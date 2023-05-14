黃宗澤 新女

42歲黃宗澤南京拍節目新女曝光！親密互動勁曖昧

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42歲黃宗澤作為邵氏當家小生，近年劇接劇，曝光率極高，TVB助理總經理（藝人管理及發展）樂易玲亦曾大爆內地影視平台十分睇重黃宗澤，可見他在內地人氣旺盛！早前黃宗澤宣佈將拍攝內地綜藝節目《野挺有趣》，近日節目組到南京取景，當地不少粉絲都有遇到黃宗澤，更分享了不少靚相及短片，更發現黃宗澤和28歲靚女拍檔表現曖昧！

黃宗澤 新女 黃宗澤近年劇接劇及在內地參加綜藝節目，曝光率極高。
黃宗澤近年劇接劇及在內地參加綜藝節目，曝光率極高。（圖片來源：微博@黃宗澤）

黃宗澤主動貼近張小婉互搭手臂

黃宗澤與新女拍檔張小婉在一間餐廳拍攝，他站在張小婉身後時，不但主動貼近對方，全程更有講有笑，又互搭手臂，表現曖昧，網民紛紛留言：「一個帥一個美」、「這兩人站在一起，我已經想像了一齣偶像劇了」、「確實很合拍」。亦有網民提及黃宗澤對待張小婉的態度，明顯與蔡思貝不同，可見黃宗澤對張小婉十分有好感！

黃宗澤 新女 黃宗澤與新女拍檔張小婉在一間餐廳拍攝，主動貼近對方黐到實。
黃宗澤與新女拍檔張小婉在一間餐廳拍攝，主動貼近對方黐到實。（圖片來源：小紅書圖片）
黃宗澤 新女 黃宗澤很照顧張小婉，更主動搭背。
黃宗澤很照顧張小婉，更主動搭背。（圖片來源：小紅書圖片）
黃宗澤 新女 黃宗澤搞到張小婉笑不攏嘴。
黃宗澤搞到張小婉笑不攏嘴。（圖片來源：微博＠辛德瑞拉日記本圖片）
黃宗澤 新女 拍得好開心！
拍得好開心！（圖片來源：小紅書圖片）
黃宗澤 新女 黃宗澤笑得好鬼開心！
黃宗澤笑得好鬼冧！（圖片來源：小紅書圖片）
黃宗澤 新女 兩人似打情罵俏多過拍節目。
兩人似打情罵俏多過拍節目。（圖片來源：小紅書圖片）
黃宗澤 新女 外型合襯。
外型合襯。（圖片來源：小紅書圖片）

張小婉現年28歲參加喜劇大賽人氣升

黃宗澤的靚女拍檔張小婉現年28歲，畢業於北京舞蹈學院音樂劇系，2004年演出內地科幻劇《快樂星球》入行；2009年參演古裝武俠劇《倚天屠龍記》。去年因參加節目《一年一度喜劇大賽2》而人氣急升，張小婉笑容甜美兼身形高䠷，與黃宗澤襯到絕！

黃宗澤 新女 42歲的黃宗澤與28歲的張小婉全無代溝。
42歲的黃宗澤與28歲的張小婉全無代溝。（圖片來源：小紅書圖片）
黃宗澤 新女 二人在內地頗受歡迎。
二人在內地頗受歡迎。（圖片來源：小紅書圖片）
黃宗澤 新女 張小婉笑容甜美兼身形高䠷，與黃宗澤襯到絕！
張小婉笑容甜美兼身形高䠷，與黃宗澤襯到絕！（圖片來源：小紅書圖片）
黃宗澤 新女 黃宗澤的靚女拍檔張小婉現年28歲，畢業於北京舞蹈學院音樂劇系。
黃宗澤的靚女拍檔張小婉現年28歲，畢業於北京舞蹈學院音樂劇系。（圖片來源：微博@張小婉Vivian）
黃宗澤 新女 張小婉身形不俗。
張小婉身形不俗。（圖片來源：微博@張小婉Vivian）
黃宗澤 新女 張小婉的螞蟻腰好養眼！
張小婉的螞蟻腰好養眼！（圖片來源：微博@張小婉Vivian）
黃宗澤 新女 張小婉五官標緻，原來擅長演喜劇。
張小婉五官標緻，原來擅長演喜劇。（圖片來源：微博@張小婉Vivian）

黃宗澤被吳卓羲爆有拖拍露玄機

黃宗澤向來是圈中筍盤，入行以來一直好有異性緣，他自2012年與胡杏兒結束8年情後，只於2014年公開過與名模楊崢拍拖，雖然之後傳出多段緋聞，但他從未公開承認過任何一位女友。單身多年的黃宗澤，今年3月在澳門參加《無限超越群星演唱會》時，突然被好兄弟吳卓羲大爆有拖拍，搞到黃宗澤好尷尬，但他未有否認，莫非今次嚟真！

黃宗澤 新女 黃宗澤 聽到吳卓羲爆料之後，黃宗澤不但冇出聲否認，仲嚇到唔識畀反應。
聽到吳卓羲爆料之後，黃宗澤冇出聲否認，仲嚇到唔識畀反應。（圖片來源：《無限超越群星演唱會》截圖）
黃宗澤 新女 黃宗澤 當年好sweet。
黃宗澤和胡杏兒當年好sweet。（圖片來源：TVB《萬千星輝頒獎典禮2011》截圖）

黃宗澤自認唔敢主動識女仔 曾被對方出賣

黃宗澤早前接受梁泰來主持的電台節目《星光背後》專訪，剖白自己單身多年，雖然曾經有嘗試交新女友，但因為曾經被朋友出賣，而不敢再認識新朋友：「唔敢主動，因為唔知對方係咩人。我唔係好鐘意識新嘅朋友，我亦都試過瀨嘢，有啲朋友帶新朋友嚟，咁我只係同枱食飯講句嘢，傾咗幾句偈，跟住佢將我啲說話擺咗上網，跟住就發生咗啲誤會，變咗一單花邊新聞，真係有冇搞錯，咁都出事，所以我就有啲怕囉，我就會好小心囉！」

黃宗澤 新女 有網民發現黃宗澤受訪時主動將身體傾向蔡潔，似乎十分避忌與蔡思貝接觸。
有網民發現黃宗澤受訪時主動將身體傾向蔡潔，似乎十分避忌與蔡思貝接觸。（圖片來源：See Saw先截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：太妍鄭容和Sam Smith中年好聲音鄭秀文MIRROR容祖兒Space Music Festival張學友李克勤Twins久石讓；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

香港有甚麼週末好去處推介？

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圖片來源：微博@黃宗澤、微博@張小婉Vivian、小紅書、微博＠辛德瑞拉日記本圖片、《無限超越群星演唱會》截圖、TVB《萬千星輝頒獎典禮2011》截圖、See Saw先截圖

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