黃宗澤《新聞女王2》挽女裝Chanel袋勁搶鏡 網民質疑打扮違和：姣姣地嗰啲款
黃宗澤在《新聞女王2》中飾演新聞部總監古肇華，西裝筆挺的專業形象深入民心，但近日他在劇中手挽女裝Chanel手袋的造型卻引起網民熱烈討論。有網民在社交平台質疑，作為新聞部總監的角色為何要使用女裝手袋，更猜測是否劇中方太的舊物，令觀眾議論紛紛！
黃宗澤手袋造型「太姣出事」
有網民在Threads發文表達疑惑，點評黃宗澤飾演的Kingston作為新聞部總監，每日西裝骨骨上班，但卻手挽女裝Chanel手袋，令人費解。該網友更猜測「個袋係咪方太啲舊嘢送咗俾佢當係公司包用？」引起其他觀眾關注這個造型細節。不少網民都認為這個搭配與角色設定存在違和感，特別是在報導一般新聞時使用如此搶眼的配飾。
網民：佢私伙啦佢平時着衫都係咁
面對質疑聲音，有熟悉黃宗澤的網民為他辯護，表示「係佢私伙啦佢平時着衫都係咁」、「佢一向都係用Chanel多」。更有網民指出「呢個真係好明顯係佢自己嘅私伙袋，因為成個袋就係好黃宗澤，姣姣地嗰啲款」，認為這是演員將個人風格帶入角色的表現。不過亦有觀眾認為「好難想像佢個角色會用Chanel…除非佢係報緊Fashion新聞」，質疑造型與角色職業的配搭。
劇情安排或有特別用意
部分網民從劇情角度分析，認為黃宗澤使用女裝手袋可能與劇中情節有關。有人推測由於劇中方太（龔慈恩飾演）與古肇華有不少接觸，「亦有可能係有一日方太同Man姐講買袋經嗰陣揀嘅」，暗示手袋可能是劇情道具安排。另外有網民留意到「仲要日日都十幾盒奶係入面」，非常實用！
網民：佢想扮G-Dragon？
討論延伸至黃宗澤近年的整體造型風格，有網民指出他出席活動時打扮都別樹一幟，更有人質疑「佢想扮G-Dragon？」將他與韓流天王G-Dragon（權志龍）比較。不過亦有網民認為「GD都係咁拎⋯⋯不過佢唔係GD」。
圖片來源：Threads圖片、TVB、微博圖片、IG@xxxibgdrgn資料或影片來源：原文刊於新假期