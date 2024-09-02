黃宗澤被富豪包養？！親解傳聞講埋同周勵淇緋聞 一講唱歌直接bye bye
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黃宗澤（Bosco）近日為宣傳新戲《紮職3》與周勵淇（Niki）一同接受網台節目《絲打圍爐》訪問，除了大談拍《天幕下的戀人》時的往事，黃宗澤更重提過去有傳被富豪包養的「黑歷史」！
黃宗澤 首談被包傳聞：係就好啦
黃宗澤在節目中細數入行多年的緋聞，在否認完在國內已婚兼擁有一名10歲兒子的傳聞，以及與蔡一傑的緋聞後，他加碼自爆聽過一個關於自己的誇張傳聞，指城中有個富豪曾包養他，他說：「好多年前有個記者問我，佢問我邊個邊個富豪包養我，然後我話：『係就好啦，我唔使拍戲拍得咁辛苦！』」他直言與傳聞中的富豪根本互不相識。
黃宗澤 否認追過周勵淇
而被問到拍《天幕下的戀人》時，有否曾經追求身邊的周勵淇，黃宗澤否認：「我冇追過佢，可能拍劇跑嗰陣時（劇情）追過佢。」周勵淇則說：「我認識佢嘅時候都有好多女性畀佢揀，我幾慶幸冇，如果唔係我哋就唔會係朋友。」提到黃宗澤追求蔡潔的傳聞，他亦否認說：「梗係冇啦！我同佢係好friend。」
想去外國搵另一半
黃宗澤自言是不婚型，但若是緣份來了，也不抗拒結婚，但還是有少少抗拒生小朋友。此外，黃宗澤又大方分享他曾有一位日本女朋友，並指由於語言不通，女友在與黃媽媽見面時好難溝通，身為孝順仔的他笑言不懂廣東話的另一半可以避免婆熄問題，所以未來可能會到外國尋找另一半。
堅拒再唱歌 加錢都唔ok
被問到會否再唱歌，黃宗澤回應：「嘩！咁睇唔開！」並表示即使對方加錢要他去商演，他也會堅決拒絕：「因為唱歌又唔係我嘅強項，我又唔特別enjoy呢件事。就算而家去商演我都唔唱歌㗎，一打嚟話唱歌，唔啦byebye，直接reject。跟住（對方提出）加少少錢ok？唔ok。」並強調：「我唔係屬於樂壇嘅，大家搞清楚，我係被迫㗎咋！」
【絲打圍爐】同Niki玩互爆 Bosco親解富豪包養傳聞：
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、YouTube@ChillGOOD TV