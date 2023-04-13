黃宗澤尖沙嘴餐廳重開 網友千字文轟三宗罪贈興

黃宗澤（Bosco）真係幾鍾情開蠔吧，由早年於九龍城小店開始，一路開到去尖沙咀，即使疫情期間無生意，都決心做好老闆唔炒人，同員工共渡難關！捱過疫情之後，Bosco就豪花百萬將尖沙咀店重新裝修，日前正式重開仲親自揸架法拉利去剪綵切燒豬，又留低喺現場招呼大家，吸引咗唔少粉絲去打咭！有網友就喺重開當日去幫襯，有幸同老闆Bosco合照應該好開心，點知下面段千字貼文就重炮連轟餐廳三宗罪，仲tag埋Bosco，唔知算唔算係另類宣傳嘞！