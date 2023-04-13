黃宗澤 新餐廳

黃宗澤尖沙嘴餐廳重開 網友千字文轟三宗罪贈興

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黃宗澤（Bosco）真係幾鍾情開蠔吧，由早年於九龍城小店開始，一路開到去尖沙咀，即使疫情期間無生意，都決心做好老闆唔炒人，同員工共渡難關！捱過疫情之後，Bosco就豪花百萬將尖沙咀店重新裝修，日前正式重開仲親自揸架法拉利去剪綵切燒豬，又留低喺現場招呼大家，吸引咗唔少粉絲去打咭！有網友就喺重開當日去幫襯，有幸同老闆Bosco合照應該好開心，點知下面段千字貼文就重炮連轟餐廳三宗罪，仲tag埋Bosco，唔知算唔算係另類宣傳嘞！

黃宗澤 新餐廳 黃宗澤日前重今花百萬裝修的尖沙嘴餐廳重開，更親自到場剪綵。
黃宗澤日前重今花百萬裝修的尖沙嘴餐廳重開，更親自到場剪綵。（圖片來源：[email protected]
黃宗澤 新餐廳 當日有大批粉絲到場拍照打咭。
當日有大批粉絲到場拍照打咭。（圖片來源：小紅書畫面截圖）
黃宗澤 新餐廳 黃宗澤駕了自己的法拉利跑車到場，更與員工合照留念。
黃宗澤駕了自己的法拉利跑車到場，更與員工合照留念。（圖片來源：[email protected]

晒合照讚Bosco超Nice

該位網友於小紅書開Post，標題開宗明義寫到「黃宗澤新餐廳爆炸踩雷」，雖然一開頭有提到黃宗澤超Nice 100粒星，又貼晒同Bosco的合照，以為是撐場文章，但係後面寫自己的用餐經歷時，就認真沒有留手！

黃宗澤 新餐廳 網友在小紅書發文炮轟黃宗澤的餐廳前，也有讚Bosco很Nice，更貼出二人合照。
網友在小紅書發文炮轟黃宗澤的餐廳前，也有讚Bosco很Nice，更貼出二人合照。（圖片來源：小紅書）

第一宗罪 服務不周

網友指當日餐廳內其實人不算多，但店員只是站着沒人來服務，要叫很多次才有副經理過來協助，但卻表現得極不耐煩，態度也不好，一開始已令她們心中大打折扣。網友都知道首天開業可能較忙亂，但認為不是服務員不專業及不禮貌的理由。

黃宗澤 新餐廳 網友貼文狠批Bosco重開的餐廳多宗罪。
網友貼文狠批Bosco重開的餐廳多宗罪。（圖片來源：小紅書截圖）
黃宗澤 新餐廳 網友貼文狠批Bosco重開的餐廳多宗罪。
網友貼文狠批Bosco重開的餐廳多宗罪。（圖片來源：小紅書截圖）

第二宗罪 上餐太慢及漏單

她們原本坐在露天位置，後來換到室內，但是上餐前的麵包卻一直沒有來到，幾個一共點了兩個小吃、一個海鮮拼盤、烤雜菜及招牌海膽墨魚意粉，雖然文中有提到生蠔很新鮮，但是意粉等了大半個小時都一直未到，旁邊一枱遲來反而食物更快到齊，到最後烤雜菜更從沒有出現過。

黃宗澤 新餐廳 網友有讚賞生蠔夠新鮮。
網友有讚賞生蠔夠新鮮。（圖片來源：小紅書截圖）
黃宗澤 新餐廳 網友指自己點了數個小吃，也不過不失。
網友指自己點了數個小吃，也不過不失。（圖片來源：小紅書截圖）
黃宗澤 新餐廳 網友指自己點了數個小吃，也不過不失。
網友指自己點了數個小吃，也不過不失。（圖片來源：小紅書截圖）

第三宗罪 意粉凍 更換變翻叮？

意粉最後來到時竟然是凍的，網友直言最初怕自己是孤陋寡聞，這個招牌意粉是凍食的，但又發現裏面是熱的，於是找來店員了解，才發現真的是做錯了，說會拿去換過一份，網友已打算不要並準備結賬，但店員卻表示已在重新做一份，到再上餐時卻發現竟然是原本那一份意粉，因為她試吃時切斷的意粉仍在，不知道是翻叮還是重新回鑊再炒過就算。

黃宗澤 新餐廳 炮轟意粉外冷內熱，事後聲稱重做卻送來疑似翻叮意粉。
炮轟意粉外冷內熱，事後聲稱重做卻送來疑似翻叮意粉。（圖片來源：小紅書截圖）

反映問題盼改善

網友即時有找經理反映問題，經理也有免了意粉及未有上菜的烤雜菜的單，並送了兩杯荔枝特飲作補償，但是網友就狠批餐廳出品與服務出現這三宗罪是致命性問題，更在開業首日就出事，令人十分失望，她更直言希望Bosco看到這個貼文作出改善，又批評這樣的服務水準仍要收服務費，真的令人生氣。

黃宗澤 新餐廳 網友特意Tag了Bosco，希望他能看到投訴後改進服務。
網友特意Tag了Bosco，希望他能看到投訴後改進服務。（圖片來源：小紅書截圖）

有網友讚明星店中最不呃錢Bosco連日到餐廳打點

其他網友都有留言討論，有人指樓主選在開業當日去試食，場面混亂又多粉絲到場定會有招呼不周的情況。亦有人指既然餐廳都已免單了，樓主不應在網上公開事件，不過樓主就反擊指免單是補償過失，但作為消費者亦有權表達意見。亦有人讚Bosco這家餐廳是吃過的明星店之中最不呃錢的了，菜份量也多。

Bosco連日來都有到餐廳打躉，又不斷與到來用餐的粉絲合照做生招牌，除了這位寫了千字文狂踩的網友之外，有不少人貼文讚餐廳服務好食品有水準，可能Bosco每日到場打點跟進服務與菜式，真的有令餐廳改進。

黃宗澤 新餐廳 不少網友連日來都有到餐廳撞到黃宗澤。
不少網友連日來都有到餐廳撞到黃宗澤。（圖片來源：小紅書截圖）
黃宗澤 新餐廳 不少網友連日來都有到餐廳撞到黃宗澤。
（圖片來源：小紅書截圖）
黃宗澤 新餐廳 不少網友連日來都有到餐廳撞到黃宗澤。
有網友讚黃宗澤餐廳的食物很新鮮。（圖片來源：小紅書截圖）
黃宗澤 新餐廳 有網友已率先到Bosco重開的餐廳慶祝生日。
有網友已率先到Bosco重開的餐廳慶祝生日。（圖片來源：小紅書）
黃宗澤 新餐廳 Bosco過去最愛在自己餐廳招呼明星好友。
有網友已率先到Bosco重開的餐廳慶祝生日。（圖片來源：小紅書截圖）

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撰文：東方新地圖片來源：小紅書、[email protected][email protected]

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