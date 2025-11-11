黃宗澤《新聞女王2》狂飲國產奶成焦點 上輯1個細節成就今輯廣告無處不在！

《新聞女王2》昨晚首播引起熱烈討論，新加盟的黃宗澤飾演SNK新總監古肇華，其「笑面虎」演技備受讚賞。然而最令網民津津樂道的，竟是他在劇中頻頻飲用國產舒化奶的畫面，甚至從名牌手袋掏出盒裝奶的橋段，被網民笑稱為「廣告植入之神」。這個違和感十足的組合，更勾起觀眾對一套荷里活電影植入廣告的回憶！