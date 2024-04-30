黃宗澤餐廳獲29歲有米歌手幫襯 開心po相騷豪車兼道謝

43歲的黃宗澤（Bosco）早前憑住電視劇《廉政狙擊》，在《萬千星輝頒獎典禮2023》上榮獲「大灣區最喜愛TVB男主角」，一躍躋身視帝的行列。除了在演藝圈有亮眼嘅表現外，黃宗澤嘅事業版圖仲擴展到餐飲業。日前佢嘅餐廳迎來了一輛超特別嘅座駕，仲令黃宗澤開心到出story多謝對方前來支持……

