享受獨自一人玩。但去到中學便有所改變，因為認識了一班好朋友，現時還有保持聯絡，是好友的關係。黃宗澤透露童年十分喜歡睇《多啦A夢》，相信隨意門時光機等法寶，恍如大細路，黃宗澤話自己身邊朋友成日話佢低能，似足小朋友，所以稱佢做「黃三歲」！
黃宗澤愛收藏古董車 其中一架值300萬
而黃宗澤其中一個喜好便是收藏靚車，他愛車如命，更鍾情古董車，一睇到古董車便會心心眼，「你話我會唔會買一架超跑，我又未必會，但見到古董車我就流晒口水。」
黃宗澤自爆目前已有八架車，收藏最貴的一架汽車價格高達300萬，不過並非全部是古董車，有些是開工車，有些是舊時買下的汽車。他回想起第一架古董車大概是10萬元，叫MG，也曾經在中環遮打道古董車展示一次。
黃宗澤要求朋友上車要小心 唔容許愛車有一點損傷
黃宗澤表示每當朋友要上他的古董車，自己就會特別告訴朋友要小心，還會親身指導坐姿應該要怎樣，首先必須要臂部坐下去，再抬起腳，縮放下來，便不會造成任何破損了！另外，Bosco分享一個小習慣有陣時睡不着的時候，就會跳上自己的車開開引擎，聆聽車子的聲音，還會刻意去聞一下皮革氣味，直言這種行為很過癮！
擇偶條件除咗要過阿媽呢關 仲有5大條件
談到擇偶條件，黃宗澤表示：「如果女孩喜歡車，我當然開心，因為有共同嘅嗜好，也不會阻止你買車。」不過古董車不會讓另一伴揸，因為保險上條款不允許。目前如果有自己心動的女孩首要要得到黃媽媽准許，「過到我阿媽先算啦」。
黃宗澤又分享：「我擺朋友第一位先，如果拍拖我會帶埋佢出去，如果佢哋唔啱，佢應該唔會做到我女朋友」，另外條件方面：「首先個性開朗，孝順，獨立，絕對不能黐身，也不能太撒嬌！」他直言可以不生小朋友，沒有下一代也沒有關係！
黃宗澤爆返吳卓羲有拖拍
早前黃宗澤被吳卓羲在《無限超越群星演唱會》爆有拍拖，令黃宗澤哭笑不得。今次節目中到佢反擊兼強調：「佢講笑啫，佢講佢自己啫，互爆呀！」所以目前黃宗澤直言還是單身的！
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