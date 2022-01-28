黃宗澤舊愛玻璃朱涉酒駕被捕 撞傷男途人暫准保釋候查
文：東方新地 ｜圖：[email protected]
涉嫌「酒後駕駛」被捕
與多位藝人稔熟，自稱是黃宗澤舊愛的47歲飲食界網紅玻璃朱（朱庭萱），今日（28/1）凌晨於灣仔駕駛時，撞傷一名橫過馬路的菲律賓籍男子，及後司機證實酒精呼氣測試超標，涉嫌「酒後駕駛」被捕。據知事發時一輛平治私家車駛至近天樂里與軒尼詩道交界時，撞傷一名正橫過馬路的菲律賓籍男子。而根據警方資料，涉事私家車女司機姓朱（47歲），即場接受酒精呼氣測試後，證實超標，以涉嫌「酒後駕駛」被捕，暫准保釋候查，須於2月下旬向警方報到，而涉事平治私家車已被扣留待進一步檢驗。
自爆同黃宗澤拍過拖
飲食界KOL玻璃朱近年不時現身幕前，與不少圈中藝人相熟，有指她是林峯契家姐，常跟林峯張馨月夫婦飯局，又跟姚子羚、陳凱琳等是好友，在其IG有不同明星的合照，十分高調。玻璃朱亦曾自爆跟黃宗澤拍過五個月拖，發展過「姊弟戀」，二人見過雙方家人朋友，她又爆Bosco當時未大紅大紫，收入有限，會借佢架車用，不過出街食飯Bosco都會主動畀錢，所以玻璃朱話會遷就對方食平啲啲。可惜黃宗澤畀唔到安全感佢，最後因誤會而分開咗，玻璃朱指呢次戀情最傷，要飛去日本治情傷，分開後年多重遇，再見亦是朋友。
朱庭萱又名玻璃朱與「年輕人偶像」曹永廉等藝人相熟，前年MIRROR舉行一連六場演唱會，前輩級兼演唱會稀客古天樂、鄭裕玲、毛舜筠等往捧場，玻璃朱卻有另一番見解，直指「呢啲樣行落旺角大把啦，大驚小怪」。
內地歌手先叫靚仔有才華
玻璃朱朱庭萱在媒體設立「六場MIRROR演唱會完結，大家感受最深係乜？」投票中，在當中四個選項包括香港終於有偶像、姜濤真係係好靚仔、十二人缺一不可、一代不如一代真係冇興趣，玻璃朱選了最後一項，並留言：「呢啲樣行落旺角大把啦，真係好大驚小怪囉，究竟咩叫靚仔有才華？內地歌手王一博、張藝興呢啲就係哪﹗成班井底之蛙」。
玻璃朱豪言：我唔想幫佢哋宣傳
玻璃朱朱庭萱批評完MIRROR後，她再出po指「好心啲傳媒就唔好攞我同Mirror放埋一齊抽水啦唔該」，並指「我唔想幫佢哋宣傳呀﹗」不少網民到玻璃朱Facebook鬧爆指她貶低MIRROR，而玻璃朱再發聲留言指自己只是講事實，更#言論自由已死 #唔鍾意塊鏡就要被公審批鬥。
做過幕前主持無綫節目
她主持過TVB節目《媽媽唔易「造」》。之前她在其個人facebook發表撐元朗白衫人的言論，留言支持警察不接報案電話。新西蘭廚電品牌Fisher & Paykel Hong Kong在官方Facebook發表聲明，與玻璃朱終止所有合作，宣布與朱庭萱割席。
新西蘭廚電與KOL「玻璃朱」終止合作
在元朗暴力事件發生後，曾為黃宗澤舊愛、在圈中有不少好友的飲食作家「玻璃朱」朱庭萱，也在Facebook上發表支持白衣人的言論。之後歐洲電器專門店Fisher & Paykel Hong Kong在FB網頁出聲明拒絕與玻璃朱繼續合作：「有鑒於近日玻璃朱朱庭萱 (Bonnie Chu）的言論及立場與本品牌的宗旨背道而馳，故由即日起，本品牌即時終止與玻璃朱Bonnie (朱庭萱小姐）的所有合作！反對暴力、反對鼓吹暴力、祝願傷者早日康復。」
朱庭萱質疑「有事又要警察幫？」被反擊
之前玻璃朱曾在社交平台寫道：「你哋咁憎警察，點解有事又要警察幫？上連登call馬仲快啦。」同時表示「某部分市民對黃絲已經忍無可忍，才會用咁激進嘅方法」。言論一出，大批網民立即追擊，不過玻璃朱就繼續反駁：「出糧就要畀人打、畀人X老母？唔好以為納稅大晒。」
不過後來玻璃朱就一改態度，向大眾道歉，更刪走所有facebook留言。玻璃朱指網民可以杯葛她，但希望不要打壓與其合作的品牌、出版社及煮食網頁。同時網民猜測她撐警原因是現任男友Peter為警察，因此出面力撐。Fisher&Paykel Hong Kong今次的割蓆獲網民留言大讚 ，更「祝業務蒸蒸日上！」
當時朱庭萱的fb專頁一度暫停並無法顯示，惟Instagram則沒有關掉，仍可以看到她近日的新書宣傳。