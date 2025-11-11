黃宗澤《新聞女王2》狂飲國產奶成焦點 上輯1個細節成就今輯廣告無處不在！
廣告
《新聞女王2》昨晚首播引起熱烈討論，新加盟的黃宗澤飾演SNK新總監古肇華，其「笑面虎」演技備受讚賞。然而最令網民津津樂道的，竟是他在劇中頻頻飲用國產舒化奶的畫面，甚至從名牌手袋掏出盒裝奶的橋段，被網民笑稱為「廣告植入之神」。這個違和感十足的組合，更勾起觀眾對一套荷里活電影植入廣告的回憶！
黃宗澤「飲奶人設」全程不離手
黃宗澤在《新聞女王2》中的角色設定相當特別，無論在主播台還是辦公室內，都能看到他手持舒化奶的身影。最令網民印象深刻的是，他從CHANEL手袋中掏出盒裝奶的橋段，奢侈品包與平價牛奶的組合形成強烈反差。劇中古肇華不僅自己愛喝奶，更見縫插針安排各種廣告植入，甚至利用提詞器讓主播念廣告詞，完美詮釋「利益至上」的商人形象。這種創意植入方式雖然突兀，但也成功為角色增添了獨特的喜劇效果。
來到第二輯竟變處處商機！
面對網民對劇集廣告植入過多的質疑，主演佘詩曼作出正面回應。她表示「客戶看好收視先會落廣告，且植入符合劇情」，為劇組的商業策略辯護。上集《新聞女王》大結局「一水泯恩仇」夠經典，原來飲水都要搣招紙，來到第二輯「飲料＝廣告位」變成處處商機，廣告無處不在！據統計，劇中出現的廣告品牌包括伊利舒化奶、東方樹葉、海信、補水啦、怡寶、COLMO等多個內地品牌，反映《新聞女王》品牌在內地市場的受歡迎程度。東方樹葉更早前官宣佘詩曼為香港代言人，顯示品牌對劇集商業價值的認可。
荷里活電影都有呢一幕？！
內地網民對劇集的廣告植入密度感到驚訝，紛紛留言討論。有網民笑稱該劇為「廣告女王」，認為黃宗澤是「中插廣告的神」。不少觀眾將舒化奶橋段與2014年《變形金剛：殲滅世紀》中Stanley Tucci在緊張逃難時大飲舒化奶的突兀畫面作比較，認為同樣令人印象深刻。
圖片來源：TVB、電影圖片資料或影片來源：原文刊於新假期