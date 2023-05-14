42歲黃宗澤南京拍節目新女曝光！親密互動勁曖昧

42歲黃宗澤作為邵氏當家小生，近年劇接劇，曝光率極高，TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲亦曾大爆內地影視平台十分睇重黃宗澤，可見他在內地人氣旺盛！早前黃宗澤宣佈將拍攝內地綜藝節目《野挺有趣》，近日節目組到南京取景，當地不少粉絲都有遇到黃宗澤，更分享了不少靚相及短片，更發現黃宗澤和28歲靚女拍檔表現曖昧！