黃宗澤《新聞女王2》挽女裝Chanel袋勁搶鏡 網民質疑打扮違和：姣姣地嗰啲款

黃宗澤在《新聞女王2》中飾演新聞部總監古肇華，西裝筆挺的專業形象深入民心，但近日他在劇中手挽女裝Chanel手袋的造型卻引起網民熱烈討論。有網民在社交平台質疑，作為新聞部總監的角色為何要使用女裝手袋，更猜測是否劇中方太的舊物，令觀眾議論紛紛！