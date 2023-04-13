黃宗澤尖沙嘴餐廳重開 網友千字文轟三宗罪贈興
晒合照讚Bosco超Nice
該位網友於小紅書開Post，標題開宗明義寫到「黃宗澤新餐廳爆炸踩雷」，雖然一開頭有提到黃宗澤超Nice 100粒星，又貼晒同Bosco的合照，以為是撐場文章，但係後面寫自己的用餐經歷時，就認真沒有留手！
第一宗罪 服務不周
網友指當日餐廳內其實人不算多，但店員只是站着沒人來服務，要叫很多次才有副經理過來協助，但卻表現得極不耐煩，態度也不好，一開始已令她們心中大打折扣。網友都知道首天開業可能較忙亂，但認為不是服務員不專業及不禮貌的理由。
第二宗罪 上餐太慢及漏單
她們原本坐在露天位置，後來換到室內，但是上餐前的麵包卻一直沒有來到，幾個一共點了兩個小吃、一個海鮮拼盤、烤雜菜及招牌海膽墨魚意粉，雖然文中有提到生蠔很新鮮，但是意粉等了大半個小時都一直未到，旁邊一枱遲來反而食物更快到齊，到最後烤雜菜更從沒有出現過。
第三宗罪 意粉凍 更換變翻叮？
意粉最後來到時竟然是凍的，網友直言最初怕自己是孤陋寡聞，這個招牌意粉是凍食的，但又發現裏面是熱的，於是找來店員了解，才發現真的是做錯了，說會拿去換過一份，網友已打算不要並準備結賬，但店員卻表示已在重新做一份，到再上餐時卻發現竟然是原本那一份意粉，因為她試吃時切斷的意粉仍在，不知道是翻叮還是重新回鑊再炒過就算。
反映問題盼改善
網友即時有找經理反映問題，經理也有免了意粉及未有上菜的烤雜菜的單，並送了兩杯荔枝特飲作補償，但是網友就狠批餐廳出品與服務出現這三宗罪是致命性問題，更在開業首日就出事，令人十分失望，她更直言希望Bosco看到這個貼文作出改善，又批評這樣的服務水準仍要收服務費，真的令人生氣。
有網友讚明星店中最不呃錢Bosco連日到餐廳打點
其他網友都有留言討論，有人指樓主選在開業當日去試食，場面混亂又多粉絲到場定會有招呼不周的情況。亦有人指既然餐廳都已免單了，樓主不應在網上公開事件，不過樓主就反擊指免單是補償過失，但作為消費者亦有權表達意見。亦有人讚Bosco這家餐廳是吃過的明星店之中最不呃錢的了，菜份量也多。
Bosco連日來都有到餐廳打躉，又不斷與到來用餐的粉絲合照做生招牌，除了這位寫了千字文狂踩的網友之外，有不少人貼文讚餐廳服務好食品有水準，可能Bosco每日到場打點跟進服務與菜式，真的有令餐廳改進。
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