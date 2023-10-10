42歲黃宗澤驚爆已婚兼生子 細18歲內地女星「老婆」激動回應
秘婚對象被指是內地女演員萬籽麟
據報道指出，有網友在小紅書上爆料指，從在娛樂圈工作的朋友口中得知黃宗澤已結婚並育有一子的這個消息，並發文寫道：「他現在的老婆是咖喱醬，而且他們已經有了一個兒子。」這位網友所指的「咖喱醬」雖然沒有正式指名道姓，但大批網友猜測是曾經在電視劇《愛情公寓5》中飾演「咖喱醬」的24歲內地女演員萬籽麟，結果引發網民熱烈討論，開玩笑說他終於「收心養性、浪子回頭」，也有人送上祝福，而「#黃宗澤 萬籽麟#」的搜索字眼更登上微博熱搜榜第一位。事實上，黃宗澤和萬籽麟從未合作過，亦未見有任何交集，對這個爆料表示懷疑，但亦有不少網民認為空穴來風，覺得萬事都有可能，又認為Bosco的太太可能只是剛好和萬籽麟在劇中飾演的角色名字「咖喱醬」一樣。
黃宗澤否認秘婚消息 強調不認識萬籽麟
「秘婚」消息爆出之後，Bosco隨即向傳媒表示傳聞非常搞笑，並解釋自己並不認識這位女士，亦完全不知萬籽麟究竟是誰。他又表示，可能只是網上的朋友打錯字，抑或碰巧地同名同姓，徹底否認戀情。Bosco還強調目前並沒有結婚，也沒有生小朋友，希望大家能夠理解他的立場，並尊重他的私隱。
萬籽麟發文直斥離譜
1998年出生的萬籽麟是新人演員，代表作品只得2020年的劇集《愛情公寓5》，至今星途不算順利，幾部影視作品都反應一般。她過去曾經被爆與内地男演員屈楚蕭在姻緣聖地紅螺寺許願，不過隨後屈楚蕭發文否認戀情，還疑暗示被人設計偷拍，當時萬籽麟發微博表示自己「被分手」，而成為話題人物。如今再爆緋聞，萬籽麟在微博發文表示無奈：「不認識黃先生。我也覺得離譜。」，又留言回應網民說「我滿頭問號啊」、「現在都能張嘴就來的，還能上熱搜」，獲大批網民留言表示搞笑，不過亦有人指如果不是黃宗澤，根本不會知道萬籽麟究竟是誰：「不認識黃宗澤，不是黃宗澤說認識你啊」，令萬籽麟嬲爆回應：「你也較少死了，誰要你認識我了？互相不認識，我哪裏沒說清楚？」
黃宗澤南京拍節目 親密攬新女
早前黃宗澤宣佈將拍攝內地綜藝節目《野挺有趣》，近日節目組到南京取景，當地不少粉絲都有遇到黃宗澤，更分享了不少靚相及短片，更發現黃宗澤和28歲靚女拍檔表現曖昧。黃宗澤與新女拍檔張小婉在一間餐廳拍攝，他站在張小婉身後時，不但主動貼近對方，全程更有講有笑，又互搭手臂，網民紛紛留言：「一個帥一個美」、「這兩人站在一起，我已經想像了一齣偶像劇了」、「確實很合拍」。亦有網民提及黃宗澤對待張小婉的態度，明顯與蔡思貝不同，可見黃宗澤對張小婉十分有好感！
張小婉現年28歲參加喜劇大賽人氣升
黃宗澤的靚女拍檔張小婉現年28歲，畢業於北京舞蹈學院音樂劇系，2004年演出內地科幻劇《快樂星球》入行；2009年參演古裝武俠劇《倚天屠龍記》。去年因參加節目《一年一度喜劇大賽2》而人氣急升，張小婉笑容甜美兼身形高䠷，與黃宗澤襯到絕！
黃宗澤被吳卓羲爆有拖拍露玄機
黃宗澤向來是圈中筍盤，入行以來一直好有異性緣，他自2012年與胡杏兒結束8年情後，只於2014年公開過與名模楊崢拍拖，雖然之後傳出多段緋聞，但他從未公開承認過任何一位女友。單身多年的黃宗澤，今年3月在澳門參加《無限超越群星演唱會》時，突然被好兄弟吳卓羲大爆有拖拍，搞到黃宗澤好尷尬，但他未有否認，莫非今次嚟真！
黃宗澤自認唔敢主動識女仔 曾被對方出賣
黃宗澤早前接受梁泰來主持的電台節目《星光背後》專訪，剖白自己單身多年，雖然曾經有嘗試交新女友，但因為曾經被朋友出賣，而不敢再認識新朋友：「唔敢主動，因為唔知對方係咩人。我唔係好鐘意識新嘅朋友，我亦都試過瀨嘢，有啲朋友帶新朋友嚟，咁我只係同枱食飯講句嘢，傾咗幾句偈，跟住佢將我啲說話擺咗上網，跟住就發生咗啲誤會，變咗一單花邊新聞，真係有冇搞錯，咁都出事，所以我就有啲怕囉，我就會好小心囉！」
黃宗澤陳嘉桓密冚戀情 內地正印女友突擊來港
黃宗澤與陳嘉桓雖然在港被斷正多次，但二人一直密冚戀情，即使已發展至 半同居關係，出入都是偷偷摸摸前後腳，有指黃宗澤唔肯認愛，全因在國內收埋另 一位女友，而他亦上得山多終遇虎，今次內地女演員正印張沙沙突然來港探班，殺他一個措手不及。
陳嘉桓蒙查查變小三被逼搬離愛巢暫住酒店
日前在社交網流出一張鄭嘉穎與張沙沙在片場影的合照，有指張沙沙此行是 以黃宗澤女友身份來港探班，趁12月13日黃宗澤生日特意宣示主權，而她所po的合照有意無意展示了男友的背影，同時傳出陳嘉桓被黃宗澤要求搬離愛巢。據知情 者透露：「行埋兩年幾Rose（陳嘉桓）都好聽話，總之Bosco（黃宗澤）話點就點，今次張沙沙嚟香港，兩女一男都係得個嬲字，Bosco叫佢暫時搬走避一避，Rose都照做，鬼叫佢咁耐以嚟都話同Bosco係朋友係兄弟，根本冇資格冇身份去爭，委屈都唔抵可憐。」
委屈之憤無處可洩 IG出Post暗指男方說謊
為了發洩心頭之憤，陳嘉桓日前在IG出po，她站在寫上 「She’s broken because she believed（」她受傷因為她相信）的霓虹光管旁，又特別用黃色突顯當中「he’s ok because he lied」的字，疑暗示有人說謊。之後她更在限時動態貼上張敬軒〈感情寄生族〉歌詞，其中她刻意標註「如果消失能令你息怒，我可以迴避到避世島」的一句，似是借歌抒發心聲。
張沙沙正式進駐男家 富二代曾做韓國CJ練習生
陳嘉桓被迫搬走，張沙沙正式進駐黃宗澤家，這位出生於黑龍江省齊齊哈爾的美女，亦不是省油的燈，家境富裕的她自小對表演十分感興趣，畢業於中北英皇演藝學校，06年與韓國CJ娛樂公司簽約做練習生，18 歲時更登上了央視的舞台。12年張沙沙正式以演員身份出道，她與黃宗澤就是15年合作內地劇《最好的我們》而撻著，四年來她不時來港，但據知黃宗澤非常識得分配時間，避免陳嘉桓與張沙沙正面交鋒。可惜上得山多終遇虎，今次Bosco會點收科？
出道多年未有代表作 做大配角同Bosco撻著
張沙沙的外形靚麗，身材也很火辣！因為青春洋溢、精湛的演技，她被推薦參加了「羅馬尼亞國際青少年流行音樂大賽」，並且贏得了大獎！ 2012年，張沙沙正式進入娛樂圈， 2015年，她和黃宗澤一起合演了電視劇《最好的我們》而撻著，不過劇中只演大配角。感情精彩，但事業就一直停滯不前，出道多年都依然未有代表作，唔通一心諗住做黃太就夠？
將來還有什麼演唱會值得留意？
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