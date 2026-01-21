黃宗澤再遇時裝災難！全身黑衣化身移動水桶 180cm慘變視感150cm
黃宗澤全身黑衣登場變移動水桶
黃宗澤當晚選擇以一身黑色造型現身紅地氈，身穿黑色衣服配上暗閃的長外套，左耳戴著閃亮耳環，妝容打扮完全符合其型男格局。然而問題就出現在那件長外套上，由於外套沒有束腰設計，加上拖地的長長尾擺，令他在行「catwalk」式出場時頓變「移動水桶」。網民紛紛留言表示震驚，有人直言「身高被大衣沒收了」，認為這套造型完全糟塌了他的模特兒身型與俊男樣貌。
網民熱議視感只有150cm
原本身高達1.8米的黃宗澤，在這套造型下竟被網民形容「視感150cm」，對比極為強烈。有網民在社交平台留言「以為佢踎低咗」、「完全認不出是Bosco」，更有人表示如果只看上半身的話，完全符合其型男印象，但一看全身就立即「出事」。不少粉絲都為偶像抱不平，認為造型師需要負上責任，質疑為何要讓身材這麼好的男神穿上如此不合身的服裝。
黃宗澤獲頒年度實力男演員獎項
儘管造型備受爭議，但黃宗澤在活動中的表現依然專業，更獲頒「年度實力男演員」獎項。他在台上直言這個獎項意義重大，「因為提醒我下一部戲下一個角色，都要比之前做得更好，所以好大壓力。」現場他還貼心為主持人扇風，展現親和力十足的一面。繼早前憑《新聞女王2》成為新晉視帝後，Bosco再下一城獲得內地獎項認可，事業發展可謂如日中天。
黃宗澤近年多次時裝實驗惹爭議
事實上，這已經不是黃宗澤首次因造型而引起討論。近年他踏入時尚圈後勇於作出多方面嘗試，曾多次作出中性甚至帶點女性化的打扮。其中最令人印象深刻的是他穿著紅色女裝外套，配上黑色闊褲及黑色女裝手袋，手指更塗上指甲油的「大媽look」，震撼程度令人留下深刻印象。當時有網民甚至形容他的異類打扮跟前立法會議員劉慧卿「撞樣」，完全是「型男變師奶」的既視感。
網民跪求黃宗澤回歸正常造型
面對黃宗澤一次又一次的時裝實驗，不少網民都開始「跪求」他穿回一般西裝就好，「別跟網友們過不去」。有粉絲表示理解他想在時尚方面有所突破的想法，但認為以他的身材和樣貌條件，其實穿簡單的西裝已經足夠帥氣，不需要刻意追求前衛或另類的造型。亦有網民建議他可以嘗試更適合的時尚風格，而非一味追求話題性而忽略了整體效果。
黃宗澤紅褸黑袋竟變大媽？！
黃宗澤當日以一身鮮紅色長褸現身品牌活動，視覺效果相當強烈，然而更讓人在意的是他手上提著一個與造型形成強烈對比的黑色小手袋，加上手指上塗了甲油，整體風格散發出雌雄同體的妖媚感。這個突破性的「師奶」造型與他過往的型男形象大相逕庭！
網民洗版留言：好一個八婆look！
黃宗澤的新造型曝光後，不少人對其造型表示難以理解，紛紛留言狠批：「黃宗澤好似師奶」、「好一個八婆look」、「我諗起我阿媽去拜年嗰個樣」。亦有網民將他與其他藝人比較：「佢想學GD 不過carry 唔到」、「係咪扮向佐呀？」、「立下眼真係好似劉慧卿」、「似老夫子漫畫入面d女人」。
黃宗澤親解搽甲油「貪靚」原因
面對外界對其造型的熱議，特別是關於塗甲油的細節，黃宗澤在活動上被問及時顯得相當淡定。他大方回應，認為這並非甚麼奇特之事，並稱「現時也有不少男士會搽甲油」，以平常心看待這種時尚潮流。此外，他亦被問到好友吳卓羲在訪問中不慎爆粗的事件，他隨即為對方解圍，認為只是發音出錯，更笑言「講開粗口嘅人都知唔個字唔係咁擺法」，並指土生土長的香港人懂粗口是很正常的事。