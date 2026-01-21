黃宗澤再遇時裝災難！全身黑衣化身移動水桶 180cm慘變視感150cm

45歲新科視帝黃宗澤1月19日到深圳出席《2025時尚之夜》活動，本來應該是風光無限的時尚盛事，豈料卻疑似遇上「時裝災難」，令這位身高1.8米的型男瞬間變成「移動水桶」。原本想展現成熟魅力的Bosco，竟被網民形容「視感150cm」，更有人戲稱「以為佢踎低咗」，引發全城熱議這次造型翻車事件。